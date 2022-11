Les Nets nomment Jacque Vaughn comme entraîneur-chef

Les Nets ont nommé Jacque Vaughn comme entraîneur-chef mercredi pour remplacer Steve Nash, qui a été licencié la semaine dernière. Vaughn a entraîné l’équipe à titre intérimaire lors des quatre matchs depuis lors.

Vaughn a pris la relève à un moment particulièrement difficile pour l’organisation, dont le meneur vedette Kyrie Irving a publié un lien vers un film antisémite sur Twitter fin octobre.

“Le sens aigu du basket-ball de Jacque, sa compétitivité et sa connaissance intime de notre équipe et de notre organisation font de lui la meilleure personne pour diriger notre groupe à l’avenir”, a déclaré le directeur général des Nets, Sean Marks, dans un communiqué mercredi. “Il a une capacité éprouvée à tirer le meilleur parti de nos joueurs, à les responsabiliser et à jouer un style de basket-ball cohérent et axé sur l’équipe.”

Vaughn est entraîneur adjoint des Nets depuis 2016 et a été entraîneur-chef par intérim en 2020 après que Kenny Atkinson a été renvoyé de son poste d’entraîneur.