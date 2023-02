Les Nets expédient Kevin Durant à Phoenix dans le cadre d’un accord à succès

Les Brooklyn Nets ont accepté d’échanger 13 fois All-Star Kevin Durant et les Phoenix Suns en échange de Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, quatre choix de premier tour et un échange de choix en 2028, selon plusieurs rapports. TJ Warren se dirigera également vers les Suns dans le cadre de l’échange.

Durant a désigné les Suns comme sa destination souhaitée lorsqu’il a demandé pour la première fois un échange aux Nets en juin 2022, cependant, les Nets se sont accrochés à lui et à Kyrie Irving dans l’espoir qu’ils pourraient s’affronter lors de la campagne 2022-23. Alors que les Nets ont une fiche de 32-22 et sont cinquièmes de la Conférence de l’Est, le départ d’Irving en raison d’un différend contractuel a pratiquement marqué la fin de leur poursuite pour le championnat. Au cours de la dernière année, les Nets ont échangé leurs Big Three autrefois annoncés d’Irving, Durant et James Harden.

L’arrivée de Durant fait des Suns l’un des favoris de la Conférence Ouest. L’attaquant de 34 ans a récolté en moyenne 29,7 points, 6,7 rebonds et 5,3 passes décisives par match en 39 apparitions pour les Nets cette saison. Il rejoint une équipe des Suns dirigée par Chris Paul, Devin Booker et DeAndre Ayton.

Les Suns ont fait la finale de la NBA en 2021 mais ont perdu contre les Milwaukee Bucks en six matchs.

Durant a signé une prolongation de 198 millions de dollars sur quatre ans avec les Nets en 2021. Il gagnera 53 millions de dollars au cours de la dernière année de son contrat (2025-26).

Bridges, Johnson et Crowder ont servi de noyau d’aile pour les Suns pendant la majeure partie des dernières saisons. Sur l’année, Bridges affiche une moyenne de 17,2 points, 4,3 rebonds et 3,6 passes décisives, tandis que Johnson affiche 13,9 points et 3,8 rebonds.

Crowder n’a pas joué cette saison car les Suns visaient à échanger l’attaquant dans les deux sens, mais la saison dernière, il a récolté en moyenne 9,4 points et 5,3 rebonds.

Le monde de Twitter a explosé une fois l’échange annoncé :

Les meilleures histoires de FOX Sports :