La National Basketball Association (NBA) a annoncé aujourd’hui que le NBA Paris Game 2024 verra les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers disputer le troisième match de saison régulière de la ligue à Paris, à l’Accor Arena, le jeudi 11 janvier 2024.

Le NBA Paris Game 2024 marquera le deuxième match des Nets à Paris, après avoir disputé un match préparatoire dans la capitale française en 2008. Brooklyn comprend actuellement la première équipe défensive de la NBA Kia 2021-22 et Mikal Bridges, membre de l’équipe nationale masculine d’USA Basketball 2023. , Cam Johnson, membre de l’équipe nationale masculine d’USA Basketball 2023 et Ben Simmons, triple All-Star de la NBA. Les Nets ont fait cinq apparitions consécutives en séries éliminatoires.

Allez les Cavs ! Le NBA Paris Game 2024 mettra en vedette, pour la première fois, les Cavaliers de Cleveland, alors qu'ils affronteront les Filets de Brooklyn, disputant le troisième match de saison régulière de la ligue à l'AccorArena le jeudi 11 janvier 2024.

Bonjour Paris 🇫🇷 Rendez-vous en janvier !

🇫🇷 #NBAParis 2024… ALLONS-Y ! Les Cavs et les Filets de Brooklyn débarquent dans la capitale française ! Accor_Arena

Jeudi 11/01/24

🎟 Les infos billetterie seront à suivre

Les membres NBA ID auront la priorité sur les pré-ventes

Les Cavaliers disputeront leur premier match en Europe. Cleveland comprend actuellement Donovan Mitchell, quatre fois All-Star de la NBA, Jarrett Allen et Darius Garland, All-Stars de la NBA 2022, et Evan Mobley, membre de la première équipe défensive de la NBA 2022-23 de Kia. Les Cavaliers ont remporté leur premier championnat NBA en 2016 et ont disputé quatre finales NBA consécutives de 2015 à 2018.

Le NBA Paris Game 2024 sera diffusé en direct sur beIN SPORTS et NBA League Pass, le service premium d’abonnement aux matchs en direct de la ligue disponible sur l’application NBA, touchant les fans de plus de 200 pays et territoires à la télévision, sur les réseaux numériques et sur les réseaux sociaux. En plus du NBA Paris Game 2024, la ligue et ses partenaires organiseront des activités interactives pour les fans, des initiatives de sensibilisation communautaire NBA Cares et des programmes de développement du basket-ball pour les jeunes Jr. NBA qui apporteront l’expérience NBA aux fans de la capitale française.

Le jeu et les événements environnants seront soutenus par une liste de partenaires marketing, dont Foot Locker, La Française des Jeux, Nike et Tissot. Des partenaires supplémentaires seront annoncés dans les mois à venir.

Les billets pour le NBA Paris Game 2024 seront mis en vente ultérieurement. Les fans peuvent manifester leur intérêt pour les billets et accéder aux informations de prévente et bien plus encore en visitant NBAEvents.com/ParisGame. Les membres NBA ID bénéficieront d’un accès prioritaire à la prévente. Des forfaits de billets spéciaux offrant un accès premium, des expériences VIP, l’hospitalité et l’hébergement à l’hôtel local sont disponibles à l’achat sur https://nbaexperiences.com/nba-paris-games-2024.

Il y a eu plus de joueurs NBA de France que de tout autre pays en dehors de l’Amérique du Nord, y compris le choix n°1 du repêchage 2023 Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Les matchs et programmations NBA en direct sont diffusés en France sur beIN SPORTS et NBA League Pass, dont 45 matchs du week-end en prime time la saison dernière dans le cadre de l’initiative européenne aux heures de grande écoute « NBA Saturdays and NBA Sundays » de la ligue.

Les fans en France peuvent trouver plus d’informations sur la NBA sur NBA.com/Francela destination en ligne officielle de la ligue en France hébergée sur beINSports.comainsi que sur Facebook (NBA France), Twitter (@NBAFrance) et Instagram (NBAEurope ) . Les fans en France peuvent également acheter les derniers produits NBA au Boutique NBA à Paris et NBAStore.eu.

Citations des dirigeants :

Sean Marks, directeur général des Brooklyn Nets :

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir l’opportunité de participer au NBA Paris Game 2024 et d’amener le basket des Nets sur la scène internationale. Nos joueurs et entraîneurs bénéficieront grandement de l’expérience de s’immerger dans la riche culture parisienne en dehors du terrain.

Koby Altman, président des opérations de basket-ball des Cleveland Cavaliers :

« Nous sommes extrêmement honorés en tant qu’organisation de présenter les Cleveland Cavaliers à Paris. Cette opportunité unique offrira à nos joueurs, entraîneurs, personnel et familles une expérience dans une culture différente, tout en créant des souvenirs sur et hors du terrain qui dureront toute une vie. Nous reconnaissons également l’attrait universel qu’inspire le basket-ball et nous sommes très fiers de notre gestion du jeu. En tant que fiers représentants de la ville de Cleveland et de tout le nord-est de l’Ohio, nous sommes impatients d’établir un niveau d’engagement personnel avec nos fans à l’étranger, ainsi que de nous associer à la NBA dans notre effort collectif pour élever le basket-ball sur la scène internationale.

Mark Tatum, sous-commissaire et directeur de l’exploitation de la NBA :

« Nous sommes ravis de ramener l’expérience NBA en direct à Paris avec deux équipes passionnantes : les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers. Ce match est devenu une destination pour nos fans passionnés à travers l’Europe et s’appuiera sur l’incroyable dynamique autour du basket-ball et de la NBA en France et dans toute la région. »

Adjoint au Maire de Paris chargé des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine, Pierre Rabadan :

« La Ville de Paris est ravie d’accueillir un nouveau match passionnant de la saison régulière de NBA et de souhaiter la bienvenue à deux équipes remarquables, les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers. Notre amour et notre passion pour le basket-ball nous poussent à offrir une expérience inoubliable aux joueurs et aux fans. Paris a toujours été un lieu privilégié pour le basket-ball et continue de l’être, car sa riche culture s’épanouit et se propage progressivement au sein de la ville.