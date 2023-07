Les Nets et les Cavaliers disputeront un match de saison régulière à Paris en janvier avant les Jeux olympiques

Ce n’est pas Victor Wembanyama, mais le match parisien de la NBA pour cette saison sera de toute façon spécial.

La ligue a annoncé mercredi que les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers joueront à Paris le 11 janvier, environ sept mois avant que la ville accueille les Jeux olympiques de 2024 – et avec cela peut-être le tournoi mondial de basket-ball le plus attendu de tous les temps.

Ce sera le troisième match de saison régulière NBA à Paris. Les Pistons et les Bulls y ont joué la saison dernière.

Dans peut-être un peu une surprise, les San Antonio Spurs, qui ont repêché la sensation française de 19 ans Wembanyama en premier le mois dernier, ne sont pas inclus dans ce match, mais les Spurs ont joué au niveau international la saison dernière à Mexico. Les Nets auront deux membres actuels de l’équipe américaine sur le terrain en janvier – Mikal Bridges et Cam Johnson – et Bridges est l’un des premiers favoris pour faire partie de l’équipe olympique de la formation de la Coupe du monde FIBA ​​cet été.

Les Cavs, quant à eux, ont au moins deux joueurs qui sont décédés pour jouer pour l’équipe américaine cet été : Jarrett Allen et Donovan Mitchell. Les deux ont décidé de ne pas jouer pour des raisons personnelles, a déclaré la NBA. Evan Mobley de Cleveland pourrait faire partie de l’équipe de sélection des Américains (alignement secondaire) cet été.

Les Cavaliers viennent de remporter leur victoire lundi pour remporter le championnat NBA Summer League avec une victoire 99-78 sur les Houston Rockets. Isaiah Mobley, le frère d’Evan Mobley, a marqué 28 points avec 11 rebonds pour remporter le match MVP.

Les Jeux olympiques de Paris devraient comporter un tournoi de basket-ball masculin dans lequel certaines des plus grandes stars américaines, telles que Stephen Curry, Kevin Durant et peut-être même LeBron James, pourraient s’adapter malgré le fait qu’elles soient à un stade avancé de leur carrière en NBA. Le pays hôte devrait également aligner une équipe extrêmement solide, tout comme les Canadiens, les Australiens, les Slovènes, les Serbes et les Grecs (s’ils se qualifient pour Paris) – tous avec des stars de la NBA sur leurs listes.

Brooklyn a joué pour la dernière fois à l’étranger en 2019 en Chine – pendant une période tristement célèbre de l’histoire de la ligue lorsque l’ancien directeur général des Rockets, Daryl Morey, a envoyé un tweet en soutien aux manifestants de Hong Kong alors que les Nets et les Lakers étaient en route pour Shanghai, provoquant la colère du gouvernement chinois et fondamentalement piégeant les deux équipes dans leur hôtel pendant la majeure partie du voyage. La dernière apparition internationale de Cleveland a eu lieu à Rio de Janeiro en 2014 lorsque LeBron James a rejoint l’équipe et a immédiatement affronté ses anciens coéquipiers du Miami Heat.

