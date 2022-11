Les Nets disent que les excuses de Kyrie Irving ne suffisent pas à mettre fin à la suspension

La réaction contre Irving, 30 ans, a commencé la semaine dernière, lorsqu’il a publié un lien sur Twitter vers le film de 2018 “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, qui promeut plusieurs tropes antisémites. Samedi, après une défaite contre les Indiana Pacers, Irving a réitéré son soutien au film et à une théorie du complot antigouvernementale promue par l’animateur d’Infowars Alex Jones.

Le propriétaire des Nets, Joe Tsai, et Jonathan Greenblatt, le directeur général de l’Anti-Defamation League, faisaient partie de ceux qui avaient critiqué Irving pour le poste. Silver, le commissaire, a qualifié le poste d’Irving de “téméraire” et a déclaré qu’il rencontrerait Irving bientôt. Mais même après qu’Irving a annoncé mercredi avec l’ADL qu’il ferait un don de 500 000 $ à des causes anti-haine, il a parlé aux journalistes et a refusé de s’excuser. Il a reconnu qu’il y avait certaines choses dans le film avec lesquelles il n’était pas d’accord, bien qu’il n’ait pas précisé ce qu’elles étaient.

“Certaines des critiques de la foi juive et de la communauté, bien sûr”, a déclaré Irving jeudi. “Certains points soulevés là-dedans étaient malheureux.”

C’était vers midi. Au cours des 12 heures suivantes, les Nets l’ont suspendu, affirmant qu’il était “inapte à être associé” à l’équipe, et Greenblatt a déclaré que l’ADL ne pouvait pas “en toute bonne conscience” accepter son don. (L’annonce du don n’avait pas dit que les fonds d’Irving, ou un montant égal des Nets, iraient au porte-parole de l’ADL A Nets a déclaré plus tard que l’équipe et l’ADL travailleraient ensemble pour décider où iraient les dons.)

La représentante Yvette Clarke, une démocrate qui représente des quartiers de Brooklyn, a déclaré dans un message Twitter que la suspension d’Irving était “attendue depuis longtemps” et que l’antisémitisme “n’a pas sa place à Brooklyn ou ailleurs”.

En réponse aux excuses d’Irving, Greenblatt tweeté vendredi matin: “L’action a plus de poids que les mots. En raison de son message et de ses précédents refus de revenir en arrière, le film/livre #antisémite est désormais un best-seller dans plusieurs catégories sur @amazon. Il reste encore beaucoup à faire pour réparer ces dégâts.

Vendredi après-midi, le film a été classé n ° 1 parmi les documentaires sur Amazon, et un livre complémentaire du même nom a été classé premier dans la catégorie éducation chrétienne.