Les Nets battent les Celtics lors du cinquième match et atteignent le deuxième tour des éliminatoires de la NBA

La puissance de feu offensive de Brooklyn fournie par Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden a submergé Boston.

Les Nets ont terminé la saison des Celtics avec une victoire de 123-109 dans le match 5 de leur série de premier tour de la Conférence de l’Est mardi.

Harden a mené les Nets en marquant pour la première fois de la série avec 34 points, Irving a eu 25 points et Durant a perdu 24 points. Harden a également récolté 10 rebonds et 10 passes décisives pour un triple-double.

Dans les victoires de Brooklyn, c’était une histoire familière : trop de Durant, Irving et Harden pour que Boston puisse les contenir. Ces trois-là ont marqué 66% des points de Brooklyn lors des quatre victoires, et ils ont tous tiré mieux que 50% sur le terrain et 40% sur 3 points dans ces matchs.

La star des Celtics Jayson Tatum a tenté de tirer sur Boston pour un match 6. Mais ses 32 points, un sommet dans l’équipe, n’étaient pas suffisants contre le Big 3 de Brooklyn, qui a propulsé les Nets au deuxième tour pour la première fois en sept ans.

Maintenant, le premier match de deuxième tour dans l’Est est fixé: Brooklyn, deuxième tête de série, contre Milwaukee, troisième tête de série, qui a balayé Miami. Le match 1 est samedi à Brooklyn.

La puissance des étoiles illumine cette série avec le trio de Brooklyn et Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton de Milwaukee.