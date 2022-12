Les Nets battent les Cavaliers pour remporter un neuvième match consécutif et prendre la troisième place dans l’Est

CLEVELAND – Les Brooklyn Nets ont battu les Cleveland Cavaliers lundi 125-117. Voici ce que vous devez savoir :

C’est la neuvième victoire consécutive de Brooklyn et sa 13e victoire lors des 14 derniers matchs.

Cette victoire propulse les Nets à la troisième place dans l’Est et fait suite à une victoire convaincante contre les Milwaukee Bucks vendredi, sans parler de ces 91 points en première mi-temps le match précédent contre les Warriors, champions en titre.

Kevin Durant a poursuivi son jeu torride avec 32 points, neuf planches et cinq passes décisives, et a dépassé Tim Duncan (26 496 points) pour le 15e sur la liste des buteurs de tous les temps de la NBA, et Kobe Bryant (1 827 3 points) pour le 21e de tous les temps. en 3s. Mais il a commis une faute avec 1:54 à faire et les Nets détenant un avantage de 121-111.

Passé

Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec les Brooklyn Nets parce qu’en ce moment, il n’y a rien de mal avec les Brooklyn Nets.

Tout ce qu’ils font ces derniers temps, c’est gagner, ce qui pour eux est une rupture avec la ligne apparemment sans fin du drame et de l’autodestruction.

“Quand nous entrons dans la salle de gym tous les jours, il s’agit de basket-ball”, a déclaré le nouvel entraîneur des Nets, Jacque Vaughn. “Comment nous allons prendre soin les uns des autres sur le sol, nous couvrir les uns les autres sur le sol, c’est à propos du basket.”

Un scénario fade pour une franchise qui a failli s’effondrer au cours de l’été parce que Durant voulait sortir, a dû renvoyer l’entraîneur Steve Nash pour sauver une saison en flammes et a subi une autre controverse étonnante causée par Kyrie Irving, sans parler du lent départ de Ben Simmons. .

Mais ça marche maintenant.

Irving, Simmons interviennent

Irving, jouant contre la franchise qui l’a repêché à l’occasion du 11e anniversaire de ses débuts professionnels, était électrique avec 32 points sur 7 tirs sur 11 à 3 points. Il y avait des acclamations mêlées à un chœur de huées quand Irving a été présenté. Il a frappé le coup gagnant pour les Cavs lors du match 7 de la finale de la NBA 2016, mais a forcé un échange un an plus tard et a été englouti dans une série de controverses personnelles depuis – plus récemment sa suspension pour avoir fait la promotion d’un film contenant des anti- matériel sémitique.

Simmons, leur troisième star énigmatique qui a pris un départ terrible après une année sans basket-ball, a dominé lundi par sa taille et ses prouesses défensives, contribuant neuf planches, un bloc et trois interceptions pour aller avec huit passes décisives.

Évaluation de la performance des Cavaliers

Les Cavs, qui sont entrés en jeu avec la meilleure défense de la ligue et le meilleur record à domicile, ont été soutenus par une énorme soirée de Darius Garland (46 points, huit passes). À la traîne par pas moins de 19 points en seconde période, Cleveland l’a réduit à quatre points sur le seau de Garland avec 44 secondes à jouer.

Ce qu’ils disent

“De l’extérieur, il semble que le basket-ball soit l’essentiel”, a déclaré l’entraîneur des Cavs, JBBickerstaff, à propos des Nets. “Vous entendez moins de bruit à propos d’autres choses et il semble que chaque conversation porte sur le basket-ball maintenant. Quand vous avez des joueurs du calibre de Kevin Durant, Ben Simmons, Kyrie Irving, si le basket est l’essentiel, ils vont être très difficiles à battre et ils vont être extrêmement compétitifs. C’est ce qui semble se passer. »

