Les nerfs d’acier des Sud-Coréens sont ébranlés par les drones nord-coréens

Résolutions de l’ONU. Les tensions dans la péninsule coréenne ont commencé à monter en 2017, lorsque la Corée du Nord a testé trois missiles balistiques intercontinentaux et effectué un essai nucléaire. Les Nations Unies ont imposé des sanctions et Pyongyang a cessé de tester des missiles nucléaires et à longue portée pendant un certain temps.