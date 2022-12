Les néobanques augmentent les rendements de l’épargne alors que la Banque d’Angleterre augmente les taux d’intérêt

La Banque d’Angleterre a relevé jeudi son taux directeur de 50 points de base, à 3,5%, son plus haut niveau depuis 14 ans. La banque centrale britannique cherche à maîtriser la flambée de l’inflation, qui avoisine les plus hauts de 41 ans.

Un porte-parole de Starling a déclaré : “Starling a grandi et développé ses produits et fonctionnalités en réponse à la demande et aux besoins des clients depuis le lancement de son application il y a cinq ans.”

Jeudi, Starling a déployé son premier produit d’épargne, un compte de dépôt à terme offrant un rendement garanti de 3,25 % après un an sur des soldes compris entre 2 000 £ (2 439 $) et 1 million de £.

LONDRES – Les banques en ligne du Royaume-Uni se précipitent pour augmenter les rendements de leurs comptes d’épargne dans le but d’attirer les épargnants à court d’argent après que la Banque d’Angleterre a augmenté son taux d’intérêt de référence pour la neuvième fois en un an.

Des taux plus élevés sont bons pour les épargnants mais mauvais pour les emprunteurs. Ils signifient que les épargnants peuvent obtenir des taux de rendement plus élevés sur leurs dépôts. Cependant, ceux qui ont des hypothèques, des cartes de crédit et des prêts personnels à payer doivent payer des intérêts plus élevés.

“Nous sommes revenus à l’ère où les banques utilisent de meilleurs taux d’épargne pour acquérir des clients”, a déclaré à CNBC Simon Taylor, responsable de la stratégie de la start-up fintech Sardine.ai.

“Ceux qui peuvent agir rapidement le feront, les autres suivront lorsque leurs systèmes et processus le leur permettront.”

Les incitations au dépôt des néobanques pourraient bien ronger la rentabilité des entreprises. La fintech est connue pour ses entreprises non rentables, qui ont tendance à privilégier une croissance fulgurante plutôt que de gagner de l’argent à court terme.

Chase s’attend à perdre 450 millions de dollars sur sa banque numérique à l’étranger en 2022 et un montant similaire au cours des prochaines années avant d’atteindre l’équilibre en 2027-28.

Pour sa part, Starling a annoncé sa première année de bénéfices au cours de l’exercice se terminant en mars 2022 après avoir considérablement augmenté son portefeuille de prêts.

Nous sommes passés d’un monde où les prêts étaient bon marché et les taux de dépôt bas à un monde où les prêts sont chers et les dépôts génèrent des rendements plus élevés, a déclaré Taylor.

“La vague de banques challengers rend sans doute cela plus compétitif”, a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois qu’une banque basée sur Internet au Royaume-Uni augmente les taux d’épargne à des niveaux plus élevés.

First Direct, une filiale de HSBC, a commencé ce mois-ci à offrir un intérêt de 7 %, à condition que les clients déposent entre 25 et 300 £ par mois jusqu’à un maximum de 3 600 £, et ne puissent pas retirer pendant un an.