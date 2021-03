Facebook, propriétaire d’Instagram, a déclaré avoir supprimé un certain nombre de pages appartenant au British Hand and National Partisan Movement avant la publication du rapport. Un porte-parole de la société a déclaré: « Nous avons interdit plus de 250 organisations suprémacistes blanches de Facebook et Instagram, et continuerons de supprimer le contenu qui loue, soutient ou représente ces groupes. Cela inclut le contenu contenant des croix gammées et d’autres symboles de haine. »

Il a déclaré que des groupes plus anciens et traditionnels ont été laissés pour compte par une génération numérique plus jeune qui exploitent la technologie pour promouvoir leur idéologie à travers les jeux, les discussions vocales sur les réseaux sociaux, les ciné-clubs en ligne et même l’enseignement à domicile.

