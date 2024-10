Les Néo-Mexicains voteront sur la question des obligations pour l’enseignement supérieur de 230 millions de dollars. Découvrez ce qu’il y a d’autre dans le paquet d’obligations à l’échelle de l’État

13 octobre — Les électeurs du Nouveau-Mexique pourront se prononcer sur quatre questions d’obligations générales lors des élections générales de novembre, dont un ensemble d’obligations pour l’enseignement supérieur de 230,2 millions de dollars.

Les questions de cautionnement comprennent 30,7 millions de dollars pour les centres pour personnes âgées ; 19,3 millions de dollars pour les bibliothèques ; 230,2 millions de dollars pour l’enseignement supérieur ; et 10 millions de dollars pour la sécurité publique.

La plupart des années, les électeurs du Nouveau-Mexique approuvent les obligations générales. La dernière fois que les Néo-Mexicains ont voté contre un programme d’obligations pour l’enseignement supérieur, c’était il y a plus de dix ans, en 2010. Cette année-là, le programme d’obligations de 155 millions de dollars aurait augmenté certains impôts fonciers. Cette année, les impôts fonciers ne seraient pas augmentés par les questions obligataires.

Les impôts fonciers de l’État sont fixés à 1,36 million. Un moulin coûte 1 $ pour chaque 1 000 $ de la valeur imposable d’une propriété. Tous les impôts fonciers perçus par l’État sont destinés au remboursement des obligations générales en cours. En règle générale, les obligations à 10 ans sont émises pour financer des projets d’obligation générale. L’utilisation de paquets d’obligations facilite la gestion des flux de trésorerie pour les grands projets d’investissement.

Centres pour seniors

Les électeurs pourront décider de 30,7 millions de dollars d’obligations pour les centres pour personnes âgées de tout l’État. L’argent des obligations passerait par le Département du vieillissement et des services à long terme du Nouveau-Mexique.

Vendredi après-midi, Lucy Decker a cousu des pochettes de bonbons à motifs d’Halloween pour ses petits-enfants dans une salle remplie de machines à coudre du South Valley MultiPurpose Senior Center. Le matin, Decker avait déjà cousu un gilet avec une sorcière sur le dos et un sac à main assorti avant de déjeuner dans la salle à manger du centre.

Decker fait partie d’un groupe de femmes qui se réunissent tous les vendredis pour travailler sur des projets de couture. Ils sont devenus amis après avoir fréquenté le centre pour personnes âgées pendant cinq ou six ans.

« Nous partageons et nous entraidons », a déclaré Dorothy Martinez, qui cousait à la main des cercles violets.

En plus de la couture, les gens travaillaient également sur des projets de céramique, se renseignant sur les soins palliatifs et récupéraient de la nourriture au centre pour personnes âgées. Il s’agit de l’un des 12 centres pour personnes âgées ou communautaires du comté de Bernalillo qui bénéficieraient d’un financement au titre de la première question d’obligation.

La région métropolitaine d’Albuquerque bénéficierait considérablement du programme d’obligations, s’il était approuvé. Il comprend 3,1 millions de dollars pour la planification et la construction du Rio Bravo Senior Center ; 1,5 million de dollars pour des rénovations et 100 000 dollars pour de l’équipement au centre pour personnes âgées de Barelas ; et 1,5 million de dollars pour des rénovations et 112 000 dollars pour des véhicules au centre pour personnes âgées To’hajiilee du chapitre To’hajiilee de la nation Navajo, situé dans le comté de Bernalillo.

Les centres pour personnes âgées Broadmoor et Meadowlark de Rio Rancho recevraient également des obligations, tout comme les centres pour personnes âgées Bernalillo, Corrales et Placitas dans le comté de Sandoval.

Bibliothèques

La deuxième question de cautionnement à l’échelle de l’État autoriserait 19,3 millions de dollars pour les acquisitions de bibliothèques dans toutes sortes de bibliothèques publiques, y compris les écoles et les universités.

Il est demandé aux électeurs d’autoriser l’utilisation de 6 millions de dollars pour le Département des affaires culturelles pour les bibliothèques publiques de tout l’État ; 6 millions de dollars pour le Département de l’enseignement supérieur à utiliser pour les bibliothèques universitaires ; 6 millions de dollars pour le ministère de l’Éducation publique à consacrer aux bibliothèques scolaires publiques ; et 1 million de dollars pour les bibliothèques tribales, qui passeraient également par le Département des affaires culturelles.

Enseignement supérieur

La troisième question sur les obligations est la question sur les obligations ayant la valeur la plus élevée sur le bulletin de vote et autoriserait 230,2 millions de dollars pour l’amélioration des immobilisations dans l’enseignement supérieur, les écoles spéciales et les écoles tribales.

L’Université d’État du Nouveau-Mexique à Las Cruces et l’Université du Nouveau-Mexique repartiraient avec la part du lion des obligations. Le NMSU recevrait 50,5 millions de dollars pour son campus principal, ses campus secondaires et ses stations d’expérimentation et de sciences agricoles, tandis que l’UNM recevrait 94,5 millions de dollars.

L’université phare du Nouveau-Mexique recevrait 52 millions de dollars pour un nouveau centre de sciences humaines et sociales sur le campus d’Albuquerque, et le Collège de pharmacie de l’UNM recevrait 35 millions de dollars.

Le Collège de pharmacie utiliserait les fonds pour un projet de 38 millions de dollars visant à rénover les espaces existants et à augmenter les espaces de recherche et d’enseignement, ce qui devrait permettre au collège d’augmenter les inscriptions. Les cohortes actuelles en pharmacie comptent entre 50 et 60 étudiants, et les améliorations apportées au bâtiment devraient offrir une capacité de 85 à 90 étudiants. Le projet débuterait mi-2025 et durerait 14 à 16 mois.

Le collège forme une grande partie de la main-d’œuvre pharmaceutique du Nouveau-Mexique : 81 % des pharmaciens agréés actifs de l’État sont diplômés du programme, a déclaré Don Godwin, doyen du Collège de pharmacie.

Les espaces de classe modernisés devraient faciliter le travail collaboratif, selon Godwin. Les rénovations comprendraient également un nouveau système de chauffage et de refroidissement et des mises à niveau des systèmes électriques et informatiques, a déclaré Godwin.

Le bâtiment est le plus coûteux à exploiter au pied carré sur le campus, a déclaré Godwin, en raison de sa consommation d’énergie très inefficace. Les améliorations rendraient l’exploitation moins coûteuse en améliorant l’efficacité énergétique.

Pendant ce temps, les professeurs ayant des bureaux dans le bâtiment des sciences humaines se préparent à un déménagement temporaire en décembre, et l’école recherche des architectes au cas où la question de la caution serait approuvée. Les 52 millions de dollars provenant de la caution couvriraient environ la moitié du coût de la démolition du bâtiment des sciences humaines et de la construction d’un nouveau complexe des sciences humaines et sociales.

Construit dans les années 1970, le bâtiment des sciences humaines abrite des salles de classe et des bureaux et a constamment besoin de réparations, manque d’accessibilité universelle et a une mauvaise performance énergétique, a déclaré Jennifer Malat, doyenne du Collège des arts et des sciences. Le bâtiment accueille les étudiants de toute l’université, car le Collège des arts et des sciences propose des cours de formation générale, dont tous les programmes menant à un diplôme doivent obtenir leur diplôme. Le nouveau bâtiment comprendrait différents types d’espaces de classe et davantage d’espaces collaboratifs, a déclaré Malat.

« Disposer d’espaces d’apprentissage modernes, accessibles et pouvant être utilisés à diverses fins, y compris des salles de classe où vous pouvez apprendre en personne, apprendre à distance, utiliser la technologie en classe – tout cela contribuera à ce que les étudiants aient un bonne expérience et rester à l’Université du Nouveau-Mexique et obtenir un diplôme de l’Université du Nouveau-Mexique », a déclaré Malat.

Si la question de la caution est approuvée, le bâtiment des sciences humaines serait démoli en 2025 et la construction commencerait à la fin de l’année prochaine. Les enseignants et les étudiants pourront utiliser le nouveau bâtiment une fois la construction terminée en 2028.

Les campus secondaires de l’UNM recevraient : 4 millions de dollars pour le campus Gallup ; 1,5 million de dollars pour le campus de Taos ; 1 million de dollars pour le campus de Los Alamos ; et 1 million de dollars pour le campus de Valence.

Le Central New Mexico Community College recevrait 10 millions de dollars du programme d’obligations pour une nouvelle installation et 6 millions de dollars pour les infrastructures et les installations sur les campus du CNM à Albuquerque et dans le comté de Bernalillo.

L’école du Nouveau-Mexique pour les aveugles et les malvoyants d’Albuquerque recevrait 4,8 millions de dollars pour un établissement pour la petite enfance. L’école pour sourds du Nouveau-Mexique recevrait également 3 millions de dollars pour un établissement de petite enfance dans son école d’Albuquerque.

Sécurité publique

La quatrième question de Bond demande aux électeurs d’autoriser 10 millions de dollars pour l’amélioration des communications radio de sécurité publique dans tout l’État, qui passeraient par le Département des technologies de l’information de l’État.