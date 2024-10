Les Néo-Écossais qui vivent dans leur camping-car ne savent toujours pas quels sont leurs projets pour cet hiver

Après avoir passé avec succès l’hiver dans son camping-car l’année dernière, Carrie Steeves pensait que ce serait une affaire accomplie de retourner dans un terrain de camping à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Mais après s’être tournée vers le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la municipalité régionale d’Halifax pour obtenir des réponses sur l’avenir d’un partenariat qui l’a aidée, ainsi que d’autres, l’année dernière, Steeves est toujours dans le flou. Elle a déclaré qu’elle et des dizaines d’autres personnes vivant dans des camping-cars se demandaient maintenant ce qui se passerait lorsque les terrains de camping saisonniers fermeraient dans deux semaines.

« C’est essentiellement une impasse après l’autre », a déclaré Steeves dans une récente interview. « Essayez cette personne, appelez cette personne, pas de réponses directes et réelles. »

L’année dernière, un projet pilote a permis à 12 personnes de passer l’hiver dans leur camping-car au terrain de camping Shubie, une entreprise privée située sur un terrain appartenant à la municipalité. La province a fourni 180 000 $ pour couvrir les frais de fonctionnement, et la municipalité s’est occupée du déneigement, de la collecte des déchets et des services d’égouts.

Les gens qui y vivaient payaient 250 $ par mois pour leur emplacement et étaient responsables de leur propre eau et propane.

Les politiciens provinciaux et municipaux l’ont salué comme un énorme succès, et le conseiller régional Tony Mancini a demandé que le projet soit élargi cette année.

Le ministre chargé des sans-abri a suggéré que le programme soit renouvelé, mais Steeves a déclaré que le travail n’avançait pas assez vite.

« Les gens paniquent »

Steeves est devenu le leader officieux du nombre croissant de personnes qui se tournent vers les camping-cars comme alternative au logement traditionnel, dans un contexte de hausse des coûts de l’immobilier et de montée en flèche des loyers.

CBC News suit son histoire depuis qu’elle a proposé pour la première fois l’idée du terrain de camping Shubie en 2023.

Elle a déclaré que près de 30 personnes l’avaient contactée depuis août, à la recherche d’un endroit où garer leur camping-car pour l’hiver.

« Les gens paniquent », a déclaré Steeves. « Les gens sont désespérés parce que (…) préparer votre camping-car pour l’hiver demande beaucoup de travail. Cela prend beaucoup de temps. »

Un courriel envoyé la semaine dernière par la réception du terrain de camping Shubie à CBC News indiquait qu’ils avaient reçu de nombreuses demandes concernant le camping d’hiver à Shubie et demandaient des conseils sur les endroits où envoyer des personnes pour obtenir de l’aide.

Brendan Maguire affirme que la province est en négociations avec la municipalité régionale d’Halifax. (Jeorge Sadi/CBC)

À la mi-septembre, le ministre des Services communautaires, Brendan Maguire, a déclaré à CBC News que la province était « en négociations » avec la municipalité concernant le terrain de camping Shubie et qu’une mise à jour devrait arriver « dans les prochaines semaines ».

« Nous travaillons sur quelques points, mais oui, si HRM cherche à le faire ou à poursuivre ce processus, nous travaillerons en partenariat avec eux », a déclaré Maguire.

Mardi, Mancini a déclaré qu’il n’avait aucune mise à jour sur l’état du projet du point de vue municipal. Un porte-parole a déclaré que la municipalité avait soumis une demande de financement à la province, mais ne voulait pas partager plus de détails.

La demande de CBC News d’interviewer Maguire a été refusée. La porte-parole provinciale, Christina Deveau, a déclaré que le ministère avait reçu la proposition de la municipalité la semaine dernière et que le personnel avait quelques questions, les discussions se poursuivent donc.

Lorsqu’on lui a demandé si l’information serait partagée avec les personnes espérant séjourner à Shubie avant la fermeture de celui-ci et d’autres terrains de camping pour la saison, Deveau a répondu qu’elle n’en était pas sûre.

Steeves dit que les gens pourraient déjà s’installer dans ces emplacements vides d’un terrain de camping de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et commencer le processus d’isolation de leur camping-car. (Pat Callaghan/CBC)

Steeves trouve cela déroutant.

« Cela aurait dû être travaillé plus tôt et réalisé plus tôt et situé plus tôt au lieu qu’il reste deux semaines sans aucune information et que tous les terrains de camping ferment. »

Steeves, qui travaille dans un autre terrain de camping l’été et dans le commerce de détail l’hiver, recherche depuis des années une location abordable. Elle est également sur une liste d’attente de plusieurs années pour obtenir un logement public appartenant au gouvernement.

Elle a dit qu’elle espérait avoir des nouvelles bientôt, car elle n’avait pas de plan B.

« Je ferais probablement du couch surf », a-t-elle déclaré. « Mais je connais beaucoup de gens qui n’ont pas cette option. Je ne sais pas ce qu’ils feraient. »