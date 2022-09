Les Néo-Écossais font le point sur les conséquences de Fiona

De nombreux Néo-Écossais passeront une partie de dimanche dans des abris temporaires, à faire des appels d’assurance, à faire tourner des tronçonneuses et à manier des râteaux pendant qu’ils nettoient après la tempête post-tropicale Fiona.

La tempête a fait rage dans la province samedi, abattant des arbres et des lignes électriques, inondant des maisons et emportant des routes, et laissant plus de 270 000 clients de Nova Scotia Power sans électricité dimanche matin.

La carte des pannes de Nova Scotia Power indique que le temps de rétablissement estimé pour de nombreux clients est mardi ou mercredi.

Fiona a touché terre en tant que tempête post-tropicale de force ouragan près de Whitehead, en Nouvelle-Écosse, près de Canso, aux premières heures de samedi, selon Environnement Canada.

Les vents les plus forts en Nouvelle-Écosse ont été signalés à Arisaig, au nord d’Antigonish, où ils ont atteint des rafales de 171 km/h, selon des informations préliminaires.

Les totaux de précipitations les plus élevés se sont produits à Osborne Head, près de Eastern Passage, où 192 millimètres sont tombés.

Les Forces armées canadiennes ont été appelées pour aider à enlever les débris, et le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré samedi qu’Ottawa avait approuvé la demande de financement d’aide en cas de catastrophe de la Nouvelle-Écosse, qui aidera les municipalités à réparer les infrastructures et à aider les gens à payer les pertes.

Un grand arbre bloque une rue dans l’ouest d’Halifax dimanche matin. (Mark Crosby/CBC)

Le premier ministre Tim Houston et les ministres de l’OMU, des Finances, des Travaux publics et de la Santé mentale inspecteront dimanche par hélicoptère certaines des régions les plus durement touchées du Cap-Breton.

Au Cap-Breton, environ 200 personnes ont dû quitter leur domicile après avoir été endommagées par la tempête. Ils ont été transférés dans des centres de confort au Collège de la Garde côtière et au Centre de commerce et de congrès de Membertou.

Amanda McDougall, mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton, a déclaré que la priorité absolue du personnel est de s’assurer que les résidents disposent d’un abri et d’un soutien adéquats.

“Voir les dégâts dans les maisons des gens est vraiment vraiment, c’est déchirant. Les toits sont arrachés. Il y a une maison que nous avions vue, leur toit était complètement arraché et leur toit était sur la cour de leur voisin.”

McDougall a déclaré que l’état d’urgence dans la municipalité durera sept jours.

La police régionale du Cap-Breton a déclaré samedi que plus de 70 routes de la municipalité étaient bloquées.

Le nord du Cap-Breton durement touché

La piste Cabot de Neils Harbour, en Nouvelle-Écosse, à Ingonish demeure fermée, ainsi qu’à French Mountain. Le chemin Keltic et l’entrée ouest du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton juste au nord de Chéticamp ont rouvert.

Dans le nord du Cap-Breton, autour de Neils Harbour, des rapports indiquent que les dommages ont été dévastateurs.

Monica Hogan de New Haven, en Nouvelle-Écosse, près de Neils Harbour, dit que la route et le pont menant à sa maison ont été emportés par la tempête post-tropicale Fiona. (Soumis par Monica Hogan)

Il a été difficile de joindre les gens et le coordinateur de la gestion des urgences du comté de Victoria, Lyle Donovan, a déclaré que c’était parce que, avec l’électricité, tous les services téléphoniques avaient pratiquement disparu.

Donovan a déclaré qu’un tronçon de route de 500 mètres reliant Neils Harbour à New Haven avait été détruit par l’eau et le vent.

“C’est comme si vous marchiez sur une plage rocheuse”, a-t-il déclaré.

Quelques maisons ont été endommagées, ainsi que quelques véhicules et bateaux de pêche, mais personne ne semble avoir été gravement blessé.

Un pont sur la route emporté a laissé quatre maisons bloquées, dont certaines ont déjà été évacuées.

Osborne Burke, directeur général de la Victoria Co-op Fisheries à Neils Harbour, est en Europe en route pour une mission commerciale sur les produits de la mer. Cependant, il a parlé au personnel de l’usine de transformation appartenant à des pêcheurs et a vu des photos.

Hogan dit qu’à un moment donné, les vagues près de chez elle faisaient plus de 15 mètres. (Soumis par Monica Hogan)

Les dégâts à l’usine de transformation du poisson ont été “horribles”, a déclaré Burke. L’usine est à terre à l’intérieur d’un grand brise-lames rocheux, mais c’est comme si cela n’existait même pas, a-t-il déclaré.

Le quai a été détruit et un mur de béton de l’usine a été renversé, trempant les panneaux électriques dans l’eau salée. Cela signifie qu’ils pourraient se dessécher et avoir l’air bien, mais pourraient être ruinés.

Plusieurs conteneurs maritimes de 40 pieds remplis de produits de la pêche congelés ont été “soulevés de leurs coussinets et jetés comme s’ils étaient des dominos”, a déclaré Burke. Sans alimentation, ce produit sera perdu.

Burke a déclaré d’après ce qu’il a vu et entendu, “une estimation rapide est que nous sommes au nord de 1 million de dollars de dommages dans notre seule installation. Ce sont des dommages que nous n’aurions jamais pensé qu’ils se produiraient.”

Heureusement, personne n’a été gravement blessé, a-t-il déclaré.

“C’est la chose la plus importante. Tout le reste peut être reconstruit.”

268 arbres retirés des routes à HRM samedi

Dans la Municipalité régionale d’Halifax, des équipes travaillent à débroussailler et à enlever les arbres tombés qui obstruent les rues.

Erica Fleck, chef adjointe du service régional d’incendie et d’urgence d’Halifax, a déclaré que les équipes avaient retiré 268 arbres des routes principales de la municipalité sur une période de 12 heures samedi.

“Il y aura beaucoup plus à faire aujourd’hui et au cours des jours suivants, mais comme je l’ai dit, comment mange-t-on un éléphant ? Une bouchée à la fois.”

Fleck a déclaré qu’il faudrait probablement encore cinq ou six jours avant que le nettoyage ne soit terminé.

Certains transports encore touchés

Certains vols ont repris à destination et en provenance de l’aéroport international Stanfield d’Halifax, bien que beaucoup soient toujours annulés, et les vols au départ et à l’arrivée à l’aéroport JA Douglas McCurdy de Sydney devraient se dérouler comme prévu dimanche.

Halifax Transit a annoncé que ses services fonctionneront comme d’habitude dimanche.

Marine Atlantique a également signalé dimanche que les traversées régulières avaient repris.