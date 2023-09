Les négociations sur les prix commencent pour les maladies cardiaques, les médicaments contre le diabète et autres. Voici comment cela fonctionnera.

Illustration photo : Yahoo Actualités ; photos : Gagner McNamee/Getty Images, Getty Images

L’administration Biden a annoncé la semaine dernière les 10 premiers médicaments sur ordonnance pour lesquels elle négociera les prix dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), y compris certains des médicaments les plus couramment prescrits pour les maladies cardiaques et le diabète.

L’IRA, que Biden a signée en août 2022, a accordé aux Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) le pouvoir de fixer les prix de certains médicaments de marque payés par Medicare, qui assure les Américains âgés de 65 ans et plus et certains handicapés.

Les sociétés pharmaceutiques actuellement facturer aux Américains en moyenne deux fois plus que les résidents d’autres pays riches pour les mêmes médicaments. Voici pourquoi c’est le cas et comment les négociations sur les prix pourraient changer la donne à l’avenir.

Rattraper le reste du monde

La réglementation gouvernementale des prix a effectivement réduit les coûts dans d’autres pays.

Avec 630 milliards de dollars de ventes l’année dernière, les États-Unis ont représenté 42 % des dépenses pharmaceutiques mondiales et 65 % des bénéfices mondiaux de l’industrie, selon The Economist.

« Aux États-Unis, les médicaments sur ordonnance coûtent en moyenne deux à trois fois plus cher que dans d’autres pays riches », rapporte le magazine. « Les dépenses personnelles des patients, la part du coût des médicaments non couverte par l’assurance, sont également parmi les plus élevées au monde. »

En effet, jusqu’à ce que les démocrates du Congrès adoptent l’IRA lors d’un vote de parti l’année dernière, le gouvernement fédéral ne réglementait ni négociait les prix des médicaments, comme le font pratiquement tous les autres pays.

Par exemple, selon une enquête de 2019, les Américains ont payé en moyenne 30 808 dollars pour un approvisionnement de 28 jours en Harvoni, un médicament contre l’hépatite C, tandis que les Chiliens ont payé 4 944 dollars et les Suisses 14 720 dollars. Le médicament contre le diabète Lantus coûte 419 dollars pour cinq seringues aux États-Unis, contre 68 dollars au Chili et 55 dollars en Afrique du Sud.

Comment ça va fonctionner maintenant

CMS fixera les prix avec les fabricants de médicaments pour les neuf médicaments suivants : Eliquis, Jardiance, Xarelto, Januvia, Farxiga, Entresto, Enbrel, Imbruvica et Stelara. Le 10e médicament comprend les insulines Fiasp et NovoLog.

Ces médicaments ont coûté à Medicare 50,5 milliards de dollars en dépenses ambulatoires au cours de l’année écoulée, soit environ un cinquième des dépenses totales du programme en médicaments sur ordonnance, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS).

« La baisse des prix de ces 10 premiers médicaments entrerait en vigueur en 2026, ce qui générerait des économies pour Medicare – et, par extension, pour les contribuables qui contribuent à son financement », rapporte le HuffPost. « Cela signifierait également des économies pour les bénéficiaires individuels de Medicare, principalement les seniors et les personnes handicapées, qui finissent par payer leurs médicaments à travers les primes et les dépenses personnelles. Ces dépenses personnelles peuvent atteindre des centaines ou des milliers de dollars par an et par médicament, selon le HHS.

« Les patients de l’assurance-maladie bénéficieront d’un certain soulagement du prix des médicaments avant 2026 », a noté Politico. « À partir de 2025, une autre disposition de la loi sur la réduction de l’inflation plafonnera les dépenses personnelles de Medicare Part D d’un bénéficiaire à 2 000 $ par an. »

L’IRA exige également que les sociétés pharmaceutiques accordent des rabais à Medicare lorsque leurs prix augmentent plus rapidement que l’inflation. Au total, le Congressional Budget Office estime que la loi économiser 98,5 milliards de dollars à Medicare plus de 10 ans.

Trente autres médicaments seront sélectionnés dont les prix seront négociés en 2027 et 2028. Seuls les médicaments de marque sans alternative générique sont envisagés pour la négociation des prix.

Le processus

Les sociétés pharmaceutiques ont jusqu’au 1er octobre décider de participer ou non à la fixation des prix, et ils s’exposeront à de lourdes sanctions financières s’ils refusent.

Si une entreprise accepte, CMS fixera une offre de prix avant le 1er février. Les fabricants de médicaments auront alors 30 jours pour accepter l’offre ou décider de quitter Medicare et Medicaid. En mars, il y avait 65,8 millions d’Américains inscrit à Medicareet il y avait 93,8 millions de personnes inscrit à Medicaid et le Programme d’assurance maladie pour enfants (CHIP). Ce sont des marchés très vastes auxquels on ne peut plus accéder. (Medicaid déjà paie des prix de médicaments inférieurs que Medicareet les nouvelles négociations sur les prix n’affecteront pas directement ces prix.)

Dans les pays européens, il est extrêmement rare que les fabricants de médicaments décident de ne pas accepter le prix fixé par le gouvernement, selon la revue JAMA Health Forum.

Assurance privée

Pour ceux qui ont souscrit une assurance sur le marché privé ou par l’intermédiaire de leur employeur, on ne sait pas encore clairement quel effet, le cas échéant, aura la baisse des prix des médicaments Medicare. Les experts ont noté qu’il est possible que les prix soient plus bas, dans la mesure où l’ensemble du marché sera fixé à un niveau plus bas et les assureurs privés désigneront les prix de Medicare comme une référence inférieure. Mais il est également possible que les sociétés pharmaceutiques tentent plutôt de compenser la perte de marge bénéficiaire en facturant encore plus aux assureurs privés.

Pas si vite

Les sociétés pharmaceutiques ont intenté des poursuites pour tenter de bloquer les négociations devant les tribunaux. Les fabricants de médicaments affirment que les limites de prix décourageront le développement de certains nouveaux médicaments.

« Donner à une seule agence gouvernementale le pouvoir de fixer arbitrairement le prix des médicaments, avec peu de responsabilité, de surveillance ou de contribution des patients et de leurs médecins, aura des conséquences négatives importantes longtemps après la disparition de cette administration », Stephen Ubl, président-directeur général de Pharmaceutical Research. et Manufacturers of America, a déclaré à USA Today.

Les Républicains du Congrès, qui ont voté unanimement contre l’IRA, ont présenté une législation pour abroger le pouvoir de Medicare pour négocier les prix des médicaments, mais il n’y a aucune chance qu’il soit adopté à moins que le Parti républicain ne prenne le contrôle des deux chambres du Congrès et de la Maison Blanche.