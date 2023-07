Les négociations sur les ports de la côte ouest du Canada sont dans l’impasse

« Le BCMEA est allé aussi loin que possible sur les questions fondamentales », a déclaré le groupe dans un communiqué. « L’ILWU Canada doit décider s’il va poursuivre cette grève sans espoir de règlement, ou modifier considérablement sa position afin qu’un accord juste et équilibré puisse être conclu. »

Dans un commentaire en direct sur Facebook dimanche soir, le président d’ILWU Canada, Rob Ashton, a plaidé en faveur d’un salaire équitable et de la volonté du syndicat de rester à la table et de négocier.

La grève de la division ILWU Canada a débuté samedi. Plus de 99 % des membres du syndicat, qui soutient les ports de la côte ouest comme Vancouver et Prince Rupert, ont voté en faveur de la grève le mois dernier. L’avis de grève est tombé mercredi.

Selon les données sur les navires agrégées par MarineTraffic, un total de 24 navires transportent des conteneurs pour les ports de Vancouver et de Prince Rupert. La valeur des 181 458 conteneurs combinés flottant au large des ports de Vancouver et de Prince Rupert a atteint 12 milliards de dollars, sur la base d’une valeur de 65 225 $ par conteneur et des données des douanes canadiennes.

Les deux parties sont en désaccord sur des questions telles que l’automatisation, le recours au travail contractuel et le coût de la vie pour les travailleurs. Deux médiateurs nommés par le gouvernement canadien ont supervisé les discussions qui se sont déroulées jusqu’à la fin mai. Ces discussions ont été suivies d’une période dite de réflexion entre les deux groupes.

Les partisans de l’industrie préviennent qu’une grève dans les ports de l’ouest pendant les vacances pourrait frapper l’économie américaine. Le port de Vancouver et le port de Prince Rupert sont des destinations populaires pour le commerce américain, en particulier pour les marchandises en provenance d’Asie. Certains responsables de la logistique ont déclaré à CNBC que le service ferroviaire à partir de ces ports est beaucoup plus rapide que de passer par Seattle ou Tacoma, Washington.

L’Association internationale des débardeurs l’a dit ne prendra pas de cargaison détournée des ports avec des travailleurs en grève. Le chef de l’International Longshore and Warehouse Union, qui représente les travailleurs portuaires de la côte ouest des États-Unis, a fait une déclaration de solidarité avec le syndicat canadien mais n’a mentionné aucune mesure précise.

La grève pourrait entraîner une congestion dans ces ports avec des débardeurs incapables de décharger les navires. La congestion peut se transformer en arriérés et entraîner des retards de ramassage dans les terminaux, ce qui peut ensuite entraîner des frais de retard qui sont souvent répercutés sur les consommateurs – comme ce qui s’est produit pendant la pandémie.

« ITS Logistics a considérablement augmenté la capacité de camionnage sur toutes les rampes ferroviaires de la région de Chicago afin de déplacer autant de conteneurs que possible avant la congestion des conteneurs que nous prévoyons à la suite de la grève », a déclaré Paul Brashire, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistique. « La grève crée une réserve artificielle de conteneurs qui créera une congestion une fois que les conteneurs seront traités dans les ports. »

Les ports canadiens traitent environ 225 milliards de dollars de fret chaque année, avec des articles allant des articles ménagers, des appareils électroniques et des vêtements transportés par chemin de fer. Environ 15 % du commerce des consommateurs passant par le port de Vancouver est à destination ou en provenance des États-Unis, selon les données des autorités portuaires. Environ les deux tiers du volume des importations conteneurisées à destination du port de Prince Rupert sont dirigés vers les États-Unis, selon les données du port.

Trois chemins de fer de classe 1 opèrent dans ces ports : CN , Canadien Pacifique et BNSF, une filiale de Berkshire Hathaway

L’American Apparel and Footwear Association et la National Retail Federation ont déclaré à CNBC qu’elles exhortaient le gouvernement canadien à aider à maintenir les parties à la table. Cette grève a lieu au début de la haute saison, lorsque les articles de vacances et de rentrée scolaire arrivent.