Les pourparlers pour libérer certains des 230 otages détenus par le Hamas sont au point mort vendredi après que le groupe a exigé qu’Israël autorise les livraisons de carburant à Gaza et que le Hamas a refusé de garantir la libération d’un grand nombre de captifs étrangers, a déclaré un ancien responsable américain au courant des négociations.

“Le Hamas a insisté pour recevoir du carburant”, a déclaré l’ancien responsable américain, qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. “Israël et les Etats-Unis, ainsi que d’autres pays, souhaitent la libération d’un grand nombre de leurs citoyens.”

L’ancien responsable américain, un responsable israélien et un diplomate connaissant les pourparlers ont déclaré que les discussions avaient échoué avant qu’Israël ne lance la deuxième phase de son offensive vendredi soir et n’envoie des troupes terrestres à Gaza.

“Les pourparlers se déroulaient très bien jeudi et les négociateurs espéraient qu’un accord pourrait être conclu au cours du week-end”, a déclaré le diplomate au courant des pourparlers, qui n’était pas non plus autorisé à s’exprimer publiquement et s’est exprimé sous couvert d’anonymat. des divergences sont apparues tôt vendredi, ce qui a conduit à l’impasse des négociations.

Les négociations pour libérer 230 otages, dont des enfants et des personnes âgées, se poursuivent depuis l’attentat terroriste du Hamas du 7 octobre qui a tué plus de 1 000 civils israéliens. On pense que parmi ses otages figurent des personnes possédant des passeports provenant d’au moins 25 pays étrangersdont environ 54 Thaïlandais, 15 Argentins, 12 Américains, 12 Allemands, six Français et six Russes.

Des pourparlers antérieurs, négociés par le Qatar, avaient abouti à la libération de quatre otages, deux Américains et deux femmes âgées, à deux jours différents.

Avec le recul, les déclarations publiques des responsables de la Maison Blanche vendredi semblent faire partie d’un effort visant à faire sortir les otages américains. “Nous soutiendrions des pauses humanitaires pour l’entrée de marchandises ainsi que pour la sortie des personnes”, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. a déclaré aux journalistes Vendredi. “Cela implique de faire pression pour que le carburant entre et pour le rétablissement de l’énergie électrique.”

Jason Straziuso, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, qui a servi d’intermédiaire lors des deux premières libérations d’otages, a déclaré qu’un niveau de confiance énorme serait nécessaire pour qu’un grand nombre de captifs soient libérés.

“Avec un grand groupe, la logistique devient encore plus difficile. Il y a une limite au nombre de personnes que nous pouvons mettre dans un Land Cruiser de la Croix-Rouge. Il y a une limite au nombre de véhicules que nous avons à Gaza. Il y a une limite au nombre de véhicules que nous avons à Gaza. le carburant dont nous disposons actuellement”, a déclaré Straziuso. “Une sortie à grande échelle nécessitera beaucoup plus de planification, beaucoup plus de confiance entre les parties, beaucoup plus de confiance dans le fait que cela puisse se produire sans incident.”

Vendredi soir, la confiance s’était évaporée. Les responsables israéliens ont accusé le Hamas de faire traîner les négociations pour retarder une invasion terrestre. Ils ont catégoriquement rejeté les informations faisant état de progrès dans les pourparlers sur les otages. “Je suggère de ne pas prêter attention aux rumeurs“, a déclaré un porte-parole des Forces de défense israéliennes, le contre-amiral Daniel Hagari. ” Il s’agit d’une terreur psychologique de la part du Hamas.

Après l’intensification des bombardements et des opérations terrestres d’Israël à Gaza vendredi soir, un porte-parole du Hamas, le Dr Basem Naim, a déclaré samedi à NBC News : « Vous ne pouvez pas parler de négociations pendant qu’ils massacrent notre peuple. »

Plus tard dans la journée, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a déclaré dans un communiqué publié sur le site Internet du groupe qu’il était prêt à poursuivre les négociations. “Nous sommes prêts à un accord d’échange immédiat qui comprend la libération de tous les prisonniers dans les prisons de l’ennemi sioniste”, a déclaré Sinwar, “en échange de la libération de tous les prisonniers de la résistance”.

Til Ttemps d’Israël a rapporté que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lors d’une conférence de presse samedi soir qu’un échange de tous les Palestiniens emprisonnés pour atteintes à la sécurité contre les captifs détenus à Gaza faisait partie des options envisagées par Israël.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré aux journalistes que l’intensification des attaques israéliennes était le meilleur moyen de libérer les captifs. « Plus nous frappions [Hamas]nous savons qu’ils seront prêts à parvenir à une sorte d’accord », a déclaré Gallant, « et nous pourrons ramener nos bien-aimés otages à la maison. »

Les négociateurs ont déclaré qu’ils gardaient espoir. L’ancien responsable américain a déclaré que les négociations se trouvaient dans une “impasse temporaire”. Le diplomate au courant des pourparlers a ajouté : “L’escalade a ralenti les pourparlers, mais ils sont toujours en cours”.