Les négociations sur le prix des médicaments Medicare pourraient avoir un impact limité sur les fabricants de médicaments

Pendant ce temps, la Chambre de commerce américaine, l’un des plus grands groupes de pression du pays, demande une injonction préliminaire pour suspendre les négociations avant le 1er octobre. C’est le jour même où les fabricants de médicaments doivent signer des accords pour participer aux négociations. On ne sait pas si cet effort sera couronné de succès.

Il est toutefois possible que les prix négociés n’entrent jamais en vigueur. Plusieurs fabricants de médicaments, dont une poignée dont les médicaments figurent sur la liste, ont intenté des poursuites devant différents tribunaux fédéraux pour tenter de mettre fin aux négociations. Cela pourrait donner lieu à des décisions divisées en appel et accélérer le traitement du différend jusqu’à la Cour suprême.

La liste répertorie les médicaments avec les dépenses les plus élevées pour Medicare Part D, qui couvre les médicaments sur ordonnance, de juin 2022 à mai 2023. Cela inclut les anticoagulants de Bristol Myers Squibb et Johnson & Johnson et les médicaments contre le diabète de Merck et AstraZeneca .

Medicare est sur le point de négocier les prix de 10 médicaments différents avec les fabricants dans le but de rendre ces traitements coûteux plus abordables pour les Américains âgés – un processus l’industrie pharmaceutique s’y oppose farouchement.

Les nouveaux prix négociés en 2026 pourraient avoir un impact financier minime sur les médicaments dont les revenus et les bénéfices devraient déjà diminuer en raison de l’expiration prochaine des brevets et de la concurrence des marques.

Par exemple, AbbVie Imbruvica, le médicament contre le cancer du sang, pourrait connaître de fortes baisses avant que son prix négocié n’entre en vigueur en 2026, en grande partie à cause de « l’érosion concurrentielle » de traitements similaires comme Calquence et AstraZeneca. Beigene C’est Brukinsa, selon Meacham.

« Nous pensons que Bristol/Pfizer pourraient voir leur chiffre d’affaires respectif pour 2026 baisser à un chiffre (…) en raison des négociations avec Eliquis », a déclaré Geoff Meacham, analyste de Bank of America, dans une note de recherche mardi, ajoutant que l’effet des prix négociés sera limité à 2026 et 2027.

Eliquis, un anticoagulant de Bristol-Myers Squibb et Pfizer est légèrement plus exposé à l’impact des prix négociés puisque son brevet expire en 2028. Mais ce risque sera probablement gérable.

Xarelto, un anticoagulant de Johnson & Johnson, et Entresto, un médicament contre l’insuffisance cardiaque de Novartis, devraient tous deux perdre leur exclusivité en 2027. Cela signifie que les sociétés pourraient ne ressentir l’impact des prix négociés pour leurs médicaments que pendant environ un an avant que la concurrence des génériques n’en minimise l’effet, Risinger a écrit.

Il en va de même pour Farxiga, le médicament contre le diabète de type 2 d’AstraZeneca, qui perdra son exclusivité en 2026, et pour d’autres médicaments de la liste dont les brevets expireront plus tard, selon une note de David Risinger, analyste chez Leerink Partners.

Louise Chen, analyste chez Cantor Fitzgerald, a également souligné que bon nombre des médicaments figurant sur la liste ne sont pas en premier lieu les principaux moteurs de croissance de leurs entreprises. Cela signifie que toute baisse des ventes et des bénéfices d’un médicament n’aura que peu d’effet sur l’activité et les stocks globaux de l’entreprise.

Mais Chen a déclaré que cela pourrait changer en 2028 et au-delà, lorsque les négociations commenceront également à cibler les médicaments dans la partie B de Medicare.

La partie B couvre les médicaments plus spécialisés administrés par des médecins ou d’autres prestataires de soins de santé plutôt que par des pharmacies. Cela inclut Keytruda et d’autres médicaments biologiques, créés à partir de cellules ou d’organismes vivants.

« Lorsque nous arriverons à davantage de produits biologiques, l’impact sera beaucoup plus important car ces produits sont beaucoup plus chers et ont un impact beaucoup plus important sur les bénéfices et la croissance de ces entreprises », a déclaré Chen.

Goldstein de Mizuho a également ajouté que les négociations sur le prix des médicaments auront probablement un impact à plus long terme sur les entreprises, même si elles « semblent certainement en sourdine en ce moment ».

Au fil du temps, les négociations pourraient modifier la stratégie de développement de médicaments d’une entreprise.

Les prix négociés empêchent les entreprises de conserver leur pouvoir de fixation des prix sur un traitement, de sorte que « le processus de réflexion est que continuer à réinvestir dans un médicament pour ajouter des indications supplémentaires a un rendement moins convaincant », selon Goldstein. L’expansion des indications fait référence à l’utilisation d’un médicament pour traiter une maladie différente.