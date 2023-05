Les négociations sur le plafond de la dette sont dans l’impasse alors que les républicains rejettent les réductions de dépenses – NBC New York

Les négociations sur la limite de la dette entre la Maison Blanche et les républicains de la Maison sont apparues dans l’impasse au cours du week-end, alors que les législateurs du GOP se sont tenus fermement aux demandes de réductions drastiques des dépenses, rejetant les autres moyens de réduire les déficits. Le président Joe Biden et les dirigeants mondiaux surveillent de loin en espérant que les discussions à enjeux élevés progresseraient pour éviter un défaut fédéral potentiellement catastrophique.

L’administration Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, se précipitent pour un accord budgétaire qui ouvrirait la voie à une augmentation de la limite d’endettement du pays. Les républicains rejettent un plan de la Maison Blanche qui imposerait des coupes moins strictes tout en augmentant les revenus. Les deux parties sont confrontées à une date limite dès le 1er juin pour augmenter leur limite d’emprunt, maintenant à 31 000 milliards de dollars, afin que le gouvernement puisse continuer à payer les factures de la nation.

« Nous aurons l’occasion de parler plus tard dans la journée », a déclaré Biden à propos de McCarthy, alors que le président rencontrait les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud lors du sommet du Groupe des Sept à Hiroshima, au Japon.

Le président Biden a rencontré mardi les dirigeants du Congrès pour discuter du plafond de la dette du pays face à un défaut potentiel et à une catastrophe économique.

Il est possible que McCarthy ait besoin de jusqu’à 100 votes démocrates de la Chambre pour adopter un accord, basé sur les défections probables du GOP et les votes passés, selon une personne familière avec les pourparlers. La personne n’était pas autorisée à fournir des détails sur la proposition et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Lors du dernier cycle, l’équipe de McCarthy a appelé à des coupes sombres dans les dépenses non militaires, tout en insistant sur l’augmentation du financement de l’armée. L’éducation, les soins de santé, la popote roulante et d’autres programmes en supporteraient probablement le fardeau, selon la personne.

Le GOP veut des exigences de travail sur Medicaid, bien que l’administration ait répliqué que des millions de personnes pourraient perdre leur couverture. La partie républicaine a également introduit de nouvelles coupes dans l’aide alimentaire en limitant la capacité des États à annuler les exigences de travail dans les endroits où le chômage est élevé, une idée qui, lorsqu’elle a été lancée par l’administration Trump, aurait fait perdre à 700 000 personnes leurs avantages alimentaires.

Les législateurs du GOP cherchent également à réduire le financement de l’IRS et demandent à la Maison Blanche d’accepter les dispositions de leur proposition de refonte de l’immigration.

La Maison Blanche a répliqué en maintenant les dépenses de défense et non-défense à un niveau stable l’année prochaine, ce qui permettrait d’économiser 90 milliards de dollars au cours de l’exercice 2024 et 1 000 milliards de dollars sur 10 ans.

Les républicains ont également rejeté les propositions de la Maison Blanche d’augmenter les revenus afin de réduire davantage les déficits. Parmi les propositions auxquelles le GOP s’oppose figurent des politiques qui permettraient à Medicare de payer moins pour les médicaments sur ordonnance et la fermeture d’une douzaine d’échappatoires fiscales. Les républicains ont refusé de revenir sur les allégements fiscaux de l’ère Trump pour les entreprises et les ménages riches, comme le proposait le propre budget de Biden.

Les pourparlers étant gelés samedi alors que chaque partie accusait l’autre d’être déraisonnable, Biden a été fréquemment informé de l’état des négociations et a demandé à son équipe d’organiser l’appel avec McCarthy.

La décision d’établir un appel est intervenue après une autre journée de démarrage et d’arrêt sans aucun signe extérieur de progrès. La nourriture a été apportée dans la salle de négociation du Capitole samedi matin, pour être emportée quelques heures plus tard, et aucune réunion n’était prévue. Les pourparlers pourraient cependant reprendre dimanche après la conversation des deux dirigeants.

« L’équipe du président a mis sur la table une offre qui était un grand pas en arrière et contenait un ensemble de revendications partisanes extrêmes qui ne pourraient jamais passer par les deux chambres du Congrès », a déclaré l’attachée de presse Karine Jean-Pierre dans un communiqué samedi soir.

« Soyons clairs : l’équipe présidentielle est prête à se réunir à tout moment », a déclaré Jean-Pierre, ajoutant que la direction républicaine est redevable à son aile extrême en menaçant de faire défaut.

McCarthy a tweeté que c’était la Maison Blanche qui « reculait dans les négociations ».

Il a déclaré que « l’aile socialiste » du parti démocrate semble être aux commandes, « surtout avec le président Biden hors du pays ».

Le représentant républicain Dusty Johnson, qui a travaillé en étroite collaboration avec McCarthy pour façonner la proposition du GOP, a déclaré samedi soir à l’Associated Press qu’aucune réunion n’était prévue dimanche. Les républicains tentent d’attirer l’attention du président plutôt que des négociateurs.

« Si le président ne se réengage pas, je ne sais pas si les conversations du personnel peuvent porter leurs fruits », a déclaré Johnson.

Biden, participant à la réunion des démocraties les plus puissantes du monde, a tenté samedi de les rassurer sur le fait que les États-Unis ne feraient pas défaut, un scénario qui ébranlerait l’économie mondiale. Il a dit qu’il sentait que les pourparlers progressaient.

« Les premières réunions n’étaient pas si progressistes que ça, les deuxièmes l’étaient, la troisième l’était », a-t-il déclaré. Le président a ajouté qu’il pensait « que nous pourrons éviter un défaut et que nous ferons quelque chose de décent ».

Pendant des mois, Biden avait refusé d’engager des pourparlers sur la limite de la dette, insistant sur le fait que le Congrès ne devait pas jouer à des jeux politiques en essayant d’utiliser le vote sur la limite d’emprunt comme levier pour extraire d’autres priorités politiques.

Mais alors que la date limite approche dès le 1er juin, lorsque le Trésor annonce qu’il pourrait manquer de liquidités, et que les républicains mettent leur propre législation sur la table, la Maison Blanche a lancé des pourparlers sur un accord budgétaire qui pourrait accompagner une augmentation du plafond de la dette.

Les négociations à l’approche du week-end avaient été vertigineuses. McCarthy a déclaré vendredi qu’il était temps de « suspendre » les pourparlers, mais les deux parties se sont à nouveau réunies dans la soirée, pour ensuite rapidement arrêter pour la nuit.

« Nous nous sommes réengagés, avons eu une discussion très, très franche », a déclaré vendredi soir le représentant Garret Graves, R-La., Un négociateur du côté de McCarthy.

Alors que l’équipe de la Maison Blanche quittait la session nocturne, le conseiller de Biden, Steve Ricchetti, qui dirige les pourparlers pour les démocrates, a déclaré qu’il avait de l’espoir. « Nous allons continuer à travailler », a-t-il déclaré.

McCarthy avait déclaré que la résolution de l’impasse était «facile», si seulement l’équipe de Biden acceptait certaines réductions de dépenses que les républicains exigent. La plus grande impasse concernait le montant du budget principal de l’exercice 2024, selon une autre personne informée des pourparlers et ayant accordé l’anonymat pour en discuter. Les démocrates soutiennent que les fortes réductions que les républicains ont proposées seraient potentiellement préjudiciables aux Américains, et ils insistent pour que les républicains acceptent des augmentations d’impôts sur les riches, en plus des réductions de dépenses, pour combler le déficit.

Wall Street a baissé vendredi alors que les négociations s’arrêtaient soudainement. Les experts ont averti que même la menace d’un défaut de paiement pourrait déclencher une récession.

Les républicains soutiennent que les dépenses déficitaires du pays doivent être maîtrisées, dans le but de ramener les dépenses aux niveaux de l’exercice 2022 et de restreindre la croissance future. Mais l’équipe de Biden rétorque que les plafonds proposés par les républicains dans leur projet de loi adopté par la Chambre équivaudraient à des réductions de 30% dans certains programmes si la Défense et les anciens combattants étaient épargnés, selon une note du Bureau de la gestion et du budget.

Tout accord aurait besoin du soutien des républicains et des démocrates pour être approuvé par un Congrès divisé et être adopté. Les négociateurs envisagent un accord de plafond budgétaire plus étroit de quelques années, plutôt que les plafonds de dix ans initialement souhaités par les républicains, et récupèrent quelque 30 milliards de dollars de fonds COVID-19 non dépensés.

Les changements de politique restent à débattre, y compris un cadre permettant aux réformes d’accélérer le développement de projets énergétiques, ainsi que la poussée républicaine pour imposer des exigences de travail aux bénéficiaires d’aides gouvernementales auxquelles Biden a été ouvert, mais le chef démocrate de la Chambre Hakeem Jeffries de New York a déclaré qu’il était un « non partant ».

McCarthy fait face à des pressions de son flanc d’extrême droite pour conclure l’accord le plus solide possible pour les républicains, et il risque une menace pour son leadership en tant que président s’il ne tient pas ses promesses. Il est peu probable que de nombreux républicains de la Chambre acceptent un accord avec la Maison Blanche.

Biden fait face à une résistance accrue de la part des démocrates, en particulier des progressistes, qui affirment que les réductions tomberont trop lourdement sur les programmes nationaux sur lesquels les Américains comptent.

___

Miller a rapporté d’Hiroshima, au Japon. L’écrivain de l’Associated Press Josh Boak à Hiroshima, au Japon, et la correspondante du Congrès de l’AP Lisa Mascaro et les écrivains de l’AP Stephen Groves et Farnoush Amiri à Washington ont contribué à ce rapport.