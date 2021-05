Les négociations sur le bundle Apple 2015 Time Warner ont conduit à des pourparlers d’acquisition

Le PDG d’Apple, Tim Cook, fait signe qu’il ouvre la porte de l’Apple Store récemment rénové de la Cinquième Avenue le 20 septembre 2019 à New York. (Photo par Kena Betancur / AFP) (Crédit photo doit lire KENA BETANCUR / AFP via Getty Images)

Mais à citer une expression d’investissement fréquemment utilisée , les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Apple a investi relativement peu dans le contenu original, avec des séries telles que « Ted Lasso » et « The Morning Show », et Apple TV + reste un minnow parmi les géants du streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney et le tout nouveau WarnerMedia-Discovery. Si Apple veut rivaliser, le moyen le plus simple est d’acheter un géant des médias – et il existe déjà des liens historiques entre WarnerMedia et Apple.

Le pouvoir de marché croissant d’Apple est également de plus en plus surveillé par les régulateurs et a fait l’objet d’un procès récemment conclu apporté par le fabricant Fortnite Epic. Dépenser 100 milliards de dollars ou plus pour une entreprise externe peut sonner l’alarme auprès des politiciens que Cook préférerait ne pas sonner.

Mais il n’est pas clair si Apple a un intérêt dans une acquisition médiatique majeure. L’histoire de la société suggère que le PDG Tim Cook éviterait une grosse affaire. Le plus gros accord jamais conclu par Apple ne représentait que 3 milliards de dollars – pour le fabricant d’écouteurs Beats Electronics en 2014. Pour mettre cela en perspective, Apple a une valorisation boursière de plus de 2,1 billions de dollars.

En 2015, Cook, Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet d’Apple, Jeff Bewkes, PDG de Time Warner, et l’ancien vice-président exécutif de Time Warner Olaf Olafsson se sont rencontrés pour discuter des opportunités de partenariat autour d’Apple offrant exclusivement Time Warner’s. contenu, selon des personnes familiarisées avec le sujet. Les réunions ont été rapportées par le Financial Times en 2016, mais CNBC a appris des détails supplémentaires.

Les quatre dirigeants ont discuté de l’offre de contenu Turner et HBO en dehors du faisceau de câbles pour environ 19 dollars par mois, a déclaré une personne familière avec le contenu de la conversation, qui a demandé à ne pas être nommée car les discussions étaient privées. Alors que Time Warner proposait déjà HBO Go séparément de l’écosystème traditionnel de télévision payante pour 15 $ par mois, sortir CNN, TBS, TNT et d’autres réseaux Turner du faisceau de câbles plus large aurait été une étape révolutionnaire.

Même aujourd’hui, près de six ans plus tard, les consommateurs ne peuvent pas acheter un abonnement mensuel aux réseaux linéaires d’une entreprise séparément du plus grand faisceau de câbles. L’idée plus large de vendre directement au consommateur a envahi l’écosystème des médias, chaque grande entreprise de médias offrant son propre produit de streaming.

Les dirigeants ont discuté de la possibilité qu’Apple soit le fournisseur exclusif de l’offre, donnant aux utilisateurs d’appareils Apple la possibilité d’acheter le bundle Time Warner via l’iTunes Store.

Au cours d’une série de semaines, Apple et Time Warner se sont amers sur l’idée. Retirer les réseaux de Turner du faisceau de câbles aurait probablement conduit à un chœur de distributeurs de télévision payante en colère qui pensaient payer pour du contenu exclusif. Et Apple proposait déjà du contenu multimédia – des films et des émissions de télévision – d’un grand nombre de sociétés de médias via l’iTunes Store. Time Warner voulait qu’Apple commercialise le bundle dans le monde entier, mais Apple hésitait à agacer ses autres partenaires médias.

Au cours des discussions, Bewkes et Cook ont ​​abordé le sujet de l’acquisition de Time Warner par Apple pour faire face à l’un des plus grands obstacles du concept de 19 $ par mois: et si Apple ou Time Warner voulaient finalement se retirer? Une fois que les entreprises auront mis l’offre en ligne, elles devront rester alignées. S’éloigner de l’accord pourrait être désastreux pour les relations externes des deux entreprises.

Cue a exprimé son intérêt pour une acquisition complète, mais Cook n’était finalement pas prêt à appuyer sur la gâchette sur ce qui aurait probablement été un accord de près de 100 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes. Ni Bewkes ni Cook ne s’attendaient initialement à ce que les pourparlers conduisent à des idées d’acquisition, ont déclaré les gens. Time Warner avait combattu avec succès une offre publique d’achat hostile de Fox un an plus tôt.

Un an plus tard, fin 2016, Bewkes a accepté de vendre Time Warner à AT&T pour plus de 105 milliards de dollars, dette comprise.

Un porte-parole d’Apple a refusé de commenter.