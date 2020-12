Dans une déclaration conjointe, le Premier ministre et Mme von der Leyen ont déclaré: «Nous avons eu un appel téléphonique utile ce matin. Nous avons discuté des principaux sujets non résolus.

La décision de continuer intervient après les discussions entre le négociateur en chef du Royaume-Uni, David Frost, et son homologue européen Michel Barnier, qui se sont poursuivies jusqu’à minuit samedi à Bruxelles et ont repris à 9 heures.

Mais il a critiqué «une réaction de type nucléaire», des tarifs plus larges qui «augmentent et nous revenons dans le même vieux drame et feuilleton tous les deux ans ou même plus tôt que cela, simplement parce qu’il y a un problème particulier autour d’un secteur particulier ».