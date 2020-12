Le secrétaire britannique à l’environnement George Eustice – Hollie Adams / AFP

Les négociations commerciales sur le Brexit reprendront cet après-midi après qu’un ministre a laissé entendre que les négociations pourraient être prolongées s’il devenait clair qu’un accord était possible.

Lord Frost, le principal négociateur de la Grande-Bretagne, est arrivé ce matin à Bruxelles pour poursuivre les pourparlers en Belgique, des sources gouvernementales suggérant que les chances d’un accord n’étaient plus que 50-50.

Boris Johnson s’entretiendra avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lundi soir, pour évaluer si des progrès ont été accomplis et s’il vaut la peine de continuer. Si les pourparlers restent dans l’impasse, M. Johnson pourrait rappeler Lord Frost et annoncer que la Grande-Bretagne commercera avec l’UE aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce à partir du 1er janvier.

À son arrivée à Bruxelles, Lord Frost a déclaré: « Nous allons travailler très dur pour essayer de conclure un accord. Nous allons voir ce qui se passe dans les négociations aujourd’hui et nous serons impatients de rencontrer nos collègues européens plus tard. cet après midi. »

Des désaccords fondamentaux subsistent sur les droits de pêche, les aides d’État et le mécanisme de règlement des différends pour tout accord commercial. George Eustice, le secrétaire à l’environnement, a suggéré ce matin qu’une date butoir de lundi précédemment fixée par le No10 pourrait être prolongée si des progrès sont réalisés.

Lord David Frost

Il a déclaré à Andrew Marr de la BBC que les pourparlers entraient « dans les derniers jours » et qu’il pourrait y avoir une prolongation si un large accord est atteint et que les détails doivent être résolus.

Il a déclaré: «Je pense que nous sommes probablement dans les derniers jours pour décider s’il peut y avoir un accord.

«Bien sûr, si l’ambiance se réchauffe à nouveau et que de grands progrès sont réalisés et qu’il s’agit simplement de régler les détails, alors vous pouvez toujours trouver plus de temps, vous pouvez toujours prolonger.

« Mais je pense que si nous ne pouvons pas résoudre ces divergences assez fondamentales pour le moment, nous devrons prendre position dans les prochains jours. »

David Davis, l’ancien secrétaire du Brexit, a suggéré que les négociations pourraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois, ce qui nécessiterait presque certainement une brève prolongation de la période de transition actuelle pour permettre aux parlements britannique et aux États membres de l’UE de ratifier traiter.

Downing Street, cependant, a été catégorique tout au long du fait que la période de transition se terminera le 31 décembre quoi qu’il arrive. Les négociateurs veulent que les négociations se terminent d’ici lundi soir afin que, s’il y a un accord, il puisse être traduit dans toutes les langues des 27 États membres de l’UE et étudié par des avocats avant une réunion du Conseil européen des dirigeants de l’UE jeudi.

Les deux parties espèrent qu’un accord pourra être signé par les dirigeants de l’UE lors de cette réunion, ne laissant que le processus formel du parlement de chaque État membre, ainsi que du parlement britannique, votant pour l’accepter ou non.

Mais les espoirs d’un accord, qui avaient été élevés mercredi dernier, se sont dissipés après que l’UE a fait une série de demandes de dernière minute, notamment un accès sans entrave aux eaux de pêche britanniques pendant 10 ans. L’UE veut également le droit d’imposer des tarifs « fulgurants » sur les produits britanniques si le Royaume-Uni est considéré comme ayant rompu tout accord sur les subventions de l’Etat, sans avoir besoin de passer par un panel d’arbitrage.

Des sources gouvernementales ont qualifié les demandes de « risibles » et M. Johnson a déclaré à Mme von der Leyen lors d’un appel téléphonique samedi soir que la Grande-Bretagne ne pourrait jamais accepter de telles propositions.