Le Premier ministre britannique Boris Johnson à l’extérieur du 10 Downing Street à Londres, en Angleterre, le 2 décembre 2020. | David Cliff / NurPhoto via Getty Images

L’UE et le Royaume-Uni peuvent-ils conclure un accord sur le Brexit? Cette semaine peut être le test.

Les négociations sur le Brexit ont atteint un «stade critique», selon le gouvernement britannique.

Ce que tout cela signifie pour la perspective d’un accord sur le Brexit n’est pas encore clair.

Le Royaume-Uni et l’Union européenne tentent d’élaborer leurs relations futures, après que le Royaume-Uni a officiellement quitté le bloc en janvier. En fait, ils y travaillent depuis de nombreux mois, mais des points de friction majeurs ont empêché les deux parties de parvenir à un accord. Et après quelques échéances auto-imposées, l’échéance réelle du 31 décembre n’est plus qu’à quelques semaines.

L’urgence du moment est soulignée par cet effort «ultime» pour parvenir à un accord. Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a déclaré que les négociations pouvaient se poursuivre en milieu de semaine, mais pas au-delà. C’est en partie parce que si le 31 décembre est peut-être la date limite officielle, le Royaume-Uni et les parlements européens doivent ratifier et mettre en œuvre tout accord d’ici là.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson a parlé lundi pour savoir s’il existe une véritable voie à suivre. Sur la base de leur déclaration de la réunion, les signes de progrès sont rares. Mais ce n’est pas encore tout à fait fini. Johnson prévoit de se rendre à Bruxelles pour cette dernière poussée vers un accord.

« Nous avons convenu que les conditions pour finaliser un accord ne sont pas là, en raison des différences significatives restantes sur trois questions critiques », ont déclaré Johnson et von der Leyen dans un communiqué conjoint. «Nous avons demandé à nos négociateurs en chef et à leurs équipes de préparer un aperçu des différences restantes à discuter lors d’une réunion physique à Bruxelles dans les prochains jours.»

Le résultat est un Brexit auquel le monde est habitué: le temps presse, les délais imminents, l’UE et le Royaume-Uni dans une impasse malgré la menace d’un crash sans accord.

Cette fois, cependant, les enjeux sont encore plus importants, car tout se déroule dans un contexte de pandémie et de perturbations économiques massives sur le continent. Le fait de ne pas parvenir à un accord pourrait aggraver la crise économique, en particulier au Royaume-Uni.

Peu d’experts sont optimistes quant aux perspectives d’un accord – et pourtant, personne n’est tout à fait prêt à renoncer à la possibilité que le Royaume-Uni et l’UE parviennent à quelque chose à la fin. «C’est encore, je pense, assez incertain», m’a dit Steven Peers, professeur de droit à l’Université d’Essex. «De toute façon, vraiment, quelqu’un doit faire des compromis. Une partie doit faire des compromis, et il n’y en a pas encore suffisamment. »

Qu’est-ce qui retarde cet accord sur le Brexit

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne en janvier 2020, mais il est entré dans une période de transition de 11 mois au cours de laquelle il a continué à suivre les règles de l’UE.

Le but de la période de transition était de donner à la fois à l’UE et au Royaume-Uni le temps de déterminer leur relation après la rupture. Les deux parties doivent trouver un accord commercial, mais elles doivent également faire face à une multitude d’autres problèmes, de la pêche à la coopération en matière de sécurité.

Ces négociations s’éternisent depuis des mois, bloquées par trois questions principales: la pêche, la gouvernance et les aides d’État, ou les soi-disant «règles du jeu équitables».

La question de la pêche est une question économique relativement mineure pour le Royaume-Uni et l’UE, mais elle a joué un rôle démesuré dans le débat. Il représente un très petit pourcentage de l’économie britannique – comme l’a rapporté le New York Times, le grand magasin Harrods contribue plus chaque année à l’économie britannique – mais c’est une industrie politiquement importante, et symboliquement liée à l’idéal du Brexit de récupérer la souveraineté, y compris sur Eaux britanniques.

Mais le Royaume-Uni n’en assume pas tout le blâme. La pêche est également une industrie politiquement importante et symbolique dans certains États membres de l’UE, qui souhaitent conserver l’accès aux eaux britanniques. La France veut conserver les arrangements actuels, et le président français Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu’il ne sacrifierait pas l’industrie de la pêche française dans aucun accord. Macron subit de fortes pressions politiques chez lui, où son soutien diminue, plus récemment autour d’une loi de sécurité controversée.

La gouvernance est également un problème, qui est essentiellement de savoir comment tout accord sera appliqué et quelles sanctions – comme des tarifs supplémentaires sur certains produits – existeront si une partie enfreint les termes d’un accord.

Il s’agit d’un sujet particulièrement sensible pour l’Union européenne, qui craint que le Royaume-Uni ne respecte ses engagements, en particulier après que le Royaume-Uni a présenté un projet de loi qui aurait violé certaines parties de l’accord sur le Brexit conclu par Johnson avec l’UE l’année dernière. Cette législation, connue sous le nom de projet de loi sur le marché intérieur, a été renvoyée au Parlement lundi, où les députés ont ajouté certaines clauses qui auraient enfreint le protocole autour de l’Irlande du Nord. Cependant, le Royaume-Uni aurait étendu une sorte de rameau d’olivier, le gouvernement déclarant qu’il supprimera ces dispositions si l’UE et le Royaume-Uni parviennent à un accord.

Et puis, il y a la question des aides d’État, souvent présentées comme des accords «équitables». L’UE insiste sur le fait que si le Royaume-Uni veut un accès sans droits de douane à son marché unique, il ne peut pas essayer de saper l’UE en subventionnant des industries ou des entreprises; l’UE veut également se prémunir contre les divergences du Royaume-Uni sur les normes environnementales ou la protection du travail après le Brexit.

Mais le Royaume-Uni voit cela comme l’UE essayant de l’amener à suivre les règles du club qu’il vient de quitter. Le Brexit était censé donner au Royaume-Uni le pouvoir de récupérer sa souveraineté et de rétablir son propre régime commercial, alors ils se sont hérissés à ces demandes.

C’est essentiellement là que les deux parties sont depuis des mois, enracinées sur ces mêmes questions, chaque partie accusant l’autre d’être inflexible.

«Le problème est que les deux côtés veulent que l’autre clignote en premier. C’est la racine du problème », m’a dit Anand Menon, directeur du Royaume-Uni dans une Europe en mutation. «Je suis à peu près sûr que si le gouvernement britannique cédait du terrain sur l’égalité des chances et la gouvernance, l’UE gérerait soudainement une attitude un peu plus flexible sur le poisson. De même, l’UE ne le fera pas tant qu’elle n’aura pas senti un mouvement. Il y a donc un petit problème de poulet et d’œuf.

L’appel entre Johnson et von der Leyen est un signe que les pourparlers sont au moins en cours, et Johnson devrait se diriger vers Bruxelles plus tard cette semaine. Mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucun signe d’une véritable percée. Et cela peut avoir autant à voir avec la politique interne autour des questions en suspens qu’avec les problèmes eux-mêmes.

Comme les experts me l’ont dit, les options de compromis sont disponibles et réalisables. «La question est vraiment la suivante: Boris Johnson est-il prêt dans les prochaines 24 à 48 heures à parcourir une petite distance supplémentaire?» Michael Leigh, senior fellow du think tank Bruegel basé à Bruxelles, me l’a dit. «Et vous savez, a [Michel] Barnier a eu la liberté, surtout maintenant vis-à-vis de Paris, de se déplacer également.

Et après? Un accord. Ou peut-être pas d’accord.

Alors, cette semaine est-elle vraiment le moment de mourir ou de mourir pour le Brexit?

Oui, surtout.

Barnier a donné la date limite à ce mercredi, probablement parce que le Conseil européen se réunira plus tard dans la semaine, ce qui permettrait aux dirigeants des États membres de l’UE de signer tout accord. Les experts à qui j’ai parlé n’ont pas exclu la possibilité que les deux parties poussent les pourparlers jusqu’au dernier moment, ou même truquent certains accords rudimentaires d’ici la fin décembre, puis reprennent les pourparlers en janvier.

Mais c’est aussi beaucoup plus difficile à faire à ce stade du Brexit. Le 31 décembre est la date limite selon l’accord de retrait UE-Royaume-Uni (le premier accord sur le Brexit), et c’est un traité international. Le Parlement britannique et le Parlement européen doivent ratifier tout accord, et ils doivent mettre en œuvre cet accord.

C’est la clé. Contrairement à la première phase du Brexit, même s’il y a un accord, la relation entre l’UE et le Royaume-Uni changera et il y aura probablement des perturbations, quoi qu’il arrive.

Le Royaume-Uni sera hors du marché unique de l’UE, et la période de transition – qui a gardé tout temporairement le même – sera terminée. L’objectif de l’accord commercial UE-Royaume-Uni est de permettre un commerce sans droits de douane ni quotas. Mais même si cela se produit, les entreprises seront toujours confrontées à de nouvelles barrières, comme de nouvelles règles douanières. L’Irlande du Nord a également un régime commercial distinct et des contrôles seront effectués sur les marchandises traversant la mer d’Irlande vers la Grande-Bretagne.

Cela va provoquer des turbulences à la fois pour l’UE et pour le Royaume-Uni – mais plus encore pour le Royaume-Uni, car l’UE est son plus grand partenaire commercial et tout cela à lui seul.

Si moins d’un mois pour mettre en œuvre un nouveau régime commercial est problématique, tout sera bien plus calamiteux si l’UE et le Royaume-Uni ne parviennent pas à un accord.

Ensuite, tous les accords commerciaux et réglementaires suivis par le Royaume-Uni prendront fin – et les tarifs et les quotas entreront également en vigueur. Les contrôles et les contrôles pourraient créer une impasse massive aux ports d’entrée, ce qui pourrait entraîner des pénuries de nourriture et de médicaments. Les tarifs pourraient entraîner des augmentations de prix sur les denrées alimentaires et autres fournitures. Les entreprises et les industries ont déjà été frappées par des verrouillages liés à Covid-19, ce qui rendra ce désordre potentiel beaucoup plus coûteux.

Comme l’a prédit le gouvernement britannique, le pays pourrait faire face à une «crise économique systémique» alors que la période de transition se termine dans le contexte de Covid-19.

Cela devrait en théorie motiver suffisamment l’UE et le Royaume-Uni à conclure un accord. Mais ce n’est pas si simple, principalement à cause de la politique.

Le Premier ministre britannique Johnson est sous pression chez lui à cause de sa gestion de Covid-19, et il fait face à une rébellion au sein de son propre parti conservateur, principalement à cause des restrictions de Covid-19. Ce flanc droit de son parti est également ardemment pro-Brexit – les mêmes personnes qui ne veulent pas voir le Royaume-Uni concéder à l’UE et sont, du moins en rhétorique, disposées à risquer les coûts de l’absence d’accord.

Si Johnson est considéré comme cédant à l’UE, il pourrait faire face à la pression de ces Brexiteers.

L’automne dernier, Johnson a vendu un accord Brexit «prêt pour le four» qui n’était pas exactement cela. Mais la qualité de vente signature de Johnson pourrait ne pas fonctionner cette fois-ci.

«Le problème est que lorsqu’il a vendu l’accord auparavant, les conséquences étaient assez lointaines à l’avenir. Et ce n’est plus le cas », m’a dit Fran Burwell, distingué membre du Conseil de l’Atlantique.

Une sortie sans accord sera très mauvaise, mais une transaction entraînera également des perturbations. Si Johnson conclut un accord et que le Royaume-Uni traverse toujours une période d’adaptation douloureuse, il sera blâmé pour avoir fait une mauvaise affaire.

Mais si Johnson ne conclut pas d’accord et qu’il y a des perturbations et des souffrances économiques encore plus profondes, il peut blâmer une Union européenne intransigeante, ou la France, ou autre. « Johnson est un animal politique, et je ne vois pas l’incitation politique pour lui de conclure un accord », a ajouté Burwell.

Bien entendu, l’UE a sa propre politique interne. La position de Macron sur la pêche n’aide certainement pas les choses, bien que le bloc ait eu tendance à s’aligner lors des négociations passées sur le Brexit. L’UE souhaite vivement conclure un accord, mais elle souhaite également vivement aller de l’avant. Il doit faire face au ralentissement économique de Covid-19, et il doit faire face à une rébellion de la Hongrie et de la Pologne au sujet du programme d’aide d’un billion de dollars nécessaire pour le faire.

Tout cela place l’UE et le Royaume-Uni dans des positions précaires alors que les pourparlers entrent dans leur (peut-être) dernière semaine.

Les experts à qui j’ai parlé ont déclaré que les perspectives d’un accord n’étaient pas très bonnes pour le moment, mais vous ne pouvez jamais l’exclure. C’est le Brexit, après tout – même si rien ne semble jamais changer, il y a toujours des rebondissements.

Accord ou pas d’accord, il est peu probable que le Brexit se termine ce mois-ci. Compte tenu du court délai, le Royaume-Uni et l’UE auront probablement des dispositions et des détails supplémentaires à régler après la fin de la période de transition. Et s’il n’y a pas d’accord, certains, en particulier dans l’UE, voient le Royaume-Uni revenir rapidement à la table des négociations, peut-être dans une position bien pire.

«Je pense que c’est le Brexit éternel», m’a dit Glyn Morgan, directeur du Center for European Studies de l’Institut Moynihan de l’Université de Syracuse. « Parce que ce n’est pas comme si vous pouviez sortir et ignorer votre partenaire commercial. »