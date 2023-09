Les négociations sur l’accord sur le Brexit en sont aux « étapes finales » avec le DUP, déclare le secrétaire d’Irlande du Nord

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Le gouvernement de Rishi Sunak est dans les « dernières étapes » des négociations visant à convaincre le DUP des mérites de l’accord post-Brexit avec l’UE visant à alléger les barrières commerciales en Irlande du Nord.

Des éléments cruciaux de l’accord-cadre de Windsor entre le Premier ministre et Bruxelles entrent en vigueur dimanche, notamment le système de voies vertes et rouges pour la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et le NI.

Irlande du Nord Chris Heaton-Harris tente de convaincre le parti unioniste, qui a boycotté l’institution nord-irlandaise en raison de son opposition au protocole du Brexit qui dicte les règles commerciales de la province.

Le ministre a déclaré qu’il se trouvait dans « les dernières étapes d’une période d’engagement constructif avec le DUP » – tout en exhortant le parti unioniste à adopter le changement visant à rétablir le partage du pouvoir avec le Sinn Fein à Stormont.

M. Heaton-Harris a également déclaré que le gouvernement préparait un « ensemble complet de propositions » – mais le gouvernement Sunak a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de retour aux négociations avec l’UE.

Écrire dans le Lettre d’information Samedi, M. Heaton Harris a déclaré que le gouvernement s’était engagé « largement » avec le DUP au cours de l’été et que les propositions du parti avaient amélioré le système de voies vertes.

« Nous sommes également dans les dernières étapes d’une période d’engagement constructif avec le DUP. Nous sommes en train de rassembler un ensemble complet de propositions qui, nous l’espérons, répondront à leurs préoccupations.

« Je n’ai aucun doute sur leur réelle volonté de se concentrer sur des améliorations concrètes et de créer une situation qui permettra de restaurer l’exécutif », a-t-il ajouté. « Je crois fermement que la restauration des institutions est une bonne chose pour l’Irlande du Nord et pour l’avenir de l’union. »

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris (Fil PA)

Il a déclaré que l’Irlande du Nord avait besoin d’un gouvernement décentralisé pour s’attaquer aux listes d’attente du NHS, à la garde d’enfants, à la pollution de l’environnement, à la rémunération des enseignants, des infirmières et des « fonctionnaires qui travaillent dur ».

Il a appelé le DUP à saisir l’occasion « d’aller de l’avant, de sortir du Brexit et de faire bouger à nouveau l’Irlande du Nord », ajoutant : « Ensemble, nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne pour tout le monde en Irlande du Nord ».

Le DUP affirme que l’accord conclu par M. Sunak à Windsor ne répond pas suffisamment à ses préoccupations et a clairement indiqué qu’il n’accepterait pas un retour à la décentralisation tant que le gouvernement ne fournirait pas de garanties supplémentaires, par voie législative.

M. Sunak a insisté jeudi sur le fait que l’accord-cadre de Windsor avait éliminé la principale pierre d’achoppement au retour de l’Assemblée de Stormont.

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, est sous pression pour revenir au partage du pouvoir. (Fil PA)

Cependant, Sammy Wilson, membre de la ligne dure du DUP, a déclaré vendredi que les changements ne feraient que « confirmer » une frontière dans la mer d’Irlande – ajoutant que son parti ne reviendrait pas aux institutions de partage du pouvoir à Stormont car il serait légalement tenu de mettre en œuvre le cadre.

Jeudi, la vice-présidente du Sinn Fein, Michelle O’Neill, a déclaré que la patience était « épuisée » face au blocus de l’Assemblée par le DUP. Elle a appelé les gouvernements britannique et irlandais à travailler ensemble sur un plan de restauration des institutions.

« Tout le monde a été plus que raisonnable en accordant du temps et de l’espace au DUP, mais cette patience est épuisée », a-t-elle déclaré.

S’adressant aux journalistes samedi, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a déclaré que son gouvernement « était prêt à aider de toutes les manières possibles » pour la restauration des institutions d’Irlande du Nord.

M. Varadkar a déclaré : « Nous avons considérablement augmenté le commerce entre le nord et le sud. Je pense donc que sur le terrain, nous voyons des hommes d’affaires et des commerçants s’y mettre et mettre en œuvre les nouvelles dispositions et je pense que c’est une chose positive.

L’un des principaux éléments du cadre de Windsor, le système de voies vertes/rouges pour la circulation des marchandises, deviendra opérationnel dimanche dans les ports d’Irlande du Nord.

Les marchandises entrant dans la région et destinées à la République d’Irlande ou ailleurs dans l’UE emprunteront la voie rouge, qui comprend les déclarations en douane et certains contrôles. Les marchandises destinées à être vendues en Irlande du Nord emprunteront la voie verte avec un minimum de paperasse et aucun contrôle. Les entreprises qui utilisent la voie verte seront inscrites à un programme de commerçants de confiance.

M. Heaton-Harris a déclaré que l’Irlande du Nord bénéficie déjà des mêmes règles en matière de TVA, de droits sur l’alcool et de taxe sur l’énergie que le reste du Royaume-Uni dans le cadre du cadre de Windsor, ce qu’elle ne bénéficiait pas dans le cadre du protocole.

Le secrétaire d’Irlande du Nord a ajouté que les préoccupations concernant l’approvisionnement en médicaments à usage humain avaient été résolues. « À partir de ce dimanche, d’autres changements seront apportés, ce qui signifie que des produits auparavant interdits comme les saucisses et les plants de pommes de terre pourront à nouveau être acheminés vers l’Irlande du Nord.

Il a ajouté : « Le steak cuit au four ou le fameux rouleau de saucisses n’auront plus jamais besoin d’être accompagnés d’un certificat signé par un vétérinaire pour emménager dans NI depuis la Grande-Bretagne, éliminant ainsi un irritant majeur avec les anciens arrangements. »

Mais M. Heaton-Harris a noté que les consommateurs pourraient remarquer certains changements dans leur magasin local. Les consommateurs d’Irlande du Nord et de certaines régions du Royaume-Uni verront des étiquettes « pas pour l’UE » et d’autres informations dans les magasins sur certains produits, afin d’empêcher leur vente en Irlande.