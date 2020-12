Un responsable a déclaré que l’UE avait refusé d’abandonner plus d’un quart des quotas de pêche que le bloc risquait de perdre alors que la Grande-Bretagne reprenait le contrôle total de ses eaux à la suite du Brexit. La Grande-Bretagne est également convaincue qu’une période de transition de trois ans serait suffisamment longue pour que les pêcheurs de l’UE s’adaptent aux nouvelles règles, tandis que l’UE veut au moins six ans.

Le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier a qualifié ce week-end de « front intérieur des négociations », mais même avec la ligne d’arrivée en vue et la plupart des problèmes résolus, les pourparlers ont tourné autour d’une industrie contribuant à moins d’un pourcentage du produit intérieur brut. de n’importe quel. côté.

Pourtant, la pêche et le contrôle des eaux étaient une partie vitale du référendum sur le Brexit de 2016, lorsque les électeurs britanniques ont décidé de justesse de quitter le bloc. Et pour des pays comme la France, les communautés de pêcheurs dominent depuis longtemps la politique nationale bien au-delà de leur importance économique.

L’incapacité de parvenir à un accord après le Brexit entraînerait davantage de chaos aux frontières du Royaume-Uni avec l’UE au début de 2021, car les nouveaux tarifs s’ajoutent à d’autres barrières commerciales des deux côtés. Les discussions de ces derniers jours sont bloquées sur deux questions majeures: l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques et la garantie d’une concurrence loyale entre les entreprises.

Le Parlement européen doit ratifier tout accord, et ses membres ont déclaré qu’ils devraient avoir les termes de tout accord devant eux d’ici la fin de dimanche s’ils voulaient organiser une réunion spéciale avant la fin de l’année.

Si un accord intervient plus tard, il ne peut être ratifié avant 2021, car le Parlement n’a pas assez de temps pour débattre d’un accord proposé avant le début de la nouvelle année.

Un accord commercial garantirait l’absence de tarifs et de quotas pour le commerce des marchandises entre les deux parties, mais il y aurait toujours des coûts techniques, en partie liés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires aux services.