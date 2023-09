Les négociations sur la grève à Hollywood entament leur quatrième journée

Une autre journée de négociations s’est terminée sans accord pour mettre fin à la grève qui a largement gelé l’industrie du divertissement.

La Writers Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers se réuniront à nouveau pour négocier samedi, a annoncé le comité de négociation de la WGA dans un communiqué vendredi soir.

« Merci pour la merveilleuse démonstration de soutien sur les lignes de piquetage aujourd’hui ! » dit le communiqué. « Cela signifie tellement pour nous alors que nous continuons à travailler pour parvenir à un accord que les écrivains méritent. »

Les chefs de studio ont participé jeudi à des pourparlers marathon – le deuxième jour de négociations – qui ont duré plus de 10 heures, a déclaré à NBC News une source proche des discussions.

Bob Iger de Disney, Ted Sarandos de Netflix, David Zaslav de Warner Bros. Discovery et La présidente du groupe NBCUniversal Studio de Comcast, Donna Langley (NBC News appartient à Comcast) était tous à la table des négociations pour la deuxième journée de négociations à Los Angeles, a indiqué la source.

Bien qu’aucun accord n’ait été conclu, la source a déclaré que les deux parties « se rapprochaient » d’un accord.

Des progrès ont été réalisés sur certains des problèmes les plus importants, a indiqué la source, notamment les demandes des écrivains visant à obtenir des redevances plus élevées pour leurs œuvres, connues dans l’industrie sous le nom de résidus, et des protections plus strictes contre l’utilisation de l’intelligence artificielle. Mais il reste encore plusieurs points de friction qui ne sont pas résolus, a indiqué la source.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a déclaré jeudi dans un communiqué qu’elle se sentait « très encouragée » par la poursuite des négociations.

« L’industrie du divertissement est un pilier fondamental de notre économie, impactant directement non seulement ceux qui travaillent dans l’industrie, mais aussi les milliers de petites entreprises qui soutiennent l’industrie chaque jour », a-t-elle déclaré. « Je continuerai à être en contact avec toutes les parties concernées. »

« Faisons cet accord », a déclaré Bass.

Les membres de la WGA sont en grève depuis début mai. Des acteurs ont rejoint le piquet de grève en juillet dans le cadre d’un autre conflit, mettant un terme à la production de nombreuses émissions de télévision et films hollywoodiens.

La grève a eu un impact majeur sur l’industrie.

Les sorties très médiatisées ont été repoussées, tandis que la production a été arrêtée sur des films très attendus comme « Gladiator 2 » et « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part Two », ainsi que des émissions populaires comme « Stranger Things » et « Yellowstone ».