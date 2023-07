Les négociations sont au point mort alors que les détaillants mettent en garde contre l’impact à l’échelle du continent de la grève dans les ports de la Colombie-Britannique

Alors que la grève des travailleurs portuaires en Colombie-Britannique entre dans son troisième jour, les associations de détaillants et les maires lancent des avertissements sur l’impact probable à travers le pays – et même le continent.

Greg Wilson, directeur des relations gouvernementales du Conseil canadien du commerce de détail pour la Colombie-Britannique, affirme que la grève affecte les chaînes d’approvisionnement à travers le continent – ​​une préoccupation pour les détaillants et les consommateurs.

« Il y aura des impacts à l’échelle de l’Amérique du Nord », a déclaré Wilson dans une interview avec CBC News.

Les travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique de l’International Longshore and Warehouse Union (ILWU) ont quitté le travail samedi matin. Leur employeur, la BC Maritime Employers Association (BCMEA), a déclaré que les tentatives de négociation avec un médiateur fédéral avaient échoué pendant trois jours.

Lundi après-midi, l’association représentant les employeurs a publié une autre déclaration indiquant que les négociations étaient au point mort. La BCMEA a déclaré qu’elle est allée aussi loin que possible sur les questions fondamentales et que ses négociateurs ne pensent pas que davantage de négociations produiront une convention collective.

« L’ILWU Canada a déclenché une grève pour des revendications qui étaient et continuent d’être en dehors de tout cadre raisonnable de règlement. Compte tenu de ce qui précède, la BCMEA est d’avis qu’une poursuite des négociations à ce moment-ci ne produira pas une convention collective », ‘, lit-on dans la déclaration.

Les deux parties étaient à la table des négociations pas plus tard que lundi matin. CBC a contacté l’ILWU pour obtenir des commentaires après avoir appris que les pourparlers étaient au point mort.

La grève touche environ 7 400 chargeurs de fret dans les terminaux et 49 des employeurs du secteur riverain de la province dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont le plus achalandé du Canada, Vancouver.

Dans une déclaration écrite, le port de Vancouver a déclaré qu’un tiers du commerce international du Canada transite par ce port achalandé.

« Nous espérons une résolution rapide et satisfaisante pour toutes les parties concernées », a déclaré l’autorité portuaire.

À la recherche d’alternatives

Wilson a déclaré que les entreprises se démenaient pour trouver d’autres moyens d’acheminer leurs marchandises vers leur destination finale.

Des itinéraires alternatifs pourraient inclure l’expédition de marchandises vers des ports aux États-Unis, puis leur expédition par train ou par camion, a déclaré Wilson, mais les arrangements d’expédition alternatifs coûtent souvent plus cher. Et cela s’ajoute aux frais supplémentaires pour que les marchandises soient placées dans des conteneurs, a-t-il ajouté, en attendant d’être expédiées.

Lundi, des grévistes devant le centre de répartition de la BC Maritime Employers Association à Vancouver. (Ben Nelms/CBC)

Wilson a déclaré que le gouvernement fédéral devrait rappeler les députés à la Chambre des communes dès que possible, sinon pour mettre en œuvre une loi de retour au travail, du moins pour faire pression sur les parties aux négociations.

« Il est important que tous les niveaux supérieurs de ce gouvernement travaillent très dur et fournissent toutes les incitations nécessaires pour parvenir à un règlement », a-t-il déclaré.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que la grève en cours pourrait causer des « dommages économiques importants » en Alberta et dans tout le Canada.

Smith a publié une déclaration disant que son gouvernement surveillait la situation et s’inquiétait de l’impact négatif que la grève aura sur l’économie canadienne, y compris l’augmentation des pressions inflationnistes sur les consommateurs.

« Extrêmement important pour tout le pays »

Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, affirme que si le fret n’arrive pas à destination à temps, les entreprises pourraient perdre des stocks, des ventes, des revenus ou même des opportunités de contrats.

La grève touche toutes les entreprises qui soutiennent l’industrie du transport maritime en Colombie-Britannique et au Canada, dit Guénette, de la fabrication au camionnage et tout le reste.

Un travailleur du Syndicat international des débardeurs et des entrepôts sous une bannière à l’extérieur du centre de répartition de la BC Maritime Employers Association à Vancouver lundi. (Ben Nelms/CBC)

« Le port de Vancouver et les ports de la Colombie-Britannique sont extrêmement importants pour l’ensemble du pays », a-t-il déclaré.

« L’économie a besoin que les ports et les chemins de fer fonctionnent à 100 % du temps. »

Comme Wilson, Guénette a averti que la grève pourrait causer des problèmes supplémentaires de chaîne d’approvisionnement comme ceux observés plus tôt dans la pandémie, et pourrait également alimenter l’inflation.

« Personne dans la ville qui n’est pas touché »

D’autres ports de la Colombie-Britannique ressentent également les effets de la grève.

Le maire de Prince Rupert, Herb Pond, a déclaré à l’animatrice de CBC News Network, Sarah Galashan, que la grève affecte tous les aspects de la ville de 12 000 habitants de la côte nord de la Colombie-Britannique.

« Il n’y a personne dans la ville qui ne soit pas affecté d’une manière ou d’une autre », a déclaré Pond.

Prince Rupert est le troisième port en importance au Canada et les travailleurs y sont également en grève. Pond a déclaré qu’environ 4 000 personnes dans la ville travaillent dans une sorte de capacité liée au port.

« Vous ne pouvez pas entrer dans une salle de classe, une équipe sportive ou un terrain de golf sans avoir des personnes dans ces groupes qui sont tous touchés par cette grève », a-t-il déclaré. « Nous espérons donc certainement que ce sera réglé rapidement et équitablement. »

Pond a déclaré qu’il n’avait pas plaidé pour que le gouvernement fédéral intervienne avec une loi de retour au travail, mais il sait qu’Ottawa surveille de près la grève.

‘ »La personne moyenne dans la région de Vancouver ne connaît probablement même pas un débardeur et ne connaîtrait pas l’impact personnel sur ces familles, mais elle le saura quand elle ira faire entretenir sa Toyota et que Toyota ne pourra pas obtenir le les pièces »