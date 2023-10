Les négociations SAG-AFTRA sont suspendues, selon les studios – The Hollywood Reporter

Illustration THR / Michael Buckner

Mercredi soir, l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision a déclaré que les négociations avec la SAG-AFTRA étaient suspendues, étant donné que l’écart entre les parties était « trop grand ».

« Les négociations entre l’AMPTP et la SAG-AFTRA ont été suspendues après que la SAG-AFTRA a présenté sa proposition la plus récente le 11 octobre », a déclaré mercredi soir l’association professionnelle représentant les studios et les streamers dans les négociations. « Après des conversations significatives, il est clair que l’écart entre l’AMPTP et le SAG-AFTRA est trop grand et que les conversations ne nous font plus avancer dans une direction productive. »

Tôt jeudi matin, la SAG-AFTRA a répliqué à l’AMPTP, affirmant à ses membres que les studios avaient renoncé aux négociations avec le syndicat et les accusaient d’utiliser des « tactiques d’intimidation ». « [The studios] a intentionnellement déformé à la presse le coût de la proposition ci-dessus – en le surestimant de 60 pour cent », indique le message adressé aux membres du syndicat. « Ils ont fait la même chose avec l’IA, prétendant protéger le consentement de l’artiste, mais continuant d’exiger le « consentement » dès le premier jour d’emploi pour l’utilisation de la réplique numérique d’un artiste pour un univers cinématographique entier (ou tout projet de franchise). »

Le message de la SAG-AFTRA ajoutait : « Les entreprises utilisent la même stratégie ratée qu’elles ont tenté d’infliger à la WGA – en diffusant des informations trompeuses dans le but de tromper nos membres et de les amener à abandonner notre solidarité et à faire pression sur nos négociateurs. Mais, tout comme les écrivains, nos membres sont plus intelligents que cela et ne se laisseront pas tromper.

Dans son message, l’AMPTP a pointé du doigt la proposition du syndicat visant à ce que les castings reçoivent une réduction des revenus des plateformes de streaming comme « un fardeau économique intenable » qui coûterait plus de 800 millions de dollars par an. L’association professionnelle a également fait référence à « de nombreux points restants en suspens », mais n’a pas précisé explicitement de lesquels il s’agissait. Lorsque les deux parties ont repris les négociations le 2 octobre, elles n’étaient toujours pas parvenues à un accord sur la réglementation de l’IA et le taux de salaire minimum, entre autres questions.

Cette évolution intervient après le cinquième jour de négociations entre le syndicat et les studios et streamers depuis le début de la grève de la SAG-AFTRA le 14 juillet. Lors de la reprise des négociations, qui a eu lieu au siège de la SAG-AFTRA à Los Angeles et à laquelle ont participé les chefs de studio dont Ted Sarandos de Netflix, Bob Iger de Disney, Donna Langley de NBCUniversal et David Zaslav de Warner Bros. Discovery, la proposition du syndicat sur les revenus de streaming est restée un point de friction majeur, selon les sources.

Dans sa missive, l’AMPTP a présenté ce qu’elle considère comme la dernière offre des studios au syndicat des artistes interprètes. Parmi les offres, a-t-il déclaré, figurait un «résiduel basé sur le succès» pour les titres SVOD à gros budget, ce que la Writers Guild of America a conclu lors de ses dernières négociations. Sont également inclus les problèmes sur lesquels la SAG-AFTRA cherche à progresser depuis des années : une augmentation des plafonds de cotisations de retraite et de santé, entre 22 et 33 pour cent, et l’incorporation du travail de capture de performance dans l’accord TV/théâtral de la SAG-AFTRA. L’AMPTP a déclaré qu’elle avait proposé les mêmes augmentations de taux minimum qu’elle avait proposées à la DGA et à la WGA (5 pour cent, 4 pour cent et 3,5 pour cent au cours du contrat) et l’AMPTP a en outre vanté qu’elle suggérait « une augmentation de 76 % des tarifs élevés ». Budget des résidus étrangers SVOD pour les quatre plus grands services de streaming », ce qui suggère que le groupe a proposé à SAG-AFTRA la formule de résidus étrangers que la Guilde des réalisateurs d’Amérique et WGA reçus dans leurs négociations contractuelles.

Au sujet de la réglementation sur l’IA, l’AMPTP a déclaré qu’elle proposait d’obtenir le consentement des artistes et des acteurs de fond pour créer et utiliser des « répliques numériques », les artistes devant fournir un consentement écrit et recevoir une description de « l’utilisation prévue » de la réplique. De plus, aucune modification numérique « qui changerait la nature de la performance d’un acteur » ne pourrait être mise en œuvre sans obtenir le consentement de l’artiste, et les répliques numériques ne pourraient pas être réutilisées sans consentement et compensation.

L’AMPTP a conclu son message de mercredi : « Nous espérons que le SAG-AFTRA reconsidérera sa décision et reviendra bientôt à des négociations productives. »

La nouvelle porte un coup dur aux travailleurs de l’industrie qui espéraient que la grève des acteurs se terminerait de manière imminente, compte tenu du retour rapide des deux parties aux négociations après la fin de la grève de la WGA et de l’entrée des PDG de grandes entreprises dans la salle de négociation. Lors d’une comparution plus tôt mercredi, Donna Langley de NBCUniversal, qui était présente aux négociations ces derniers jours, a déclaré que les dirigeants consacreraient « autant de temps qu’il le faudra » jusqu’à ce qu’une résolution soit trouvée. Ce délai semble s’être allongé.

Kim Masters a contribué au reportage.