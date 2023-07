Les négociations entre Lionel Messi et l’Inter Miami ont duré trois ans – propriétaire

Le propriétaire de l’Inter Miami CF, Jorge Mas, a déclaré qu’il lui avait fallu trois ans de négociations pour amener Lionel Messi au club de Major League Soccer.

Vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, Messi a annoncé le mois dernier qu’il rejoindrait l’Inter Miami en tant qu’agent libre après deux saisons au Paris Saint-Germain.

« En 2019 [when Messi was still at Barcelona]nous avons commencé à réfléchir à la façon dont nous pourrions l’amener », Mas a déclaré au journal espagnol El Pais.

« J’ai passé trois ans dessus, un an et demi [working] très intensément. Il y a eu de nombreuses conversations avec [Messi’s father and agent] Jorge. [Inter Miami co-owner] David [Beckham] parlé à Leo, uniquement de problèmes de football, car il était joueur. »

Messi, 36 ans, avait initialement envisagé un retour au Barça, le club qu’il avait quitté en 2021 en raison de sa crise financière, alors qu’il avait également rejeté un accord lucratif du fonds PIF saoudien pour rejoindre Al-Hilal.

« Je l’ai vu comme fait à la fin du mois de mai », a déclaré Mas. « Je ne voulais pas qu’il se sente sous pression. Nous avions parlé à Barcelone, Miami, Rosario, Doha… J’ai passé toute la Coupe du monde au Qatar, à regarder l’Argentine.

« Le contrat Apple était très important pour conclure l’affaire. »

Le partenaire de diffusion de la MLS, Apple, a récemment annoncé une série documentaire en quatre parties sur AppleTV + sur le parcours de Messi en Coupe du monde, de sa première apparition en tournoi en 2006 à son éventuel trophée en 2022.

Messi, qui est en vacances, devrait signer un contrat avec l’Inter Miami jusqu’en décembre 2025, avec une année d’option pour 2026, tandis que Mas a confirmé que l’attaquant gagnerait « entre 50 et 60 millions de livres sterling par an ».

Mas a également confirmé son intérêt de longue date pour entourer Messi avec des joueurs qu’il connaît, notamment Sergio Busquets et Jordi Alba. Il a également déclaré que Miami ferait « deux ou trois » autres signatures, mais a minimisé les informations selon lesquelles deux des amis proches de Messi – l’ancien attaquant du Barca Luis Suarez et l’ailier argentin Angel Di Maria – pourraient arriver cet été.

« Il [Suarez] est sous contrat, il a une clause, et je ne sais pas si cela se concrétisera », a déclaré Mas. « Nous avons également parlé à Di Maria, mais il semble qu’il soit sur le point de signer pour une autre équipe. »

Pendant ce temps, le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que Messi ne voulait pas revenir au club parce qu’il « voulait moins de pression ».

« Je comprends, mais une chose n’a rien à voir avec l’autre », a déclaré Laporta au journal espagnol La Vanguardia.

« Nous avions un accord avec LaLiga selon lequel nous consacrerions une partie des ressources dont nous disposons à Messi. C’était inclus dans le plan de viabilité. Nous l’avons communiqué à Jorge Messi. Il m’a dit que Leo avait eu une année très difficile à Paris et que il voulait moins de pression. Avec notre option, il aurait continué à être sous pression et j’ai compris sa décision. »