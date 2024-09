Les négociations entre Boeing et son principal syndicat touchent à leur fin – et une grève est possible

DALLAS — DALLAS (AP) — Boeing et son plus grand syndicat entament la dernière semaine de négociations contractuelles avant une menace de grève de plus de 30 000 travailleurs qui construisent les avions qui transportent des millions de passagers aériens chaque année.

Une grève ajouterait à la Boeing confronté à des vents contrairesqui se dirige vers une sixième année consécutive de pertes financières et vient d’embaucher un nouveau PDG pour changer les choses.

La section régionale de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (IAM) affirme que les deux parties sont très éloignées sur les salaires, les soins de santé et la sécurité de l’emploi. Le syndicat a commencé par demander des augmentations de salaire de plus de 40 % sur trois ans, même si « ce n’est probablement pas là que nous allons aboutir », a déclaré la semaine dernière Jon Holden, président du district 751 de l’IAM.

Le syndicat a prévu une élection en deux parties jeudi, avec des votes dans plus d’une demi-douzaine de sites dans l’État de Washington et un dans le sud de la Californie. Les travailleurs voteront sur la dernière offre de contrat de Boeing et sur l’autorisation d’une grève si l’offre est rejetée. Un débrayage pourrait commencer vendredi matin.

Un vote informel organisé en juillet pour évaluer le soutien à une grève a été adopté avec 99,99 % des voix, selon le syndicat.

« Ce que nous demandons est raisonnable », a déclaré Holden lors d’une entrevue. « Nous devons obtenir plus de salaires pour faire face aux très faibles augmentations des dix dernières années, à l’inflation massive et au transfert massif des coûts des soins de santé. Nous essayons de parvenir à un accord, mais (les membres du syndicat) sont prêts à prendre des mesures si nous n’y parvenons pas. »

Holden a déclaré que le syndicat dispose d’un fonds de grève de plusieurs millions et n’a pas peur d’y recourir.

Boeing a refusé de mettre un responsable à disposition pour discuter des négociations sociales. Un porte-parole a fait une déclaration en une phrase.

« Nous sommes convaincus que nous pouvons parvenir à un accord qui équilibre les besoins de nos employés et les réalités commerciales auxquelles nous sommes confrontés en tant qu’entreprise », indique le communiqué.

Le nouveau directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a tenté d’adopter une attitude conciliante envers les travailleurs. Il travaille à Seattle, pour être près des usines où l’entreprise construit la plupart de ses avions commerciaux, au lieu du siège social à Arlington, en Virginie. Il a parcouru le site de l’usine 737 Max pendant son mandat. premier jour de travail.

« Il comprend qu’il s’agit de relations fondamentalement conflictuelles avec le syndicat, et il veut améliorer ces relations », a déclaré Cai von Rumohr, analyste aérospatial chez TD Cowen.

Ortberg a déjà une longue liste de choses à faire. Le nouveau PDG va essayer de corriger le processus de fabrication des avions de Boeing, d’obtenir l’approbation réglementaire pour le projet longtemps retardé Jumbo jet 777Xlimiter les dégâts causés par les contrats gouvernementaux dépassant le budget, rembourser 45 milliards de dollars de dette nette et absorber Spirit AeroSystems, le fournisseur clé déficitaire que Boeing vient de vendre. acheté pour 4,7 milliards de dollars.

La tâche la plus difficile d’Ortberg sera de restaurer la réputation de qualité de Boeing, qui a été détruite après deux avions 737 Max se sont écrasés à moins de cinq mois d’intervalle en 2018 et 2019, tuant 346 personnes, et a subi un autre coup dur lorsqu’un bouchon de porte a fait sauter un Max lors d’un vol d’Alaska Airlines en janvier.

Contrairement aux grèves dans les compagnies aériennes, qui sont très rares, une grève chez Boeing n’aurait pas d’effet immédiat sur les consommateurs. Elle n’entraînerait pas d’annulation de vols. Elle entraînerait cependant l’arrêt de la production et laisserait Boeing sans avions à livrer aux consommateurs. les compagnies aériennes qui les ont commandés.

« En cas de grève, ils ne travaillent pas sur les avions, ils ne livrent pas les avions », a déclaré M. von Rumohr. Les constructeurs aéronautiques reçoivent généralement environ 60 % du prix d’achat à la livraison, « donc ne pas livrer les avions a un impact énorme sur vos rentrées d’argent, et vos coûts continuent probablement à augmenter ».

Une période de huit semaines grève en 2008la plus longue grève chez Boeing depuis une grève de 10 semaines en 1995, a coûté à l’entreprise environ 100 millions de dollars par jour en revenus différés.

Satisfaire aux revendications salariales du syndicat coûterait à Boeing 1,5 milliard de dollars en liquide, ce qui est « un prix modique à payer par rapport à une grève », a déclaré Sheila Kahyaoglu, analyste aéronautique chez Jefferies. Dans une note adressée à ses clients, elle a estimé qu’une grève coûterait à l’entreprise environ 3 milliards de dollars, un calcul basé sur l’impact de la grève de 2008, l’inflation et les taux de production actuels des avions.

Boeing est dans une situation financière bien pire qu’en 2008. L’entreprise a perdu 27 milliards de dollars depuis le début de 2019, à peu près au moment où son avion le plus vendu, le 737 Max, a été cloué au sol dans le monde entier après les crashs en Indonésie et en Éthiopie. Les revenus sont en baisse, la dette est en hausse.

La plus grande force de Boeing est qu’il reste l’un des deux principaux fabricants mondiaux d’avions de ligne, formant ainsi un duopole avec l’européen AirbusBoeing dispose d’un énorme carnet de commandes, qu’il évalue à plus de 500 milliards de dollars.

La division défense et espace de l’entreprise est un important sous-traitant du gouvernement, même si elle est elle aussi en difficulté. Son dernier revers a été la décision de la NASA d’utiliser SpaceX au lieu de la capsule Starliner de Boeing pour ramener deux astronautes à la maison de la station spatiale internationale.

La sécurité de l’emploi apparaît comme un enjeu clé dans les négociations actuelles. Le syndicat est toujours furieux de la perte d’emplois le 787 Dreamlinerun gros avion de ligne à deux couloirs assemblé par des travailleurs non syndiqués de Boeing en Caroline du Sud. L’IAM veut avoir la garantie que ses membres conserveront leur emploi et que le syndicat représentera les travailleurs qui construiront le prochain avion de ligne de Boeing.

L’avion n’est pas encore sur la planche à dessin et sa production pourrait prendre une décennie ou plus. Il est toutefois vital pour l’IAM, car un tiers des membres du syndicat chez Boeing – plus de 10 000 personnes – travaillent sur le 737 Max, que le nouvel avion remplacerait.

Le président du syndicat a déclaré que Boeing était en « chute libre » depuis plus d’un an et il a reconnu que l’entreprise était confrontée à des défis énormes et coûteux. Malgré tout, a-t-il ajouté, le syndicat est en bonne position pour remporter un contrat solide.

« Tous les employeurs recherchent de la main d’œuvre qualifiée, et nous en avons », a déclaré Holden. « Cette entreprise a un énorme arriéré de plus de 5 000 avions à construire et à livrer, nous sommes donc très demandés en ce moment. C’est notre atout. »