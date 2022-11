Les négociations du contrat de pilote des compagnies aériennes américaines tournent mal

La rémunération des pilotes varie considérablement en fonction de l’expérience et du type d’avion, mais les capitaines principaux de gros porteurs des principales compagnies aériennes peuvent gagner plus de 300 000 $.

“Nous avons été écrasés par l’inflation. L’argent arrive, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Dennis Tajer, capitaine d’un Boeing 737 d’American Airlines et porte-parole de l’Allied Pilots Association, qui représente quelque 15 000 pilotes chez le transporteur. “Ce dont il s’agit vraiment, c’est de l’équilibre travail-vie personnelle et de la restauration de la fiabilité des compagnies aériennes – et de ne pas le faire sur le dos des pilotes.”

Les compagnies aériennes sont confrontées au double défi de lutter contre la pénurie de pilotes tout en maîtrisant les coûts. Pendant ce temps, les syndicats de pilotes exigent des salaires plus élevés et de meilleurs horaires, après deux ans de montagnes russes.

Les tensions surviennent alors que l’industrie rebondit après la pandémie de Covid-19, qui a dévasté la demande de voyages et conduit les compagnies aériennes à des pertes record d’environ 35 milliards de dollars en 2020. La pandémie a également fait dérailler les négociations contractuelles avec les pilotes, les agents de bord et d’autres groupes, ouvrant la voie à de vastes négociations dans toute l’industrie cette année.

Les plus grandes compagnies aériennes du pays négocient de nouveaux contrats de pilotes et les pourparlers avec les syndicats ne se sont pas bien déroulés jusqu’à présent. Cette semaine seulement, les syndicats représentant environ 30 000 pilotes combinés à Compagnies aériennes américaines et United Airlines contrats potentiels rejetés.

Les compagnies aériennes américaines sont à nouveau rentables et leurs pilotes veulent une plus grande part de la reprise de l’industrie.

L’Allied Pilots Association a déclaré mercredi que son conseil d’administration avait rejeté un accord de principe d’American Airlines. Le transporteur basé à Fort Worth, au Texas, a proposé des augmentations de pilote d’environ 19% dans la dernière proposition de contrat de deux ans. American avait offert 17% d’augmentations plus tôt cette année.

Au-delà du salaire, Tajer de l’APA a déclaré que le syndicat souhaitait de meilleures règles de travail, telles que la possibilité de supprimer et d’ajouter des trajets plus facilement. Les principaux syndicats des compagnies aériennes ont déclaré que les changements d’horaire fréquents et les longs voyages nuisaient à la qualité de vie des membres.

Plus tôt cette semaine, United Airlines les pilotes ont massivement rejeté un accord pour des augmentations de près de 15% sur environ 18 mois. United a déclaré qu’il travaillait déjà avec son syndicat de pilotes, l’Air Line Pilots Association “sur un nouvel accord à la pointe de l’industrie qui devrait inclure des taux de rémunération améliorés et d’autres améliorations”.

Delta Airlines les pilotes ont également voté cette semaine pour autoriser une éventuelle grève si le syndicat ne parvient pas à un accord avec la compagnie aérienne, un long processus. Delta a noté que le vote n’affectera pas son fonctionnement.

Le transporteur basé à Atlanta a déclaré que malgré le vote, les deux parties ont “fait des progrès significatifs dans nos négociations et n’ont plus que quelques sections de contrat à résoudre”.

Delta, Compagnies aériennes du sud-ouest et Fedex les syndicats de pilotes se sont tournés vers la médiation fédérale pour dénouer les impasses.

Les agents de bord négocient également des salaires plus élevés et de meilleurs horaires de travail chez American, Southwest et United. Des pilotes et des agents de bord en congé ont fait du piquetage dans les aéroports et au siège de l’entreprise pour exiger des améliorations de contrat, et d’autres manifestations seraient en cours.

Les compagnies aériennes essaient maintenant de conclure des accords sans effrayer les investisseurs au sujet des finances de l’entreprise.

“Nous négocions en veillant à ce que nous prenions soin de notre équipe et que nous prenions également soin de l’entreprise”, a déclaré le PDG d’American Airlines, Robert Isom, lors d’un appel trimestriel sur les résultats à la fin du mois dernier. “Et c’est dans l’intérêt de nos pilotes et agents de bord et de tout le monde dans cette entreprise. Il y a donc des accords gagnant-gagnant qui seront conclus là-bas.”