Les négociations de travail ne peuvent pas être de «bonne foi» sans reconnaître les cruautés auxquelles les travailleurs sont confrontés

Cette chronique est une opinion d’Ameil J. Joseph, professeur agrégé à la School of Social Work de l’Université McMaster. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les travailleuses et travailleurs de l’éducation, et le gouvernement de l’Ontario ont conclu dimanche soir un accord de principe qui maintient les enfants dans les salles de classe cette semaine.

Pendant ce temps, près de 3 000 assistants d’enseignement et de recherche de l’Université McMaster à Hamilton sont en congé après que l’université a refusé d’aller plus loin sur les salaires et d’autres mesures à la fin de la semaine dernière.

Ce ne sera pas la dernière fois que nous entendrons parler des conditions de travail et économiques des éducateurs dans cette province ou dans tout le pays.

Lorsque des conflits de travail surviennent, il existe un terme souvent utilisé pour articuler un niveau d’honnêteté dans les offres, les positions et les négociations pour les travailleurs et leurs employeurs – c’est l’appel de toutes les parties à agir de «bonne foi».

Il est pas une nouvelle manœuvre mais je pense qu’il est important que tout le monde y réfléchisse.

Les travailleurs du secteur public dans les secteurs de l’éducation de toute la province ont tenté d’articuler leurs réalités honnêtes et contemporaines à leurs employeurs – ce contexte définit ce que signifie « bonne foi ». Pourtant, ils ont été confrontés à plusieurs reprises à ce que l’on pourrait plutôt appeler des réponses de mauvaise foi.

Nous devrions tous réfléchir aux impacts matériels de cela. Cela demande une honnêteté qui est, en ce moment même, une nécessité absolue.

La nécessité de brosser un tableau honnête

Je m’inquiète de la dégradation du sens de l’honnêteté. Je m’inquiète de la façon dont les poteaux de but pour l’honnêteté sont déplacés, maintes et maintes fois. Je m’inquiète à propos de les élus partagent la désinformation et la désinformation sur le nombre de jours les enfants ont été déscolarisés à cause des grèves.

Je m’inquiète du fait que l’Université McMaster, où j’enseigne, envoie des messages internes qui limitent les informations qui peuvent et doivent être partagées à travers l’université en ce qui concerne spécifiquement son propre conflit de travail.

Par exemple, déclarations et communiqués de presse de la direction de l’université ont laissé entendre que les assistants d’enseignement et les assistants de recherche demandent un salaire horaire déraisonnable, mais ils choisissent d’omettre le fait que ces étudiants assistants d’enseignement sont limités dans le nombre d’heures qu’ils peuvent travailler dans ces rôles pendant qu’ils poursuivent leur éducation. Ces mêmes étudiants doivent également payer des frais de scolarité sur leur salaire, ce qui ne leur laisse pas plus d’environ 5 000 $ par an pour payer toutes leurs dépenses, y compris l’épicerie et le loyer.

La #MacStrike a commencé. Les assistants d’enseignement et les assistants de recherche défendent un #BetterMac. pic.twitter.com/S0no1P7F1F —@cupe_3906

Quelle est l’intention d’omettre le fait que les coûts du logement ont augmenté à des taux qui dépassent de façon exponentielle les augmentations de la rémunération ? Est-il important que l’inflation ait fait grimper le coût de tout, faisant de la capacité de survie un élément nécessaire des négociations de bonne foi ? Est-ce important que le projet de loi 124 ait rémunération du secteur public restreint à des augmentations annuelles de 1 % depuis 2019 ?

Tous ces éléments encadrent ce que signifie la bonne foi. Les omettre devrait également faire comprendre aux gens ce que signifie la mauvaise foi.

La capacité de survie des travailleurs est en jeu

Il se trouve que je suis une personne qui a été touchée de manière intergénérationnelle par les projets dévastateurs de l’exploitation coloniale, en tant que descendant de travailleurs sous contrat achetés sur des navires pour travailler dans les plantations de canne à sucre en Guyane.

J’ai grandi dans une famille qui vivait et parlait des valeurs de solidarité, de collectivité et de mobilisation dans l’unité. Mon père était impliqué dans beaucoup d’organisations syndicales et d’activisme sur ces terres. J’ai grandi en apprenant pourquoi ne pas franchir une ligne de piquetage était non seulement important, mais si souvent une question de savoir si quelqu’un ou sa famille peut manger ou non, rester chez lui ou non.

Ces résultats sont trop proches de tant d’autres en ce moment même. Lorsque certains choisissent de déformer les demandes de ceux qui vous disent qu’ils n’ont pas assez pour rester logés ou pour manger, de les qualifier de gourmands, ou de positionner leurs demandes comme une sorte de demande de soins ou de luxe, ou d’insinuer que leurs demandes soient satisfaites par une intervention législative coercitive ou des restrictions sur la façon dont ils communiquent, ces actions ne sont pas seulement faites de mauvaise foi, mais avec une cruauté active.

Les tentatives d’omettre les voix, de diviser les solidarités, d’effacer les analyses lorsque la survie est en jeu devraient nous dire quelque chose à tous en ces moments. Cela devrait nous dire que ces manœuvres de mauvaise foi entravent non seulement notre agilité dans les moments où nous devons changer rapidement et radicalement notre façon de réagir en temps de crise, mais elles détermineront également la façon dont nous serons capables de réagir dans crises encore à venir.

Il ne peut y avoir de «monde plus brillant» – un slogan très utilisé de McMaster – lorsque nous laissons intactes les pratiques de cruauté.