Les négociations de grève SAG-AFTRA ont échoué

La grève des écrivains hollywoodiens a officiellement pris fin mardi 10 octobre, lorsque la Writers Guild of America (WGA) a voté la ratification de son contrat avec l’AMPTP (l’organisation qui représente les principaux studios et sociétés de production d’Hollywood). Mais les acteurs sont toujours sur la ligne de piquetage – et il n’y a pas de fin claire en vue.

La SAG-AFTRA — le syndicat de 160 000 membres qui représente les acteurs et interprètes d’Hollywood — est en pourparlers avec l’AMPTP (Alliance des producteurs de films et de télévision) depuis le 2 octobre. Mais tard dans la soirée du 11 octobre, l’AMPTP a publié un communiqué. annonçant que les pourparlers avaient été suspendus, mettant en lumière le premier des deux points de friction majeurs des négociations.

« Il est clair que l’écart entre l’AMPTP et le SAG-AFTRA est trop grand et que les conversations ne nous mènent plus dans une direction productive », indique le communiqué de l’AMPTP. Les studios ont exposé leurs propositions dans le communiqué, soulignant la demande de la SAG-AFTRA d’un « bonus d’audience » qui, selon les studios, coûterait 800 millions de dollars supplémentaires par an, un « fardeau économique intenable ».

Le bonus d’audience augmenterait la rémunération des artistes dont les projets connaissent un grand succès, une mesure qui obligerait les studios à rendre public l’audience du contenu en streaming – une chose à laquelle ils ont résisté.

Mais il semble qu’un autre problème majeur soit en jeu, outre celui de l’indemnisation. Aux petites heures du 12 octobre, la SAG-AFTRA a publié sa propre contre-déclaration, dans laquelle le syndicat a déclaré que l’AMPTP avait « présenté une offre qui, de manière choquante, valait moins que celle qu’elle proposait avant le début de la grève ». Le syndicat accuse également l’AMPTP d’avoir « déformé à la presse le coût de la proposition ci-dessus, en le surestimant de 60 % ».

Pourtant, selon SAG-AFTRA, la proposition de l’AMPTP « revendique également[s] pour protéger le consentement de l’artiste », mais « exigerait le « consentement » le premier jour d’emploi pour l’utilisation de la réplique numérique d’un artiste pour un univers cinématographique entier (ou tout projet de franchise). » C’est un point sensible depuis le début de la grève en juillet. Lors de la conférence de presse annonçant le début de la grève, le directeur exécutif national et négociateur en chef du syndicat, Duncan Crabtree-Irlande, a déclaré que la proposition de l’AMPTP pour l’IA « proposait que nos acteurs de fond puissent être scannés, être payés pour une journée de salaire, et leur entreprise devrait être propriétaire de ce scan, de leur image, de leur ressemblance et pouvoir l’utiliser pour le reste de l’éternité dans n’importe quel projet de leur choix, sans consentement ni compensation. De nombreux membres de la SAG-AFTRA tirent leurs revenus de leur travail en tant qu’acteur de fond (le terme utilisé par l’industrie pour « figurants ») ou dans des rôles mineurs ; une proposition comme celle-ci réduirait considérablement ce travail.

Pour l’instant, les négociations ont été suspendues. Mais alors que l’industrie se rapproche de la saison des Oscars et que le contenu se tarit, les deux parties aux négociations ressentent une pression croissante.

Pendant que la SAG-AFTRA est en grève, les acteurs ne participent pas aux travaux de grève et ne les promeuvent pas. Bien que le syndicat ait accordé des dérogations aux projets non-AMPTP, les tapis rouges habituels des festivals d’automne, remplis de stars, ont été considérablement moins fréquentés, et certains films (comme Dune : deuxième partie) ont complètement disparu du programme d’automne. Jusqu’à ce que la SAG-AFTRA et l’AMPTP parviennent à un accord, les choses restent relativement au point mort.

Pourtant, à l’instar de la WGA – qui a remporté presque tout ce qu’elle demandait après la deuxième plus longue grève de son histoire – la SAG-AFTRA affirme qu’il s’agit d’un moment existentiel pour sa profession, d’un point d’inflexion pour déterminer si le métier d’acteur sera une profession à l’avenir. . Si la grève des écrivains démontre quelque chose, cela pourrait, en fin de compte, être un jeu d’attente.