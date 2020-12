BRUXELLES (AP) – Les problèmes se sont accrus lundi dans le but de mettre sur les rails un accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni avant la fin de la période de transition du Brexit le jour du Nouvel An, le législateur de l’UE insistant de plus en plus sur le fait qu’il n’aura pas le temps vérifier et approuver un accord.

Les négociateurs britanniques et européens étaient toujours dans l’impasse sur les droits de pêche lundi avec seulement 10 jours avant qu’une rupture économique chaotique et coûteuse entre les deux parties ne devienne officielle. À moins d’une percée tardive, il imposerait des droits de douane sur le commerce entre les parties, en plus des formalités douanières et autres formalités administratives imposées par la décision britannique de quitter le bloc des 27 nations.

Des centaines de milliers d’emplois sont en jeu dans les économies des deux côtés si aucun accord n’est trouvé, mais la Grande-Bretagne insiste toujours sur le fait que sa souveraineté l’emporte sur les concessions accordant des droits aux navires de l’UE dans les eaux britanniques, tandis que l’UE refuse d’ouvrir son marché unique lucratif au Royaume-Uni. à moins qu’il ne s’engage à respecter les règles de l’UE.

Et lundi, les législateurs de l’UE réfléchissaient à leurs prochaines mesures maintenant que les deux parties avaient ignoré le délai de dimanche qu’elles avaient imposé pour avoir suffisamment de temps pour évaluer tout accord.

Le député allemand en chef du Brexit, le législateur allemand David McAllister, a déclaré que le parlement «a fait tout son possible pour être en mesure d’accorder son consentement avant la fin de la période de transition et s’est engagé à prendre toute mesure qui minimise les perturbations pour nos citoyens et nos entreprises. . «

Il rencontrait le président du parlement David Sassoli pour planifier les prochaines étapes.

Pendant ce temps, le secteur minuscule mais complexe de la pêche a continué à embrouiller les négociateurs, tandis que la plupart des autres questions qui avaient longtemps divisé les deux parties semblaient désormais à la portée d’un accord.

L’impasse a laissé les négociations globales peu concluantes, les entreprises des deux côtés réclamant un accord qui permettrait d’économiser des dizaines de milliards de dollars en coûts. Un responsable d’un pays côtier de l’UE a déclaré que l’UE refusait de céder plus d’un quart des quotas de pêche que le bloc risquait de perdre maintenant que la Grande-Bretagne reprenait le contrôle total de ses eaux en raison du Brexit. La Grande-Bretagne est également convaincue qu’une période de transition de trois ans serait suffisamment longue pour que les pêcheurs de l’UE s’adaptent aux nouvelles règles, alors que l’UE veut au moins six ans.

Un échec dans la conclusion d’un accord post-Brexit entraînerait davantage de chaos aux frontières de la Grande-Bretagne avec l’UE au début de 2021, lorsque de nouveaux tarifs ajouteraient à d’autres obstacles au commerce mis en place par les deux parties. Ces derniers jours, les discussions se sont enlisées sur deux questions principales: l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques et l’assurance d’une concurrence loyale entre les entreprises.

Un accord commercial garantirait l’absence de droits de douane et de quotas sur le commerce des marchandises entre les deux parties, mais il y aurait toujours des coûts techniques, en partie associés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires sur les services.

Alors que les deux parties souffriraient économiquement d’un échec à conclure un accord commercial, la plupart des économistes pensent que l’économie britannique en subirait davantage, du moins à court terme, car elle dépend relativement plus du commerce avec l’UE que l’inverse.

