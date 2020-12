BRUXELLES (AP) – Au cœur d’un week-end crucial de négociations, une percée sur les droits de pêche est restée insaisissable pour l’Union européenne et la Grande-Bretagne, laissant les deux sans un accord commercial qui ternirait le bord d’une rupture économique chaotique et coûteuse le jour du Nouvel An.

Avec des centaines de milliers d’emplois en jeu dans toute l’économie, le minuscule secteur de la pêche a continué de creuser un fossé entre le bloc des 27 nations et le Royaume-Uni, soulignant l’animosité qui les a conduits au divorce du Brexit ces quatre dernières années. La Grande-Bretagne a quitté le bloc en janvier, mais une période de transition économique de 11 mois se termine le 31 décembre.

Le bureau du Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré dimanche que l’UE «continuait à faire des demandes incompatibles avec notre indépendance. Nous ne pouvons accepter un accord qui ne nous laisse pas le contrôle de nos propres lois ou eaux. «

Le sens presque mythique du droit de la Grande-Bretagne à diriger ses vagues était un élément essentiel de ce qui a conduit les Brexiteers à la victoire lors du référendum de 2016. Johnson cherche à faire en sorte que le plus possible des eaux britanniques partagées soient désormais restituées uniquement aux navires britanniques.

L’UE a toujours soutenu que ces eaux étaient partagées depuis des décennies, voire des siècles, et insiste sur le fait que si trop de droits de pêche sont supprimés, elle punira la Grande-Bretagne en imposant des frais d’importation élevés sur le marché continental, ce qui est essentiel pour les fruits de mer britanniques. industrie.

L’impasse a laissé les discussions globales peu concluantes, les entreprises des deux côtés réclamant un accord qui permettrait d’économiser des dizaines de milliards de dollars en coûts. Johnson, cependant, ne pouvait pas bouger.

« Nous devons parvenir à un accord juste et basé sur des conditions qui respectent ce pour quoi le peuple britannique a voté », a déclaré son bureau.

Le Parlement européen doit approuver tout accord avant la fin de l’année et a fixé une date limite dimanche soir afin de pouvoir procéder à un examen rapide de l’accord et l’approuver avant le jour de l’an. Les négociateurs, cependant, ne semblaient guère impressionnés par un autre délai, alors que tant d’entre eux avaient déjà été manqués au cours du processus de départ de quatre ans.

L’histoire continue

Un responsable d’un pays côtier de l’UE a déclaré que l’UE refusait de céder plus d’un quart des quotas de pêche que le bloc risquait de perdre maintenant que la Grande-Bretagne reprenait le contrôle total de ses eaux en raison du Brexit. La Grande-Bretagne est également convaincue qu’une période de transition de 3 ans serait suffisamment longue pour que les pêcheurs de l’UE s’adaptent aux nouvelles règles, alors que l’UE veut au moins six ans.

Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat car les pourparlers étaient toujours en cours.

Un échec dans la conclusion d’un accord post-Brexit entraînerait davantage de chaos aux frontières de la Grande-Bretagne avec l’UE au début de 2021, lorsque de nouveaux tarifs ajouteraient à d’autres obstacles au commerce mis en place par les deux parties. Ces derniers jours, les discussions se sont enlisées sur deux questions principales: l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques et l’assurance d’une concurrence loyale entre les entreprises.

Un accord commercial garantirait l’absence de tarifs et de quotas sur le commerce des marchandises entre les deux parties, mais il y aurait toujours des coûts techniques, en partie associés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires sur les services.

Alors que les deux parties souffriraient économiquement d’un échec à conclure un accord commercial, la plupart des économistes pensent que l’économie britannique en subirait davantage, du moins à court terme, car elle dépend relativement plus du commerce avec l’UE que l’inverse.

___

Jill Lawless a contribué depuis Londres.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur le Brexit et la politique britannique sur https://apnews.com/Brexit