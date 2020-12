Commission européenne / Pool / Agence Anadolu via Getty Images

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (à gauche) et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (à droite) se rencontrent sur des accords commerciaux à Bruxelles, en Belgique, le 9 décembre 2020.

LONDRES – La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dimanche que les négociations commerciales sur le Brexit avec le Royaume-Uni seraient prolongées au-delà de la date limite de dimanche après que des progrès aient été réalisés ces derniers jours.

Von der Leyen a déclaré que des problèmes « non résolus » ont été discutés, ajoutant que « nous pensons qu’il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire ».

Le Royaume-Uni a quitté l’UE en janvier, mais il a accepté de conserver les mêmes normes et réglementations jusqu’à la fin de l’année, de sorte que les deux parties auraient le temps de développer de nouveaux accords commerciaux. Cependant, cette période de transition se termine dans moins de trois semaines et on craint sérieusement qu’un nouvel accord ne soit pas prêt d’ici là.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a eu un dîner de travail avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mercredi soir, dans le but de trouver des solutions politiques à trois questions en suspens dans les négociations commerciales: la pêche, les règles de concurrence et l’arbitrage sur leur nouvel accord potentiel. Les négociateurs sont bloqués sur ces trois domaines depuis le début de l’été.

Les deux dirigeants ont convenu d’une date limite dimanche pour les pourparlers, qui a maintenant été prolongée sans nouvelle date.

Les dirigeants ont souligné l’urgence des pourparlers de la 11e heure et l’importance de parvenir à un accord quelconque, bien que toutes les négociations précédentes n’aient pas réussi à sortir de l’impasse. « Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour trouver une bonne affaire », a déclaré dimanche le président du Conseil de l’UE, Charles Michel.