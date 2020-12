Le télégraphe

« Bond » dans les attitudes alors que les manuels scolaires saoudiens perdent leur contenu islamiste antisémite

Selon un nouveau rapport, le contenu islamiste et antisémite intransigeant a été supprimé du programme d’études de l’Arabie saoudite, ce qui, selon les chercheurs, marque un changement historique d’attitudes dans le royaume du Golfe. Une étude des derniers matériels pédagogiques saoudiens a révélé que les manuels officiels d’État – distribués à 30000 écoles en Arabie saoudite et à l’étranger – ne contenaient plus d’appels pour que les non-croyants et les homosexuels soient punis de mort, ni la théorie du complot antisémite selon laquelle les Juifs contrôler le monde. Les prédictions d’une bataille finale apocalyptique dans laquelle les musulmans tueraient tous les Juifs ont également disparu, a fondé l’Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l’éducation scolaire (IMPACT-SE), un groupe basé en Israël qui examine le matériel pédagogique du monde entier. La nouvelle vient sur le dos d’une série d’accords historiques négociés par les États-Unis normalisant les relations entre plusieurs pays arabes et Israël. Bien que l’Arabie saoudite n’en fasse pas partie, l’étude indique que les changements font partie d’une tendance croissante en Arabie saoudite, qui «a commencé à laisser un espace pour le point de vue qui accepte une présence juive permanente dans la région». Les responsables saoudiens ont admis le mois dernier que certaines parties du programme étaient «offensantes» et ont signalé que les réformes se poursuivraient. Cependant, l’État d’Israël n’est toujours pas officiellement reconnu ni représenté sur les cartes des écoles saoudiennes. Le sionisme est présenté comme un «mouvement politique raciste» et les chrétiens et les juifs continuent d’être décrits dans les nouveaux manuels comme les «ennemis de l’islam», selon l’étude. Les changements apportés aux manuels ont également vu le contenu islamiste extrémiste supprimé, y compris l’idée que les musulmans doivent se préparer au djihad (guerre sainte) et au martyre comme «point culminant» de leur foi. Marcus Sheff, directeur général d’IMPACT-SE, qui a révisé les manuels officiels depuis 2003, a déclaré que les années précédentes, les leçons avaient été fortement influencées par le wahabbisme, une forme puritaine de l’islam sunnite, y compris un contenu «très radical». «Les derniers manuels reflètent un véritable bond en avant et un effort institutionnel pour supprimer certaines références à la haine, notamment l’antisémitisme, le djihad et l’homophobie», a-t-il déclaré. «Il y a encore du travail à faire, mais ces révisions sont une véritable cause d’optimisme.» Les Émirats arabes unis (EAU), qui ont accepté plus tôt cette année de reconnaître officiellement Israël et d’établir des relations diplomatiques et économiques, ont modifié leur propre programme en 2016 pour le rendre moins axé sur la doctrine islamique conservatrice. Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Bin Salman, âgé de 35 ans, serait ouvert à la possibilité de rejoindre les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc pour normaliser les relations avec Tel Aviv. Mais son père, le roi Salman, 84 ans, est un fervent partisan de la cause palestinienne et reste attaché au boycott historique d’Israël.