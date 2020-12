Les négociations commerciales sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE restent dans l’impasse sans aucun signe de « fumée blanche », car Emmanuel Macron a été averti que la Grande-Bretagne ne cèderait pas à ses exigences en matière de pêche.

Les deux parties restent bloquées dans les négociations alors que le temps presse jusqu’à la fin de la période de transition « au point mort » post-Brexit le 31 décembre.

L’optimisme croissant d’un accord en vue commence maintenant à faiblir car les négociateurs ne parviennent pas à faire de progrès significatifs sur les questions critiques.

M. Macron s’est penché sur ses demandes relatives à l’accès futur aux eaux britanniques pour les pêcheurs français au milieu des suggestions qu’il pense que la Grande-Bretagne reviendra à la table des négociations au cours de la nouvelle année après le chaos d’une scission sans accord.

Mais le Royaume-Uni a averti le président français qu’il «ferait une erreur de calcul aux proportions historiques» s’il pensait que la Grande-Bretagne reculerait.

Il reste maintenant moins de deux semaines avant la fin de la période de transition et un échec à conclure et à ratifier un accord dans les prochains jours verra les deux parties obligées de commercer aux conditions de base de l’Organisation mondiale du commerce à partir du 1er janvier, avec des droits de douane imposés sur les marchandises. .

Les chefs du Parlement européen avaient fixé la date limite d’aujourd’hui pour qu’un accord soit en place, ayant averti que s’il venait plus tard, ils n’auraient pas assez de temps pour l’examiner correctement.

Mais il reste peu de signes d’une avancée imminente, la Grande-Bretagne et le bloc étant toujours incapables de s’entendre sur les soi-disant « règles du jeu équitables » sur les règles et les droits de pêche, ces derniers étant considérés comme la plus grande pierre d’achoppement.

Il y a une colère croissante face à la position prise par M. Macron qui insiste sur le fait que les chalutiers européens doivent conserver un niveau élevé d’accès aux eaux britanniques tandis que le Royaume-Uni insiste pour que ses propres bateaux aient la priorité.

Le président français serait prêt à accepter un Brexit sans accord à court terme plutôt que de reculer sur la question, car il pense que le Royaume-Uni reviendra à la table des négociations au printemps.

Mais une source britannique a déclaré au Sunday Times: « Si lui, Macron, pense cela, il fait une erreur de calcul de proportions historiques.

«Nous ne pouvons pas accepter un accord qui ne nous laisse pas la responsabilité de nos propres eaux.

Un ministre du Cabinet a déclaré au même journal: «Il n’y a pas de fumée blanche. Je pense que nous en parlerons encore le 31 décembre.

Cependant, signe qu’un accord pourrait encore être conclu dans les prochains jours, une autre source a déclaré au Sunday Telegraph que la quasi-totalité de l’accord était désormais conclue et « on a l’impression que nous sommes à moins de deux turbots l’un de l’autre ».

Le Royaume-Uni a blâmé l’état actuel de l’impasse sur les «demandes déraisonnables de l’UE dans des domaines tels que les subventions et la pêche».

Les députés ont déclaré qu’ils devaient voir les termes de tout accord d’ici ce soir s’ils veulent être en mesure de le ratifier avant la fin de la période de transition du Brexit, le 31 décembre.

Mais le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a suggéré samedi qu’il était peu probable que dimanche soit une échéance difficile.

« Il serait normal de ne pas dire » Eh bien, c’est dimanche soir, alors emballons et sacrifions tout « , a-t-il déclaré sur le site Internet du Guardian.

« Cela peut être difficile et parfois difficile à comprendre, mais il faut prendre le temps et, en tout cas, ne pas sacrifier nos intérêts sous la pression d’un calendrier. »

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, les députés sont prêts à rentrer à Westminster après les vacances de Noël si un accord peut être conclu dans les derniers jours de l’année.

Les deux parties ont reconnu que des différences significatives doivent encore être surmontées pour pouvoir faire une percée.

Alors que l’industrie de la pêche ne représente qu’une infime proportion des économies de l’UE et du Royaume-Uni, elle a une énorme résonance politique des deux côtés de la Manche.

Alors que le Royaume-Uni dit qu’il a le droit, en tant que nation souveraine indépendante, de prendre le contrôle de ses eaux, des pays comme la France sont déterminés à défendre leurs pêcheurs qui perdraient leurs moyens de subsistance s’ils ne pouvaient plus pêcher dans les eaux britanniques.