LONDRES – Les négociateurs pour la Grande-Bretagne et pour l’Union européenne se sont réunis à Bruxelles dimanche pour ce que les deux parties ont averti qu’il s’agissait d’une session de dernière chance pour conclure un accord commercial post-Brexit avant la date limite du 31 décembre.

Un échec à s’entendre plongerait la Grande-Bretagne dans des eaux inconnues avec son plus grand partenaire commercial. Cela pourrait entraîner des perturbations des livraisons de denrées alimentaires, menacer les industries manufacturières britanniques et déclencher de vilaines querelles entre les bateaux de pêche britanniques et français sur les zones de pêche côtières.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est préparé à déployer quatre navires de patrouille de la Royal Navy pour garder les eaux britanniques après le 1er janvier pour se défendre contre les incursions étrangères. Les quotas de pêche sont l’un des principaux sujets de différend entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne dans des pourparlers qui traînent depuis 11 mois sans percée.

Une visite de M. Johnson à Bruxelles mercredi dernier n’a rien fait pour sortir de l’impasse et a plutôt permis de souligner à quel point les deux parties sont éloignées. M. Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont rencontrés pour le dîner et ont reconnu par la suite qu’un résultat sans accord était désormais probable.