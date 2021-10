Les négociations commerciales entre l’UE et l’Australie retardées à la suite du camouflet du sous-marin français AUKUS

Vendredi, le ministre australien du Commerce Dan Tehan a révélé que les négociations commerciales avec le bloc avaient été suspendues, déclarant à Reuters qu’il rencontrerait son partenaire européen Valdis Dombrovskis la semaine prochaine pour discuter du 12e cycle de négociations, qui aura lieu en novembre au lieu de plus tard ce mois-ci.

Les discussions retardées surviennent dans un contexte de relations tendues avec Paris, après que Londres, Washington et Canberra ont annoncé le mois dernier leur intention de construire au moins huit sous-marins à propulsion nucléaire mais armés de manière conventionnelle et de les fournir à l’Australie. La nouvelle alliance dite AUKUS est dédiée à une « Indo-Pacifique libre et ouvert » – une décision qui semble conçue pour contrer l’influence croissante de Pékin dans la région.

À la suite du pacte trilatéral, l’Australie a conclu un accord de 40 milliards de dollars qu’elle avait avec le groupe naval français pour une douzaine de sous-marins, laissant Paris furieux.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a qualifié les actions de Canberra de « poignarder dans le dos, » et a déclaré que les Européens devaient réfléchir « sur le concept même que nous avons des alliances et des partenariats. »

L’Australie s’est empressée de faire amende honorable à la suite des retombées, qui ont vu des diplomates français renvoyés de Canberra et de Washington pour des consultations.

Le mois dernier, Tehan a déclaré qu’un accord commercial complet avec l’UE serait bénéfique à la fois pour l’Australie et pour Bruxelles, car le bloc l’utiliserait comme un moyen de « renforcer son engagement avec l’Indo-Pacifique, car ils se rendent compte que la région porte le poids économique du monde ».

Cependant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est rangée du côté de la France dans la querelle des sous-marins. S’adressant à CNN le mois dernier, elle a fait remarquer que « un de nos États membres a été traité d’une manière qui n’est pas acceptable », et a déclaré que les trois pays avaient « beaucoup de questions ouvertes » répondre.

