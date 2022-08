Les négociations avec l’équipe canadienne de soccer masculin pourraient se poursuivre au-delà de la Coupe du monde

Le compte à rebours de la Coupe du monde au Qatar est lancé. Et en même temps, la pression monte sur Canada Soccer pour conclure une entente de compensation avec l’équipe nationale masculine.

Il y a beaucoup sur la table des négociations, compte tenu de l’attention accrue et des enjeux plus importants qui accompagnent le fait de faire de la vitrine du football masculin pour la première fois en 36 ans – avec une Coupe du monde à domicile à suivre en 2026.

Mais une partie des négociations pourrait aller au-delà du début du tournoi en novembre, a déclaré le milieu de terrain du Toronto FC Mark-Anthony Kaye, membre du groupe de direction de l’équipe nationale masculine.

« Une CCT (convention collective) c’est quelque chose d’important. Il y a des parties dont je suis sûr qu’elles seront terminées avant le début de la Coupe du monde », a déclaré Kaye dans une interview. «Les choses importantes comme la compensation pour la Coupe du monde, le forfait famille et amis (pour assister au tournoi). Des choses comme celle-ci sont d’actualité, vous devez le faire avant le coup d’envoi du (tournoi).

“Et puis les autres choses qui sont dans une CBA, je pense que nous pouvons continuer à avancer dans la bonne direction pour trouver un terrain solide sur un accord sur ces choses.”

Les hommes canadiens, actuellement classés 43e au monde par la FIFA, ouvriront le jeu à la Coupe du monde le 23 novembre contre la Belgique, no 2.

L’impasse sur l’indemnisation est devenue évidente début juin lorsque les hommes ont boycotté un match amical prévu avec le Panama à Vancouver.

Les hommes ont depuis formé une association de joueurs pour aider leur cause.

« Il a fallu du temps pour arriver à ce moment. Mais nous savions que nous en avions besoin car cela offrait aux joueurs un peu plus de protection à l’avenir, dans tous les aspects », a expliqué Kaye. « Surtout quand il s’agit de négocier avec Canada Soccer.

«Mais aussi en ce qui concerne nos droits de licence, nos droits de groupe et simplement la création d’un environnement où les joueurs sont entièrement protégés sur et en dehors du terrain. Les associations de joueurs sont énormes dans le sport et nous avions l’impression qu’il était grand temps d’en avoir besoin compte tenu du paysage de tout ce qui se passe.

« C’est définitivement un pas en avant positif. Nous avons notre conseiller juridique à bord. Cela rend définitivement le processus un peu plus fluide maintenant.

Le milieu de terrain de Toronto, Jonathan Osorio, croit également que l’association permettra aux pourparlers de progresser «d’une manière plus efficace».

“Je pense que nous sommes optimistes quant à la conclusion d’un accord”, a-t-il déclaré. “En même temps, nous les joueurs, nous nous concentrons sur le jeu plus que tout, sur la Coupe du monde. Maintenant, nous avons notre représentation légale qui s’occupera de tout le reste.

Cet avocat est le cabinet d’avocats Aird & Berlis.

Canada Soccer a soumis une nouvelle offre aux joueurs fin juin, les joueurs étant en train de préparer une réponse officielle.

“Une chose qui est très importante pour l’équipe masculine et les joueurs masculins, c’est qu’ils sont alignés sur l’équipe nationale féminine parce qu’ils sont intéressés à obtenir une compensation équitable non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour les femmes”, a déclaré Dasha Peregoudova, avocate chez Aird & Berlis. “Et évidemment, les femmes recherchent cela elles-mêmes depuis très longtemps.”

Canada Soccer a accepté de « reconnaître volontairement » l’association des joueurs masculins, lui permettant de servir d’agent négociateur de l’équipe.

L’association «fonctionne vraiment comme un syndicat» en ce sens qu’elle permet à un agent négociateur de négocier pour les joueurs, a déclaré Peregoudova, un ancien membre de l’équipe canadienne de taekwondo qui a servi d’ombudsman pour l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

« Cette association de joueurs fonctionne en vertu du droit du travail de l’Ontario ou de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario », a-t-elle ajouté.

Et parce que Canada Soccer a reconnu l’association, les joueurs n’ont pas à se rendre à la Commission du travail pour être certifiés.

En 2016, Canada Soccer a également reconnu l’Association canadienne des joueurs de soccer (ACPS) comme agent négociateur exclusif de l’équipe féminine. Il a son propre conseiller juridique.

Kaye reconnaît que l’environnement créé par Canada Soccer pour les hommes « n’est pas mauvais ».

“Il y a des choses qui doivent rester et des choses qui doivent s’améliorer, surtout du côté des femmes. Mais il n’y a pas beaucoup de choses qui doivent vraiment changer. C’est pourquoi je suis persuadé qu’une convention collective peut être convenue. Mais je pense que nous comprenons tous l’importance de comprendre les trucs de la Coupe du monde en premier.

Une chose qui doit être égalisée est l’amélioration des arrangements de voyage pour l’équipe féminine, qui ne sont pas aussi bons que pour les hommes.

“Cela n’a pas été correct et assez bon”, a déclaré Kaye à propos du voyage des femmes.

Kaye a déclaré que les hommes avaient dit aux femmes en juin à Vancouver «nous voulons nous battre pour élever vos normes, mais ce faisant, nous ne voulons pas abaisser nos normes.

« Il ne faudrait pas que Canada Soccer enlève aux hommes pour élever les femmes. Canada Soccer devrait trouver les moyens d’amener les femmes là où sont les hommes. »

L’association masculine est composée de 51 joueurs qui ont été appelés à un camp de l’équipe nationale canadienne depuis janvier 2021. Il y a cinq représentants des joueurs et un représentant du jeu junior, explique Kaye. Et l’équipe a toujours son “groupe de leadership de base” de 12 à 14 joueurs.

“C’est plus professionnel et je suis sûr que les gars se sentent bien”, a déclaré Kaye. “Cela nous donne l’impression que nous allons être pris au sérieux.”

En ce qui concerne la Coupe du monde, les joueurs négocient leur part du prix en argent de la Coupe du monde de la FIFA, qui devrait être d’au moins 10 millions de dollars américains pour le Canada, ainsi qu’un forfait pour aider à faire venir leurs amis et leur famille au Qatar. Mais les revenus provenant des commandites et des droits d’image sont également un élément clé des négociations, d’autant plus que le Canada co-organise le tournoi de 2026 avec les États-Unis et le Mexique.

En tant que tels, les joueurs veulent plus d’informations sur l’accord de 2018 que Canada Soccer a signé avec la toute jeune entreprise canadienne de soccer qui a transféré «les actifs commerciaux et l’inventaire des propriétés de soccer de renom au Canada» à CSB.

L’annonce de 2018 annonçant l’accord avec CSB note que le nouveau groupe représente, entre autres, « au nom de Canada Soccer, tous les partenariats d’entreprise et les droits de diffusion des programmes des équipes nationales féminines et masculines ».

Kaye dit que bien qu’il ne connaisse pas encore toutes les conditions de cet accord, “je pense que Canada Soccer a définitivement renoncé à nos droits d’image de groupe sans notre approbation.”

“Alors ce n’est pas OK”, a-t-il ajouté.

Osorio a ajouté: “C’est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Nous sommes le produit.

“Toutes ces choses se passent pour l’équipe nationale maintenant parce que l’équipe est en train de gagner. Et l’équipe gagne grâce aux joueurs et au staff au sein de l’équipe. Alors oui, ces choses, nous voulons être rémunérés équitablement… afin que nous puissions faire avancer ce sport dans ce pays.

L’accord CSB a été présenté comme un accord de 10 ans lorsqu’il a été annoncé pour la première fois en mars 2018

« Je sais que les mains de Canada Soccer sont liées d’une certaine façon avec ça. Et c’est à eux de trouver comment aller de l’avant », a déclaré Kaye. “Ce n’est pas aux joueurs d’ouvrir la porte et des trucs comme ça. Canada Soccer doit comprendre où nous en sommes actuellement et, si nous voulons aller de l’avant, ils doivent faire de grands pas en avant pour trouver un remède à la situation.

Lorsqu’on lui a demandé si l’accord avec le CSB pouvait être rouvert pour faciliter un accord, le secrétaire général de Canada Soccer, Earl Cochrane, a déclaré qu’il « ne pouvait pas vraiment faire de commentaires à ce sujet ».

“Nous attendrons de voir ce que les négociations porteront tant que nous les aurons.”, a-t-il ajouté.

L’accord avec CSB a rendu possible le lancement de la Premier League canadienne, garantissant que le pays a sa propre ligue nationale. Mais il y a aussi le sentiment dans certains milieux que Canada Soccer a donné l’avenir pour assurer le présent – ​​et ce faisant, a montré peu de confiance dans les limites de l’équipe masculine.

Peregoudova, qui fait partie du contentieux et du règlement des différends d’Aird & Berlis, du droit du travail et des groupes de sports, de médias et de divertissement, déclare que jusqu’à présent, la discussion n’a «pas été profondément centrée» sur les problèmes de nom, d’image et de ressemblance (NIL), en ce qui concerne le CSB accord, “les joueurs ont certainement posé ces questions et recherché des informations sur la manière dont les questions liées à NIL pourraient être affectées par cet arrangement.”

Auparavant, il n’y avait pas de convention collective avec les hommes “qui régissait tous les termes et conditions de leur participation à l’équipe nationale”, a-t-elle déclaré.

Cochrane a souligné que les prix en argent de la FIFA sont totalement distincts de l’accord CSB. En tant que tel, Kaye dit que les demandes des joueurs pour leur partage sont réalisables car il s’agit d'”argent nouvellement trouvé”.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la FIFA a fourni un total de 791 millions de dollars aux 32 équipes participantes, en hausse de 40 % par rapport au tournoi de 2014.

Sur ce montant, 400 millions de dollars US ont été versés sous forme de prix, allant de 38 millions de dollars US au vainqueur, 28 millions de dollars US au deuxième et 24 millions de dollars US à l’équipe classée troisième à 8 millions de dollars US à chacune des équipes éliminées. à la phase de groupes.

Chaque équipe qualifiée a également reçu 1,5 million de dollars US pour couvrir les frais de préparation, ce qui signifie que toutes les équipes se sont vu garantir au moins 9,5 millions de dollars US chacune pour leur participation.

Peregoudova dit que la question des prix en argent de la Coupe du monde “est l’un des nombreux problèmes”.

“Et il y a des problèmes qui vont se sentir encore plus importants à mesure que la Coupe du monde arrive en Amérique du Nord (en 2026)”, a-t-elle déclaré.

En février 2019, Canada Soccer Business a conclu un accord de 200 millions de dollars sur 10 ans avec la société espagnole Mediapro. L’entente a donné à Mediapro les droits médiatiques mondiaux et nationaux sur la LPC, le Championnat canadien et les droits pour tous les matchs à domicile des équipes canadiennes masculines et féminines.

Il comprenait également les droits des matchs de League1 Ontario, une ligue nourricière sous l’égide de la CPL.

Les responsables de CPL et de Canada Soccer Business ont déclaré à l’époque que le partenariat contribuerait à la croissance du soccer au Canada.

Mediapro produit tous les matchs de l’équipe nationale canadienne qui relèvent de la compétence de Canada Soccer Business.

L’entraîneur du Canada, John Herdman, veut naturellement que la question de l’indemnisation soit résolue le plus tôt possible.

“Il n’y a plus une minute à perdre maintenant”, a déclaré Herdman, qui dit qu’il n’a pas été directement impliqué dans les négociations avec les joueurs. “Il n’y a pas une seule attention que nous puissions accorder, à part faire en sorte que notre équipe fonctionne de la manière qui aura un impact lors d’une Coupe du monde.”

—Neil Davidson, La Presse canadienne

football