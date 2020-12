Les négociateurs en chef de l’Union européenne et du Royaume-Uni, Michel Barnier et son homologue britannique David Frost ont fait une dernière tentative dimanche pour résoudre une impasse dans les négociations commerciales, dans le but de conclure un accord avant la date limite de la période de transition qui se profile en décembre. 31.

Vendredi, les deux parties s’étaient entendues pause leurs entretiens afin d’informer leurs mandants de l’état d’avancement des négociations, après avoir conclu que les conditions d’un accord n’étaient pas réunies, malgré une nouvelle semaine d’intenses négociations à Londres.

La décision de dimanche est intervenue après que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Johnson, aient eu des entretiens téléphoniques le lendemain, au cours desquels ils ont exhorté leurs négociateurs en chef à se réunir à nouveau à Bruxelles pour évaluer s’ils pouvaient surmonter leurs différends.

« Tout en reconnaissant la gravité de ces différences, nous avons convenu qu’un effort supplémentaire devrait être entrepris par nos équipes de négociation pour évaluer si elles peuvent être résolues », ont déclaré samedi von der Leyen et Johnson dans un communiqué conjoint.

Lundi matin, Barnier a assisté à une réunion du COREPER pour informer les ambassadeurs du bloc au Conseil européen des négociations, tandis qu’un autre appel téléphonique entre le chef de la Commission et le Premier ministre britannique est prévu le même soir.

Citant des sources de l’UE, The Guardian a rapporté plus tôt dans la journée qu’une avancée majeure avait été faite dans les négociations sur le Brexit sur les droits des flottes européennes de pêcher dans les eaux britanniques.

Si les deux parties ne parviennent pas à parvenir à un accord avant la fin de la période de transition, l’UE et le Royaume-Uni devront négocier aux conditions prévues par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).