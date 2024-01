Les négociateurs se rapprochent d’un accord sur les otages qui mettrait un terme aux combats à Gaza pendant des semaines

Après la rupture de la pause de novembre, le Hamas et Israël ont effectivement cessé de communiquer par leurs intermédiaires. Mais la glace a été brisée par un accord plus limité annoncé le 16 janvier, autorisant la livraison de médicaments aux otages israéliens en échange de davantage de médicaments et d’aide aux civils palestiniens à Gaza. C’est devenu ce que certains appellent une preuve de concept.

À partir de ce moment-là, Israël et le Hamas ont présenté des propositions sur papier pour un accord plus large et les intermédiaires américains les ont rassemblées en un seul projet d’accord. M. Biden s’est entretenu par téléphone avec M. Netanyahu le 19 janvier, leur premier entretien depuis près d’un mois, et les deux ont discuté de la manière de procéder avec les otages.

Deux jours plus tard, le président a envoyé M. McGurk dans la région, où il a rencontré le général Abbas Kamel, chef du service de renseignement général égyptien et deuxième responsable le plus puissant du pays, ainsi que le cheikh Mohammed du Qatar. Les pourparlers ont été compliqués lorsque les médias israéliens ont diffusé une cassette montrant apparemment M. Netanyahu qualifiant en privé le rôle de médiateur du Qatar de « problématique » en raison de ses relations avec le Hamas, ce qui a incité le Qatar à qualifier ces propos d’« irresponsables et destructeurs ».

M. McGurk est rentré à Washington vendredi et a rencontré M. Biden dans le bureau ovale avec M. Burns et le secrétaire d’État Antony J. Blinken, qui s’est également rendu dans la région. Avec ses conseillers à ses côtés, M. Biden a ensuite appelé séparément le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le cheikh Mohammed.

“Ils ont affirmé que tous les efforts doivent maintenant être faits pour conclure un accord qui aboutirait à la libération de tous les otages ainsi qu’à une pause humanitaire prolongée dans les combats”, a déclaré la Maison Blanche dans son résumé de l’appel avec M. Sisi.