Les négociateurs se rapprochent de l’accord sur le plafond de la dette alors que Yellen prolonge le délai jusqu’au 5 juin

Les négociateurs démocrates et républicains ont eu du mal vendredi à parvenir à un accord pour relever le plafond de la dette du gouvernement américain à 31,4 milliards de dollars, alors qu’un républicain clé a cité des désaccords sur les exigences de travail pour certains programmes de prestations pour les Américains à faible revenu.

Vendredi, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les États-Unis manqueraient d’argent pour payer leurs factures d’ici le 5 juin, une légère prolongation de sa prédiction du 1er juin.

Les pourparlers auraient été proches de leur conclusion, les législateurs cherchant à éviter un défaut désastreux et sans précédent. Wall Street et les actions européennes ont augmenté alors que la Maison Blanche et les républicains du Congrès travaillaient sur la touche finale d’un paquet à présenter au Congrès.

Les négociateurs semblaient sur le point de conclure un accord pour lever la limite de deux ans et plafonner les dépenses, avec un accord sur le financement de l’Internal Revenue Service (IRS) et de l’armée, a déclaré Reuters citant un responsable américain. Mais un responsable de la Maison Blanche a déclaré au même point de vente que les pourparlers pourraient facilement se glisser dans le week-end.

Les législateurs ont été appelés après avoir quitté Washington pour les vacances du Memorial Day.

« Nous avons fait des progrès », a déclaré aux journalistes le principal négociateur républicain, Garret Graves. « J’ai dit il y a deux jours, nous avons fait des progrès sur certains problèmes clés, mais je veux être clair, nous continuons d’avoir des problèmes majeurs sur lesquels nous n’avons pas comblé l’écart, notamment les exigences de travail. »

Le président de la Maison républicaine, Kevin McCarthy, a déclaré aux journalistes au Capitole : « Nous savons que c’est le moment critique. Nous n’essayons pas seulement d’obtenir un accord, nous essayons d’obtenir quelque chose qui soit digne du peuple américain, qui change la trajectoire. »

Les démocrates ont indiqué que Joe Biden était prêt à envisager des réductions de dépenses, y compris le financement supplémentaire prévu pour l’IRS, une cible d’attaques de droite, le Washington Post signalé. Citant un responsable anonyme, Reuters a déclaré que l’accord augmenterait le plafond pendant deux ans « tout en plafonnant les dépenses pour tout sauf les militaires et les vétérans ».

Jeudi soir, le membre du Congrès de Caroline du Nord Patrick McHenry, un négociateur républicain, a dit: « Je pense que les deux équipes comprennent que nous avons encore de sérieux problèmes à résoudre et à résoudre, et cela va prendre du temps. C’est tout ce qu’on peut en dire. »

Tout accord devrait être adopté par la Chambre et le Sénat, ce qui prend généralement des jours.

Yellen prévient depuis des mois que ne pas relever le plafond de la dette serait une « catastrophe”. Dans un lettre au Congrès publiée vendredi, elle a déclaré que le gouvernement fédéral devait effectuer plus de 130 milliards de dollars de paiements au cours des premiers jours de juin, y compris des paiements aux anciens combattants et aux bénéficiaires de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, et laisser le Trésor avec « un niveau de ressources extrêmement bas ”.

Le relèvement du plafond de la dette est généralement une formalité, s’il est soumis à la démagogie politique. Les républicains ont relevé le plafond sans conditions préalables trois fois sous Donald Trump, tout en alourdissant la dette avec des réductions d’impôts et des augmentations de dépenses.

Mais McCarthy n’a qu’une majorité de cinq sièges et est redevable à l’extrême droite de son parti, qui exige des coupes sévères.

Jeudi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes : « Nous nous battons contre la proposition extrême et dévastatrice des républicains qui réduirait… l’application de la loi, l’éducation, l’aide alimentaire, toutes ces choses sont essentielles pour les familles américaines qui essaient juste de joindre les deux bouts.”

La plupart des analystes disent qu’un défaut plongerait l’économie mondiale dans le chaos du marché et la récession probable. Cette semaine, le solde de trésorerie du Trésor américain est tombé à 49,5 milliards de dollars, ce qui a incité Bloomberg TV à rapport: « Il y a 24 personnes sur la liste Bloomberg Billionaires qui ont plus d’argent que le Trésor n’en a actuellement. »

Reuters s’est entretenu avec David Beers, ancien responsable des notations souveraines de Standard & Poor’s, qui a réagi en 2011 à une impasse similaire alimentée par les républicains en abaissant sa note de crédit américaine, une décision qui a alimenté l’instabilité du marché.

« Nous pensions que la polarisation politique dans le pays allait probablement durer, et deuxièmement, nous étions également préoccupés par la trajectoire croissante de la dette », a déclaré Beers. «Sur nos deux comptes, nos attentes, si quoi que ce soit… ont été dépassées. Je n’ai aucun doute dans mon esprit que c’était le bon choix.

Maintenant, certains de la droite républicaine, y compris Trumpl’ancien président et actuel favori de la présidentielle, affirme que le parti devrait laisser les États-Unis faire défaut si Biden refuse de céder.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré à CNN que le gouvernement n’avait pas la capacité de « trier » les paiements si le plafond de la dette n’était pas relevé. Adeyamo a également déclaré que l’invocation du 14e amendement – qui stipule que la dette publique « ne sera pas remise en question » – ne résoudrait pas le problème.

Adeyemo a déclaré: « Je ne suis pas convaincu que nous ayons la capacité de faire un type de hiérarchisation qui signifiera que tous les seniors, tous les anciens combattants, tous les Américains seront payés. »

Certains démocrates de la Chambre sont contrariés d’être tenus à l’écart des négociations et de la façon dont Biden a envoyé des conseillers plutôt que de s’impliquer systématiquement lui-même. Les démocrates ont également déploré la façon dont les républicains semblent gagner la guerre des messages, les sondages publics montrant leur soutien aux réductions de dépenses – et un relèvement de plafond.

Rosa DeLauro, du Connecticut, dit Politico: « L’ampleur des coupes [demanded by Republicans] est stupéfiant, ce que le public sait vraiment très peu. Le président devrait être là-bas.

Biden devait rencontrer les équipes de basket gagnantes à la Maison Blanche vendredi, puis se rendre à la retraite présidentielle à Camp David dans le Maryland.

Steven Horsford du Nevada, président du Congressional Black Caucus, a dit: « Ils doivent utiliser le pouvoir de la présidence… J’ai besoin que le peuple américain sache que les démocrates sont ici en train de se battre, de travailler, prêts à parvenir à un accord pour éviter un défaut et seule la Maison Blanche, le président, peut expliquer cela dans ce moment. »

Biden n’est pas resté silencieux. Jeudi, à la Maison Blancheil a déclaré que les républicains voulaient des « réductions énormes » qui nuiraient aux Américains ordinaires.

« Il est temps pour le Congrès d’agir, maintenant », a-t-il déclaré, ajoutant : « Sous mon administration, nous avons déjà réduit le déficit de 1,7 milliard de dollars au cours de nos trois premières années. Mais le président McCarthy et moi avons une vision très différente de qui devrait supporter le fardeau des efforts supplémentaires pour mettre de l’ordre dans nos finances.

« Je ne crois pas que tout le fardeau devrait reposer sur le dos des Américains de la classe moyenne et de la classe ouvrière. Mes amis républicains de la Chambre ne sont pas d’accord.