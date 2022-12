Les négociateurs parviennent à un accord sur la nature à la COP15 malgré les objections des pays africains

Un nouvel accord mondial pour sauver la nature de la destruction humaine a été adopté dans la nuit de lundi à lundi lors de la conférence sur la biodiversité COP15 à Montréal, malgré les objections d’un certain nombre de pays africains qui ont accusé la présidence chinoise d’avoir forcé un accord contre leurs objections.

L’accord final appelle les 196 signataires de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique à agir d’ici 2030 pour conserver et protéger au moins 30 % des zones terrestres et marines. Il appelle également à la restauration effective d’au moins 30 % de toutes les régions terrestres, aquatiques et côtières qui ont déjà été endommagées.

Il précise également l’aide financière attendue des pays développés, du secteur privé et des sources philanthropiques pour aider les pays en développement et les petits États insulaires en développement à mettre en œuvre les protections.

Le ministre chinois de l’Environnement, Huang Runqiu, a levé le marteau et déclaré que l’accord devait être conclu vers 3 h 30 à Montréal, provoquant une ovation debout.

“C’est un moment historique”, a déclaré Huang.

Peu de temps après le coup de marteau, le ministre canadien de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que l’accord était “un pas en avant audacieux pour protéger la nature”.

“Pour protéger l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, et pour cela, Monsieur le Président, nous sommes extrêmement reconnaissants.”

Mais le coup de marteau de Huang est survenu quelques minutes après que le représentant de la République démocratique du Congo à la table ait indiqué que son pays ne pouvait pas soutenir l’accord, en grande partie par inquiétude quant à la manière dont le financement fonctionnera.

“La RDC n’est pas en mesure de soutenir dans son état actuel”, a déclaré le représentant du pays par l’intermédiaire d’un traducteur.

Cela a conduit un certain nombre d’autres délégués africains, notamment de l’Ouganda et du Cameroun, à s’y opposer. Le représentant ougandais a accusé Huang d’un « coup d’État » contre les pourparlers sur la biodiversité.

Le délégué du Cameroun a déclaré que Huang avait “tordu la procédure” et fait passer tout l’accord avec “la force de la main”.

Un conseiller juridique de la procédure a déclaré que parce que les commentaires de la RDC n’avaient pas été une “objection formelle”, il n’y avait rien de mal à ce que Huang déclare l’accord conclu, ce qui a incité le délégué de la RDC à revenir et à dire que son objection était formelle.

Aucune des objections ne semblait avoir d’importance pour le moment, bien qu’il y ait des inquiétudes quant à ce que cela pourrait signifier pour la mise en œuvre. L’accord n’est pas juridiquement contraignant et tout pays peut choisir de ne pas suivre les objectifs s’il ne le souhaite pas.

Dans une mêlée avec des journalistes après le décès, Guilbeault a tenté de minimiser les préoccupations des pays africains, affirmant que d’autres accords mondiaux sur l’environnement avaient également de telles objections.

Guilbeault a déclaré qu’il y avait déjà des contacts avec la RDC au sujet de ses préoccupations, mais il a dit qu’il ne pense pas qu’il y ait un problème juridique avec la façon dont Huang a géré cela.

“Je pense que la présidence a agi conformément aux directives”, a-t-il déclaré.

Parmi les autres objectifs de l’accord figurent la réduction de moitié du risque de pesticides et de produits chimiques hautement dangereux, la suppression progressive des subventions gouvernementales qui nuisent à la nature de plus de 700 milliards de dollars canadiens par an d’ici 2030, la réduction de l’impact des espèces envahissantes, la réduction du gaspillage alimentaire et obligeant les grandes entreprises multinationales et les institutions financières à surveiller et à divulguer comment leurs opérations affectent la nature.

Le nouvel accord est intitulé Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal, du nom des villes hôtes officielles en Chine et au Canada.

L’affaire a duré quatre ans. Il a été retardé quatre fois à cause du COVID-19. Les négociations finales se sont finalement déplacées de la Chine à Montréal en raison des restrictions pandémiques en cours en Chine.

L’accord final est intervenu après près de deux semaines de négociations entre 196 pays qui font partie de la convention des Nations Unies sur la biodiversité. Ils cherchaient un nouvel accord pour arrêter la destruction humaine de la nature et commencer à restaurer ce qui a déjà été perdu.

Les Nations Unies affirment que les trois quarts des terres du monde ont été modifiées par les activités humaines et qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction au cours de ce siècle.

EnvironnementPolitique fédérale