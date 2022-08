Les négociateurs optimistes quant aux progrès de l’accord sur le nucléaire iranien

VIENNE (AP) – Les principaux négociateurs des pourparlers renouvelés pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 ont indiqué dimanche qu’ils étaient optimistes quant à la possibilité de parvenir à un accord pour imposer des limites à l’enrichissement d’uranium de Téhéran.

“Nous sommes à 5 minutes ou 5 secondes de la ligne d’arrivée”, a déclaré l’ambassadeur russe Mikhail Ulyanov aux journalistes devant le Palais Cobourg de Vienne, quatre jours après le début des pourparlers. Il a dit qu’il restait “3 ou 4 problèmes” à résoudre.

“Ils sont sensibles, en particulier pour les Iraniens et les Américains”, a déclaré Ulyanov. “Je ne peux pas garantir, mais l’impression est que nous allons dans la bonne direction.”

Enrique Mora, le négociateur en chef de l’Union européenne, s’est également dit « absolument » optimiste quant aux progrès des pourparlers jusqu’à présent.

“Nous avançons et je pense que nous clôturerons bientôt les négociations”, a-t-il déclaré aux médias iraniens.

Les négociateurs de l’Iran, des États-Unis et de l’Union européenne ont repris jeudi les pourparlers indirects sur l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran après un arrêt de plusieurs mois dans les négociations.

Depuis l’effondrement de facto de l’accord, l’Iran utilise des centrifugeuses avancées et augmente rapidement son stock d’uranium enrichi.

L’Iran a conclu l’accord nucléaire en 2015 avec les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. L’accord a vu l’Iran accepter de limiter son enrichissement d’uranium sous la surveillance d’inspecteurs de l’ONU en échange de la levée des sanctions économiques.

Ensuite, le président américain Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018, affirmant qu’il négocierait un accord plus solide, mais cela ne s’est pas produit. L’Iran a commencé à rompre les termes de l’accord un an plus tard.

Presse associée, La presse associée