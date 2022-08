Les négociateurs optimistes quant aux progrès de l’accord sur le nucléaire iranien

“Ils sont sensibles, en particulier pour les Iraniens et les Américains”, a déclaré Ulyanov. “Je ne peux pas garantir, mais l’impression est que nous allons dans la bonne direction.”

“Nous avançons et je pense que nous clôturerons bientôt les négociations”, a-t-il déclaré aux médias iraniens.

Les négociateurs de l’Iran, des États-Unis et de l’Union européenne ont repris jeudi les pourparlers indirects sur l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran après un arrêt de plusieurs mois dans les négociations.

Depuis l’effondrement de facto de l’accord, l’Iran utilise des centrifugeuses avancées et augmente rapidement son stock d’uranium enrichi.

L’Iran a conclu l’accord nucléaire en 2015 avec les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. L’accord a vu l’Iran accepter de limiter son enrichissement d’uranium sous la surveillance d’inspecteurs de l’ONU en échange de la levée des sanctions économiques.

Ensuite, le président américain Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018, affirmant qu’il négocierait un accord plus solide, mais cela ne s’est pas produit. L’Iran a commencé à rompre les termes de l’accord un an plus tard.