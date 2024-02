Les négociateurs frontaliers ripostent aux critiques conservatrices

Les négociateurs du Sénat sont de plus en plus frustrés par ce qu’ils considèrent comme une désinformation généralisée autour du nouveau paquet frontalier et ils repoussent avec force.

Les législateurs impliqués dans les négociations élaborent le projet de loi depuis des mois, mais le chœur de l’opposition s’est fait plus fort ces dernières semaines. Cela a laissé les partisans du paquet frontalier, qui hésitaient à entrer dans le vif du sujet d’un projet de loi qui n’a pas encore été publié, derrière la boule de huit.

Ils ont maintenant commencé à émettre des réprimandes plus vigoureuses alors qu’ils se rapprochent de la publication du texte final du projet de loi dans les prochains jours.

Cela survient au milieu d’un torrent d’attaques de l’ancien président Trump et d’indications du président Mike Johnson (R-La.) Selon lesquelles le projet de loi pourrait être mort dès son arrivée à la Chambre.

“La guerre des messages est réelle”, a déclaré le sénateur Thom Tillis (RN.C.) aux journalistes. “La réalité est que nous sommes au milieu de primaires où tout le monde est présent à la Chambre, même ceux qui sont favorables au projet de loi, je pense, auraient des difficultés s’ils étaient à un mois ou deux du dépôt et seraient un challenger potentiel, donc le timing est très, très difficile.

Le sénateur Kyrsten Sinema (I-Arizona), l’un des principaux négociateurs, a dénoncé les attaques continues contre le projet de loi, d’autant plus que les détails sont largement inconnus en dehors des grandes lignes.

“Les histoires qui circulent sur ce que cela fait et ne fait pas sont fausses”, a déclaré Sinema aux journalistes dans un long échange. “Il s’agit d’une désinformation, et c’est à quelqu’un d’autre de répondre si c’est délibéré ou non, mais les rumeurs qui circulent sur les effets de cette législation sont fausses.”

Plus précisément, Sinema et d’autres sont gênés par une rumeur qui est devenue un sujet de discussion clé pour les opposants conservateurs : le ministère de la Sécurité intérieure serait obligé de fermer presque la frontière si les passages de migrants atteignaient une moyenne quotidienne de 5 000 rencontres par jour. ou si ce total atteint 4 000 par jour sur une semaine.

Les conservateurs ont relayé ce détail pour prétendre que les États-Unis autoriseraient 5 000 migrants à entrer dans le pays chaque jour, d’une manière ou d’une autre. Johnson a déclaré que le paquet « autoriserait expressément jusqu’à 150 000 passages illégaux chaque mois ».

Sinema a qualifié cette affirmation de « la plus grande désinformation qui existe », ajoutant à plusieurs reprises que le projet de loi met fin au « catch and release », la pratique consistant à libérer un migrant pendant un certain temps avant qu’il ne doive se présenter à une audience d’immigration.

“L’idée selon laquelle 5 000 clandestins entrent dans le pays par jour est factuellement fausse”, a déclaré l’Arizona Independent.

«Ils ne peuvent pas rester ou [get] dans le pays. Ils ne sont pas [noticed to appear] dans le pays. Ils ne se promènent pas à travers le pays comme le font aujourd’hui lorsqu’ils arrivent à la frontière », a déclaré Sinema. « Chacune de ces personnes est placée en détention ou suit ce programme alternatif à la détention. Les dossiers sont jugés rapidement. Ceux qui ne remplissent pas les conditions sont rapidement expulsés. Ceux qui remplissent les conditions obtiennent une autorisation de travail et, une fois leur demande finale tranchée, un chemin vers la citoyenneté comme le méritent les demandeurs d’asile en vertu de notre loi.

Interrogée sur les remarques de Johnson, elle les a qualifiées de « factuellement inexactes ». Sinema a ajouté que son équipe connaît les détails du projet de loi.

Le bureau de Johnson a riposté mercredi.

« Comme l’a déclaré le Président, sur la base des informations publiées, la nouvelle autorité ne deviendra opérationnelle qu’après que les rencontres dépasseront en moyenne 4 000 ou 5 000 par jour. Si cela n’est pas exact, le Sénat est plus que libre de publier un texte législatif et de clarifier tout problème », a déclaré un porte-parole du Président à The Hill.

Les remarques prolongées de Sinema sont intervenues quelques jours après que le sénateur James Lankford (Oklahoma), le principal négociateur du Parti républicain, ait tenté de parer les attaques de Trump contre le projet de loi en attente lors d’une apparition dimanche.

“Ils fonctionnent tous à partir de rumeurs sur Internet concernant le contenu du projet de loi, et beaucoup d’entre elles sont fausses”, a-t-il déclaré dans l’émission “Face the Nation” de CBS.

Plusieurs sénateurs républicains ont indiqué que le principal problème auquel sont confrontés ceux qui souhaitent un accord frontalier reste le manque de texte législatif disponible. Le groupe a travaillé pendant des semaines pour finaliser ce texte, mais Sinema a déclaré qu’il était encore en train d’y mettre la touche finale avant qu’il ne soit, espérons-le, publié cette semaine. Mais en son absence, les opposants comblent le vide.

“Ils ont été mal interprétés”, a déclaré la sénatrice Shelley Moore Capito (RW.Va.). “Lorsque vous n’avez pas de texte sous les yeux, je pense que certains détails sont mal interprétés.”

L’accord frontalier devrait faire partie du programme d’urgence supplémentaire du président Biden qui lierait les réformes frontalières à l’aide à l’Ukraine, à Israël, à l’Indo-Pacifique et à des fins humanitaires.

Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer (DN.Y.), a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas exclu de travailler pendant les week-ends et pendant les prochaines vacances de deux semaines afin de faire franchir la ligne d’arrivée au vote supplémentaire. Les vacances devraient commencer le 9 février.