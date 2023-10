La grève des acteurs qui dure depuis plusieurs mois a fait des ravages à Hollywood. Des milliers de personnes sont au chômage, les productions ont été suspendues et de nombreuses industries ont été touchées, ce qui a coûté plus de 5 milliards de dollars à l’économie californienne.

Les studios et les streamers d’Hollywood sont revenus vendredi à la table des négociations avec le SAG-AFTRA, le syndicat qui représente plus de 150 000 acteurs, pour ce qui constitue leur troisième série de réunions cette semaine.

Ces négociations interviennent après l’échec public il y a deux semaines entre la SAG-AFTRA et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, ou AMPTP, qui représente les studios et les streamers d’Hollywood (y compris la société mère de NBC, Comcast).

Trois sources proches des négociations ont déclaré à NBC News que des progrès avaient été réalisés sur de nombreuses questions au cours des négociations de jeudi, l’une d’entre elles affirmant que « on a l’impression que la fin est en vue ».

Une deuxième source a déclaré : « Il y a une pression énorme sur les deux parties pour parvenir à un accord ».

Mais deux de ces trois sources affirment que la réunion de vendredi a été « difficile », l’une d’entre elles déclarant : « C’est une situation instable, les deux parties sont très éloignées sur certaines questions clés. »

NBC News a contacté la SAG-AFTRA et l’AMPTP pour obtenir leurs commentaires.

Les négociations n’ont pas abouti à un accord vendredi soir, et dans un rapport Aux membres vendredi soir, le comité de négociation du syndicat pour la télévision et le théâtre a déclaré : « Nous avons terminé une journée bien remplie et productive de travail en interne et nous continuerons pendant le week-end. »

Le comité a ajouté : « Nous vous remercions pour l’incroyable solidarité et le soutien dont vous avez fait preuve sur les piquets et à travers le pays tout au long de la semaine. »

Tôt vendredi matin, SAG-AFTRA a écrit sur X : “Aujourd’hui, nous avons transmis un compteur complet aux PDG et bien que les discussions de la journée soient terminées, notre comité vient de terminer son travail en interne ce soir.”

Parmi les principaux points de friction figurent les résidus de l’ère du streaming, les protections autour de l’intelligence artificielle et une taxe sur les abonnés.

Toutes les sources ont confirmé une information de Variété que l’AMPTP proposait une augmentation de 7 % des tarifs minimaux. En ce qui concerne l’IA, le syndicat souhaite un contrôle et un droit de veto sur la manière dont l’IA est utilisée avec ses artistes, ce que l’AMPTP n’est pas prêt à accepter, ont indiqué les sources.

Le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a parlé des négociations en cours plus tôt ce mois-ci et a déclaré que le principal problème empêchant les deux parties de conclure un accord était la taxe sur les abonnés.

La présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, avait déclaré à l’époque à NBC News que le syndicat avait proposé que les streamers paient 57 cents par abonné pour l’accord de trois ans. Sarandos publiquement critiqué cette suggestion, affirmant que cela coûterait à l’AMPTP plus de 800 millions de dollars par an, un chiffre que Drescher a qualifié d’exagéré. Toutes les sources ont indiqué que les discussions de vendredi étaient essentiellement centrées sur cette question.

L’impact de la grève à Hollywood a été ressenti dans de nombreux secteurs, notamment les transports, le nettoyage à sec et la restauration.

Le rapport sur l’emploi publié en août aux États-Unis estime que plus de 17 000 emplois ont été perdus à cause de la grève qui a duré plus de 100 jours, ce qui en fait la plus longue de l’histoire d’Hollywood. La WGA, qui représente plus de 11 000 écrivains, est parvenue à un accord le mois dernier après près de 150 jours de grève.

Alors qu’Hollywood est pratiquement à l’arrêt, de nombreuses productions, dont « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part Two », ont été repoussées à 2025 en raison de la grève.

Une incertitude plane sur l’industrie à l’approche des fêtes de fin d’année.

“De nombreux acteurs épuisent leurs économies et maximisent leurs cartes de crédit. C’est désastreux. Nous avons besoin d’un accord et nous en avons besoin maintenant”, a déclaré une source.