Les négociateurs de l’ONU acceptent de payer des réparations climatiques aux pays pauvres

Des représentants et des négociateurs de près de 200 pays sont parvenus à un accord historique pour payer des réparations aux pays pauvres qui seraient victimes du changement climatique, bien que les partisans disent qu’il en faut plus pour réduire les combustibles fossiles.

L’accord, conclu à l’aube dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, a établi un fonds pour ce que les négociateurs appellent “les pertes et les dommages”.

C’était une grande victoire pour les nations les plus pauvres qui ont longtemps réclamé de l’argent – parfois considéré comme des “réparations” – parce qu’elles sont souvent victimes d’inondations, de sécheresses, de canicules, de famines et de tempêtes bien qu’elles aient peu contribué à la pollution qui réchauffe le globe.

Alors que le fonds serait largement destiné aux nations les plus vulnérables, il y aurait de la place pour les pays à revenu intermédiaire gravement touchés par les catastrophes climatiques pour obtenir de l’aide.

Les détails de l’amusement doivent encore être élaborés. Ce sera probablement un sujet majeur lors de la conférence sur le climat de l’année prochaine aux Émirats arabes unis en 2023. Jusqu’à présent, seuls quelques pays ont fait des promesses de paiement importantes.

UN SONDAGE MONTRE QUE LES AMÉRICAINS RELIGIEUX SONT MOINS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRÉOCCUPÉS PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le fonds puiserait dans un premier temps dans les contributions des pays développés et d’autres sources privées et publiques, telles que les institutions financières internationales. Alors que les grandes économies émergentes telles que la Chine – la deuxième plus grande économie du monde et le premier émetteur – n’auraient pas automatiquement à contribuer, cette option reste sur la table. Il s’agissait d’une demande clé de l’Union européenne et des États-Unis. Ils soutiennent que la Chine et d’autres grands pollueurs actuellement classés comme pays en développement ont le poids financier et la responsabilité de payer leur part.

Les responsables de l’environnement dans les pays en développement ont salué le développement de dimanche comme un investissement dans l’avenir et une “victoire pour notre monde entier”. D’autres, en particulier des responsables de l’UE, ont exprimé leur déception que les participants n’aient pas pris d’engagements plus solides pour réduire les combustibles fossiles et réduire les émissions.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bien que le nouvel accord ne renforce pas les appels à la réduction des émissions, il conserve le langage pour maintenir en vie l’objectif mondial de limiter le réchauffement à 2,7 degrés Fahrenheit. Les pourparlers de l’année prochaine verront également de nouvelles négociations pour élaborer les détails du nouveau fonds pour les pertes et dommages, ainsi que pour examiner les efforts mondiaux pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.