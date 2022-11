Les négociateurs de la COP27 feront pression pour un accord dans les pourparlers sur le climat en prolongation

Photo de Mohamed Abdel Hamid/Agence Anadolu via Ge

Des désaccords persistants sur l’argent ont forcé les pourparlers de deux semaines de la COP27 à se prolonger.

Les dirigeants mondiaux ont réaffirmé les engagements passés de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius.

Un accord à la COP27 doit être conclu avec le soutien de l’ensemble des quelque 200 pays présents.

Les négociateurs étaient sur le point de faire un dernier effort pour un accord lors des pourparlers sur le climat de la COP27 en Égypte samedi, alors que des désaccords persistants sur l’argent ont forcé les pourparlers de deux semaines à se prolonger.

Pour compliquer les choses, l’envoyé spécial américain pour le climat John Kerry – une force puissante de la diplomatie climatique – a été testé positif au Covid-19 après des jours de réunions bilatérales en personne avec des homologues de la Chine et de l’Union européenne au Brésil et aux Émirats arabes unis.

Le résultat de la conférence, qui devait se terminer vendredi, est largement considéré comme un test de la détermination mondiale à lutter contre le changement climatique, alors qu’une guerre en Europe et une inflation galopante des consommateurs détournent l’attention internationale.

Un projet officiel de l’accord publié vendredi matin a réaffirmé les engagements passés de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius – le point auquel les scientifiques disent que les effets du changement climatique vont s’aggraver.

Mais cela a laissé des problèmes cruciaux non résolus, y compris le principal point de friction entre les pays riches et les pays pauvres sur la manière d’indemniser les pays déjà ravagés par les inondations, les sécheresses, les méga-tempêtes et les incendies de forêt provoqués par le climat.

Dans une percée potentielle, l’Union européenne a déclaré jeudi soir qu’elle soutiendrait la demande du groupe G77 de 134 pays en développement de créer un fonds pour les aider à faire face aux soi-disant “pertes et dommages”.

Mais il n’était pas clair vendredi si les pays en développement accepteraient la stipulation de l’UE selon laquelle le financement proviendrait d’une large base de pays, dont la Chine, et que seuls “les pays les plus vulnérables” bénéficieraient de l’aide.

Les délégués attendaient toujours de savoir comment les États-Unis et la Chine réagiraient.

Certains pays, dont l’UE et la Grande-Bretagne, ont également fait pression pour que l’accord global en Égypte verrouille les engagements des pays en faveur d’une action climatique plus ambitieuse.

D’autres, dont l’Inde, espèrent que l’accord final demandera aux pays d’éliminer progressivement toute utilisation de combustibles fossiles, au lieu du charbon uniquement – une idée à laquelle les pays riches en ressources, en particulier en Afrique, ont résisté.

Un accord à la COP27 doit être conclu avec le soutien de l'ensemble des quelque 200 pays présents.